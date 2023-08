Barbara D’Urso a 66 anni senza filtri e senza trucco su Instagram: bella come non mai

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso non teme giudizio. Lo dimostra la foto che ha condiviso poche ore fa sul suo account Instagram. Un’immagine serena, durante un’estata spensierata di vacanza “forzata”, dopo il divorzio da Pomeriggio 5. Non si tratta certo della prima volta che la conduttrice si mostra acqua e sapone ai suoi follower, ma così non era mai capitato. Una cosa è certa: lei non ha perso il sorriso, nonostante le difficoltà incontrate quest’anno, le delusioni lavorative, la complessità di tenere insieme vita professionale e privata. Ancora una volta, con un semplice scatto, ci insegna la verità più importante.

Barbara D’Urso senza filtri e senza trucco a 66 anni

Barbara D’Urso sta vivendo un’estate sospesa, ma per alcuni versi magica. Ha condiviso i giorni più caldi dell’anno con gli affetti più cari: la famiglia e gli amici di sempre. Così, d’improvviso, la conduttrice ha deciso di volersi mostrare ai suoi follower al massimo della sua forma. Lo ha fatto con uno scatto vacanziero con il suo volto in primo piano e il mare appena dietro. La particolarità? La D’Urso non indossa un filo di trucco e la foto è completamente senza filtri. Ad accompagnarla la frase: “L’energia del mare è senza fine…. #colcuore❤️”.

Sui social Carmelita conta un pubblico vastissimo, che non ha mancato di commentare immediatamente il contenuto postato, chi incoraggiandola, chi, pochi per fortuna, deridendola. Il primo commento a catturare l’occhio è sicuramente quello di un utente: “Sei bellissima anche senza le tue luci!”, alludendo alle famose e sparatissime luci degli studi Mediaset, per cui tanto la donna è stata “presa in gira”, poiché ritenute in grado di “appiattire il volto della bella Barbara. Ma lei, ancora una volta, è passata sopra le critiche, mostrandosi al meglio della forma, bella, bellissima e, soprattutto, serena. La conduttrice ha voluto dimostrare la sua bellezza anche senza i riflettori e, soprattutto, la sua autenticità.

La D’Urso sembra dunque godersi la libertà del momento. Un sorriso dolce e appena accennato con uno sguardo assorto e sognante e l’ormai iconica camiciona estiva a righe bianche e azzurre indossata su una canottiera dal décolleté sobrio e contenuto. Alle spalle un suggestivo tramonto estivo, la conduttrice napoletana si mostra in versione acqua e sapone, senza un filo di trucco, a 66 anni magnificamente portati.

Il futuro dopo Mediaset

Quello tra Barbara D’Urso e Mediaset non è stato un divorzio consensuale. L’attenzione dei telespettatori più appassionati e non è stata catalizzata dalle mosse di Pier Silvio Berlusconi, nel suo tentativo di “eliminare il trash dal canale”. Indiscrezioni che si sono raccolte per tutta l’estate, tra dichiarazioni e rumors. Quel che è certo è che di fatto la conduttrice è stata esclusa dai palinsesti dopo decenni di onorata carriera. Dagospia negli ultimi giorni ha lanciare lanciato un’ulteriore indiscrezione, secondo la quale parrebbe che dietro l’allontanamento ci siano solo questioni puramente economiche.

Attualmente sembra che non ci sono nuovi progetti televisivi all’orizzonte per Barbara D’Urso. La conduttrice non ha perso occasione per esprimere tutta la rabbia e l’amarezza sia per la decisione presa da Mediaset che per le modalità in cui è stato deciso il suo futuro. Ma la domanda rimane: cosa farà adesso? Intanto il contratto con Mediaset durerà fino a dicembre, perciò fino a quel momento, verosimilmente, non potrà impegnarsi in altri progetti. Potrebbe poi essere confermata nei prossimi mesi la sua presenza a Ballando con le Stelle, di cui si parla ormai da tempo, in qualità di ballerina per una notte. Del resto Milly Carlucci più volte aveva tentato di coinvolgerla nel suo show del sabato sera, senza mai trovare però un punto di incontro.