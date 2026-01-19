Il botta e risposta in diretta su Rai 3 tra Ranucci e Barbareschi è servito: il conduttore di Report ha lanciato una bordata contro il collega

Si può dire coma sia ufficialmente esploso il caso Ranucci-Barbareschi. La querelle è stata generata dal conduttore di Allegro ma non troppo, al centro di una vera e propria sfuriata una settimana fa. In chiusura di puntata, infatti, aveva deciso di “tirare le orecchie” al collega, superando un bel po’ il limite. Ora è giunta la dura risposta del padrone di casa di Report e si promette battaglia mediatica ancora per un po’.

L’attacco di Luca Barbareschi

“Vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi. Lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Gli voglio ricordare, allora, che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni. L’ho letto sui giornali, per questo verrà querelato. E visto che mi spiate, io non spio voi ma ricordatevi il nome almeno. Watch out baby, watch out! Stai attento!”.

Tono teatrale, applausi del pubblico, annuncio di querela e quello stai attento ripetuto tre volte, in inglese e in italiano. Tutto il materiale necessario per generare un caso, gettando anche un po’ di luce sul proprio programma.

La replica di Ranucci

Non si è fatta attendere la replica di Sigfrido Ranucci nella puntata successiva di Report. Anche in questo caso sono stati sfruttati i minuti finali, in chiusura di trasmissione. Il giornalista ha ricordato le parole di Barbareschi, chiedendo scusa per il mancato lancio: “Fin qui è legittimo”.

Il problema, però, è rappresentato da quello che lui descrive come “un commento sopra le righe”. Il riferimento va ovviamente alla storia del consulente commerciale di Ranucci che da due anni lo spierebbe. Ecco la versione ufficiale:

“Questo non è vero. L’errore è in buona fede di Barbareschi e nasce dal fatto che si è documentato sui giornali sbagliati, quelli del gruppo Angelucci (Il Giornale, Libero, Il Tempo), che hanno orchestrato una campagna di fango nei confronti di Report e del sottoscritto, strumentalizzando una disavventura che è capitata al nostro Bellavia”.

Ma chi è Bellavia? È ovviamente il consulente indicato da Barbareschi. Esperto in riciclaggio, è stato vittima di un furto, denunciato. Gli hanno sottratto carte e materiale che, precisa Ranucci, “non ha nulla di segreto”. Tra le varie inchieste rubate, spunta anche il nome di Barbareschi per una vicenda del 2022.

“Vorrei tranquillizzare Luca Barbareschi. Nessuno l’ha spiato. In quelle carte non c’è nulla di eversivo, se non la lettura dei bilanci dell’Eliseo, teatro tra i più importanti d’Italia, di cui lui è proprietario. Ce ne eravamo occupati nel 2022. Lo ricorderà, perché ci aveva anche minacciato allora di una querela”.

E così viene ritrasmesso il filmato di quell’inchiesta, incentrata sui 13 milioni di euro che l’Eliseo ottenne in 5 anni, in qualità di finanziamenti pubblici. Lente d’ingrandimento poi sugli 8 milioni di euro destinati nel 2017 al teatro per i cento anno dalla su nascita. Centenario che però risulta essere stato festeggiato 17 anni prima: “Barbareschi dovrebbe restituire quegli 8 milioni di euro al ministero della Cultura”.