Sono numerosi i personaggi famosi, in Italia e all’estero, che decidono di vivere in maniera decisamente pubblica i propri momenti di più delicati e complessi. Nel caso dell’attrice Jenna Fischer, celebre nel mondo per aver interpretato Pam Beesly in The Office, la notizia della sua diagnosi di cancro è stata resa di dominio pubblico soltanto dopo che il peggio era ormai passato. Ecco il suo racconto di questa esperienza che l’ha cambiata profondamente, e soprattutto il suo consiglio a tutte le donne.

Jenna Fischer malata di cancro

Ha affidato a Instagram il proprio messaggio, l’attrice Jenna Fischer. In un post molto delicato e sentito, l’amatissima Pam di The Office, a cui diverse generazioni sono legatissime, ha raccontato d’aver nascosto a tutti, per molto mesi, la sua diagnosi tumorale.

Tutto è cambiato per lei quando lo scorso anno le è stato diagnosticato un cancro al seno molto aggressivo. Da allora ha dovuto sopportare le fatiche della chemioterapia e delle radiazioni. Ha fronteggiato tutto a testa alta, circondandosi dei propri affetti e senza condividere tutto ciò con i fan. A loro ha nascosto il suo complesso percorso con una serie di parrucche e cappelli strategici.

Il post è suddiviso in varie slide, che descrivono nel dettaglio la sua diagnosi: “Non avrei mai pensato di fare un annuncio del genere, ma eccoci qui”. Tutto ha avuto inizio per lei a ottobre 2023. Aveva postato al tempo una sua foto che la mostrava intenta a prepararsi per una mammografia di routine, con “uno scherzoso promemoria di prendersi cura delle proprie borse del tempo, alla Michael Scott”.

Dopo alcuni risultati inconcludenti, un’ecografia le ha infine dato la risposta temuta. I medici hanno evidenziato infatti una massa nel suo seno sinistro. La diagnosi ufficiale di cancro al seno triplo positivo al primo stadio è poi giunta a dicembre 2023. Un anno, il 2024, non iniziato nel migliore dei modi. L’attrice non si è però persa d’animo e con questo post ha voluto trasmettere la stessa energia a chi vive la stessa condizione. Al tempo stesso, ha lanciato un messaggio pro prevenzione. Di fatto è proprio quella che le ha salvato la vita, letteralmente.

Come sta oggi Jenna Fischer

Come detto, la prevenzione ha fatto tutta la differenza del caso. Ha infatti permesso all’attrice di intervenire su un tumore al primo stadio. La sua forma, ha spiegato, era aggressiva ma, al tempo stesso, altamente curabile. A gennaio 2024 si è sottoposta a una lumpectomia, così da rimuovere una porzione del suo tessuto mammario.

Per fortuna il cancro non si era diffuso. Si è però sottoposta a chemioterapia a febbraio, così da assicurarsi che non sarebbe tornato. A giugno ha invece dovuto sottoporsi a radioterapia. In questa fase ha poi ricevuto infusioni di Herceptin e una dose quotidiana di Tamoxifen: “Sono felice di dire che mi sento benissimo”.

Se ora ha reso pubblico il tutto è per “implorare” altre persone a prenotare una mammografia, prendendo le giuste decisioni per riuscire a scoprire cellule tumorali in tempo: “Sono seria. Chiamate subito il vostro medico. Il mio tumore era così piccolo da non poter essere percepito a un esame fisico. Se avessi aspettato altri sei mesi, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Avrebbe potuto diffondersi. Considerate questo il vostro calcio nel sedere per farlo”.