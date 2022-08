È una delle donne più belle del mondo: a 64 anni senza trucco è fantastica

Fonte: IPA Michelle Pfeiffer, i suoi selfie al naturale

Talento e fascino nella stessa persona. Michelle Pfeiffer è una delle attrici e delle donne più belle al mondo. E se è certamente più facile esserlo quando si è sotto le luci della ribalta, nelle pellicole dei film o sui red carpet, meno semplice lo è esserlo nella vita di tutti i giorni. Ma non per la celebre interprete che a 64 anni è fantastica senza trucco su Instagram.

Michelle Pfeiffer, bellezza senza età e senza trucco

Il suo fascino ha incantato diverse generazioni. Perché, sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, la sua bellezza è emersa dirompente: Michelle Pfeiffer ancora oggi è stupenda e lo ha dimostrato in uno scatto senza trucco pubblicato sul suo profilo Instagram. Nella foto le si vede guardare la telecamera, senza filtri e senza nulla. Solo un capellino da cui spuntano i capelli biondissimi.

Nata il 29 aprile del 1958, l’attrice ha 64 anni portati benissimo. Senza timore di giudizi o di mostrarsi al naturale, con questo scatto sfida le convenzioni e si dimostra più bella che mai.

Questa tendenza a farsi vedere senza trucco sta prendendo sempre più piede tra le star. Non soltanto quelle di Hollywood ma anche quelle nazionali. Un ritorno alla verità, dopo tanti anni durante i quali sono proliferati gli scatti patinati da social, dove filtri e app per modificare sono stati a lungo di tendenza. E un racconto più veritiero che spegne le luci della ribalta e che avvicina il pubblico alle star, normalizzando il tempo che passa, le discromie, la pelle non sempre perfetta ma, proprio per questo, più bella e vera.

Tra le ultime star a essersi mostrate al naturale come non citare Sharon Stone che ha pubblicato su Instagram una foto in topless senza filtri, oppure Sabrina Ferilli che non teme di mostrarsi sotto il sole agostano.

Michelle Pfeiffer, a corredo dello scatto, ha scritto una didascalia per invitare a collaborare all’Election Day e, oltre al messaggio importante per i suoi connazionali, a colpire sono la pelle luminosa, il viso disteso e lo sguardo che buca l’obiettivo.

Michelle Pfeiffer, la sua carriera tra talento e bellezza

Talento e bellezza, lo abbiamo già detto, ma lo ribadiamo: perché Michelle Pfeiffer è senza dubbio – e senza timore di rettifica – una delle donne più belle al mondo. Al suo fascino ha unito anche un talento raro che l’ha portata a interpretare ruoli indimenticabili al cinema. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo hanno preso il via grazie alla partecipazione al concorso di bellezza Miss Orange County. Per lei da quel momento, e anche grazie allo studio, si sono aperte le porte dello showbiz. Tanti i ruoli indimenticabili come quello in Scarface con Al Pacino o Le streghe di Eastwick con Jack Nicholson, Cher e Susan Sarandon e Le relazioni pericolose. Tra gli ultimi lavori la partecipazione alle pellicole Maleficent – Signora del male, Fuga a Parigi e la serie tv The First Lady in cui ha interpretato Betty Ford.

Se si scorre la sua bacheca Instagram non sono poche le immagini al naturale, perché la sua bellezza non ha bisogno di trucco.