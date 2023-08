Barbara D’Urso, il look tutto ricami e trasparenze che solo lei può indossare

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso non ha perso la sua verve nonostante l’amarezza e la delusione per come è stata allontanata da Mediaset dopo tanti anni di onorato servizio. Ha deciso di mostrarsi spensierata e raggiante sui social network. Su Instagram, dove è seguita da ben tre milioni di follower, la conduttrice napoletana ha postato alcuni scatti della sua vacanza in Costiera Amalfitana con alcuni amici. Giorni sereni tra bellezze paesaggistiche, prelibatezze culinarie e tante risate. Giorni dove Carmelita ha sfoggiato un look molto sensuale, tra ricami e trasparenze che hanno mandato in estasi i fan.

Barbara D’Urso in Costiera Amalfitana con un look mozzafiato

A Vietri sul Mare, uno dei tanti piccoli gioielli che fanno parte della Costiera Amalfitana, Barbara D’Urso ha lasciato tutti senza parole con il suo outfit sensuale. La presentatrice ha indossato un lungo kimono bianco in pizzo e trasparente, che lasciava intravedere il candido costume mettendo in risalto il suo fisico perfetto. A 66 anni Barbarella fa invidia a tante ventenni, come sottolineato da più di qualche utente. Le immagini sono infatti diventate ben presto virali sul web e i complimenti si sono letteralmente sprecati.

“C’è chi può e chi non può…Barbara può”, ha ribadito con convinzione un follower. “66 anni e le 20enni mute!”, ha aggiunto qualcun altro. E poi ancora: “Fisico da urlo”, “Sempre in forma”, “Iconica”. A detta di qualcuno la recente rottura con Mediaset – che ha deciso di non rinnovare il contratto di Barbara e affidare Pomeriggio 5 a Myrta Merlino – ha fatto bene alla D’Urso: “Ti ha fatto bene lasciare Mediaset, stai un fiore”.

Lavoro a parte, Barbara D’Urso si è sempre presa molta cura del suo aspetto fisico, conducendo uno stile di vita sano, tra alimentazione corretta e attività fisica quotidiana.

Come si mantiene in forma Barbara D’Urso: dieta e sport

Nonostante abbia superato la soglia dei 60 anni, Barbara D’Urso ha un fisico tonico e asciutto. “La mattina mi sveglio molto presto, bevo acqua a temperatura ambiente, poi ho una serie di integratori, mi preparo una centrifuga di frutta e verdura, poi colazione con alimenti senza zucchero aggiunto, pane integrale tostato e caffè”, ha raccontato durante un incontro con il nutrizionista Nicola Sorrentino allo IULM di Milano.

A metà mattina uno spuntino mentre a pranzo Barbara D’Urso predilige un primo e sempre il pesce e mai la carne (“Non sono vegetariana ma evito quella rossa, che non amo”). E poi latticini o legumi, che non sono solo proteine ma anche carboidrati. Tra gli integratori scelti dalla D’Urso, quelli di vitamina D, vitamina C e Omega 3. A metà pomeriggio un altro spuntino e la sera ancora pesce e verdure.

La dottoressa Giò è inoltre una grande appassionata di danza, si sottopone regolarmente a sedute di pilates e saltuariamente pratica kick boxing, che la fa sentire attiva ed energica. Come raccontato a La Gazzetta dello Sport: “Tirare calci e pugni per sport non è da violenti, aiuta a combattere l’aggressività, a contrastare le tensioni. È l’allenamento giusto per modellare il fisico, rafforzare il carattere, imparare a essere reattiva in situazioni di difficoltà, anche quotidiane”.

“È una disciplina impegnativa a livello cardiovascolare, che aiuta a raggiungere e mantenere un ottimo tono muscolare, migliorare l’agilità. Per sferrare un pugno devi utilizzare la parte superiore e quella inferiore del corpo e diversi gruppi muscolari. E poi mi diverte moltissimo, mi piace. È stata una proposta del mio personal trainer e l’ho accettata”.