Antonella Clerici: “Senza trucco e parrucco”. La foto è già iconica

Condividere una foto senza trucco è una scelta personale. Non è affatto un’imposizione, perché – in realtà – i canoni estetici proposti dalla società ci suggeriscono, e nemmeno troppo sottilmente, di fare decisamente altro. Ma, per fortuna, ci sono vip e star nostrane che non cedono alla narrativa del glamour a tutti i costi, come Antonella Clerici, che ha condiviso uno scatto senza “trucco e parrucco” su Instagram.

Antonella Clerici, la foto senza trucco su Instagram

Quando pensiamo alle star e alle vip, immaginiamo subito un mondo patinato, quasi irraggiungibile. Ma questa narrativa, con l’avvento di Instagram, è in parte cambiata. Anzi, è figlia di tempi definiti ormai “antichi”, sorpassati. L’allure della grande star che si mostrano sempre perfette in ogni occasione è un discorso chiuso. Siamo nel 2023, del resto, e molti di noi hanno compreso proprio la conseguenza degli standard estetici imposti dalla società per troppo tempo. A darci una bella lezione è stata la conduttrice Antonella Clerici.

Proprio lei, che è una delle conduttrici più amate, da sempre reputata “semplice” per definizione, ha fatto un passo in più verso l’accettazione di sé senza trucco, parrucco, tacchi. Siamo ben al di là delle serate e degli eventi glamour. Perché, quando ci si spoglia di ogni sovrastruttura, si trova la vera felicità. Che è acqua e sapone. E la sua foto su Instagram, in vacanza, ne è una dimostrazione.

La lezione di Antonella Clerici: in vacanza è se stessa

“Per me la vera vacanza è così. Senza filtri, senza trucco e parrucco, senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità. Sereno agosto a tutti”, ha scritto la conduttrice su Instagram. Tantissimi i commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Un no filter e no make-up in piena regola.

Le star senza trucco su Instagram: una tendenza diventata normalità

Ci sono attrici hollywoodiane – come Salma Hayek – che non hanno mai nascosto la loro reale bellezza. Anzi, proprio l’estate diventa la stagione perfetta per concederci uno scatto senza trucco. La tendenza, molto vicina al Positive Ageing, ovvero il movimento che ci insegna a non rincorrere i trattamenti contro l’invecchiamento a ogni costo, è ormai una realtà. Anzi, la normalità.

E l’estate del 2023 è ancora di più all’insegna della naturalezza. Siamo ben lontani dai make-up eccessivamente costruiti, così come dai filtri imposti. Ed è un bene, considerando l’impatto che i social hanno sulle giovani donne, così come sugli adolescenti in generale, senza operare nemmeno poi troppo una distinzione di genere.

Da Sharon Stone a Jennifer Garner, ecco che la moda del #makeupfree non fa (quasi) più clamore. Questa svolta non è arrivata “per caso”, ma è stata quasi una necessità. Per troppo tempo, abbiamo sostenuto ideali al limite, ritrovandoci a non distinguere più il vero dal falso. E non c’è niente di più bello della naturalezza. Di essere se stesse, al di là di qualsiasi make-up. Che, sì, amiamo. Ma di cui a volte possiamo anche fare a meno. E senza – falsa – retorica.