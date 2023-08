Michele Pfeiffer, 65 anni e senza filtri su Instagram: è ancora la più bella

Fonte: IPA Michelle Pfeiffer

Un traguardo importantissimo, che Michelle Pfeiffer ha voluto festeggiare con una foto davvero speciale. Per i suoi primi 3 milioni di follower, l’attrice ha scelto di condividere un suo scatto su Instagram completamente al naturale. Nonostante il tempo che passa inesorabile, lei è ancora bellissima e ama trasferire agli altri un’immagine di sé completamente autentica. Ed è così che, tutti quelli che la amano, hanno potuto vederla in versione acqua e sapone e con una capigliatura insolitamente leonina, davvero magnifica.

Michelle Pfeiffer, festa al naturale per i 3 milioni di follower

Una compagnia virtuale ma che Michelle Pfeiffer tiene ad aggiornare costantemente. Per i suoi 3 milioni di follower ha così deciso di festeggiare in una maniera del tutto speciale e con una foto in cui non ha concesso nessun artificio. Neanche un filo di trucco, né filtri: con la felpa a girocollo ha aggiunto un dettaglio intimo al suo messaggio per i tanti fan che la seguono: “Grazie a tutti per essere stati qui con me!”.

Al naturale anche i lunghi capelli biondo cenere, il suo colore preferito, lasciati leggermente spettinati a incorniciare un volto ancora bellissimo nonostante il tempo che passa. Della semplicità, dopotutto, ha sempre fatto la sua cifra stilistica. Anche nei momenti in cui pensa di volersi prendere delle pause dal lavoro, come in questi mesi, quelli che sono seguiti all’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui ha interpretato Janet Van Dyne. Un impegno non da poco, che l’avrebbe indotta a pensare di prendersi una lunga pausa per dedicarsi al riposo, quasi mai davvero ristoratore per personaggi del suo calibro.

La passione di Michelle Pfeiffer per il no make up

Non è la prima volta che Michelle Pfeiffer si mostra senza trucco su Instagram. Lei, che bella non si è mai sentita bella, gode oggi di un DNA invidiabile che le permette di essere ancora splendida a 65 anni. Genetica, certo, ma anche una cura speciale per la sua pelle – e quotidiana – che ritarda l’invecchiamento dell’epidermide e la fa apparire sempre bella e rilassata malgrado il tempo che passa.

Su Instagram non ama gli orpelli inutili e, quando è in relax e a casa, non si preoccupa di mostrarsi senza trucco e con vestiti comodi. È anche questo il motivi per cui in tanti la amano – oltre che per il suo innegabile talento attoriale – e che si sentono vicini a lei. È inoltre molto amante della bellezza clean, concentrandosi sulla ricerca di ingredienti semplici e minimali.

La sua foto senza trucco si unisce al lungo coro di star che scelgono di mostrarsi completamente al naturale. Tra queste c’è anche la nostra Antonella Clerici che, in vacanza in Normandia con la famiglia come ogni anno, ha preferito condividere una foto senza trucco e senza filtri che ha accompagnato con queste parole: “Per me la vera vacanza e’ così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti”.