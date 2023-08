Barbara D’Urso, retroscena sul “divorzio” da Mediaset: cifre da capogiro

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Il “divorzio” tra Barbara D’Urso e Mediaset è stato tutto fuorché consensuale, questo ormai è certo. L’argomento ha catalizzato l’attenzione di telespettatori e curiosi per tutta l’estate tra le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi e quelle, a dir poco intrise di rammarico, della conduttrice che di fatto è stata esclusa dai palinsesti dopo decenni di onorata carriera. Se ne sono dette di ogni, ma in ultimo è stato Dagospia a lanciare un’ulteriore indiscrezione che parrebbe fare riferimento proprio a Carmelita, come sono soliti chiamarla i fan. Dietro alla decisione dell’AD di Mediaset ci sarebbero questioni puramente economiche. E si parla di cifre da capogiro.

L’indiscrezione su Barbara D’Urso a Mediaset, cifre da capogiro

È di appena qualche ora fa un’indiscrezione (anzi, più un indovinello) lanciata da Dagospia che parrebbe riferirsi proprio all’esclusione di Barbara D’Urso dai palinsesti televisivi di Mediaset. Esclusione che, di fatto, è stata il preludio al vero e proprio “divorzio”: il contratto della conduttrice scade ufficialmente alla fine di quest’anno, ma Pier Silvio Berlusconi è stato irremovibile sul fatto che non ci sarà alcuno spazio per lei nelle reti Mediaset.

“Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco – si legge sul sito di Roberto D’Agostino -. Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”

La risposta sarebbe proprio Barbara D’Urso come spiega Fanpage, attenendosi a non precisate “fonti ben informate”. E le cifre da capogiro di cui si parla nell’estratto sarebbero state – tra gli altri motivi – una delle cause della rottura definitiva tra Carmelita e la rete: “I 15 milioni degli ultimi quattro anni diventerebbero 45 milioni allargando l’esame agli anni trascorsi in Mediaset. Cifre importanti, usando come metro di paragone cachet nomi di punta della TV, vedi Fazio che per i prossimi quattro anni avrebbe chiuso un accordo di 10 milioni complessivi”.

Barbara D’Urso e Mediaset, il retroscena sul turbolento “divorzio”

Qualcosa sarebbe andato storto durante la trattativa tra Barbara D’Urso e Mediaset proprio per colpa delle richieste avanzate dalla conduttrice. Si parla ovviamente di richieste e clausole di tipo economico che, però, non avrebbero trovato il consenso di Pier Silvio Berlusconi, deciso ad applicare una politica più “restrittiva” in tal senso.

“Su questo punto, al momento della discussione sul rinnovo di contratto qualcosa si sarebbe rotto – si legge ancora su Fanpage -. È stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a chiarire che da parte della conduttrice sarebbe arrivata la richiesta di due prime serate garantite, che non rientravano in ciò che Mediaset era in grado di affidarle, soprattutto a quelle stesse cifre. La corda si sarebbe quindi spezzata, con una inconciliabilità di posizioni palese”.

In soldoni, l’AD di Mediaset avrebbe colto la palla al balzo, sfruttando questo clima di tensione con la conduttrice per mettere in atto il famigerato cambio di rotta anti-trash di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane (e che coinvolge anche il Grande Fratello di Signorini).

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione

Attualmente non ci sono nuovi progetti televisivi all’orizzonte per Barbara D’Urso, che si sta godendo un periodo di meritato riposo dopo un anno intenso e settimane che, di certo, non sono state affatto serene. La conduttrice non ha perso occasione per esprimere tutta la rabbia e l’amarezza sia per la decisione presa da Mediaset che per le modalità in cui è stato deciso il suo futuro.

Ma cosa farà adesso? Potrebbe essere confermata nei prossimi mesi la sua presenza a Ballando con le Stelle, di cui si parla ormai da tempo, in qualità di ballerina per una notte. Del resto Milly Carlucci più volte aveva tentato di coinvolgerla nel suo show del sabato sera, senza mai trovare però un punto di incontro.

Intanto la D’Urso ha concluso il suo fortunato tour teatrale con lo spettacolo Taxi a due piazze e non è da escludere che nella prossima stagione possa far capolino tra gli ospiti di Belve, con Francesca Fagnani. Ma è tutto da vedere.