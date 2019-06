Barbara D’Urso svela la sua dieta e come fa a rimanere in forma

editato in: da

Come fa Barbara D’Urso a tenersi in forma? A 62 anni la conduttrice è più bella, ma soprattutto è instancabile.

La stagione televisiva che si è appena conclusa l’ha vista protagonista di ben quattro programmi televisivi: Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. La presentatrice è andata in onda dalla sera alla mattina, andando a dormire molto tardi e svegliandosi prestissimo.

Dove trova tutta questa energia e come fa ad essere sempre perfetta? Il suo segreto è una dieta alcalina, la danza classica, che pratica tutti i giorni, e quelle che in onda ha spesso definito: “le goccine”, ossia degli integratori che assume quotidianamente.

“Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche – ha raccontato a Repubblica -, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino”.

La dieta alcalina prende in considerazione il Ph degli alimenti e prevede il consumo di verdure, frutta, sia fresca che secca, e cereali integrali. Chi segue questo regime alimentare porta a tavola anche numerosi super food, come la prugna umeboshi, un’albicocca che viene fatta fermentare avvolta nelle foglie di miso, le alghe kombu, spirulina e wakame, l’olio e i semi di lino, il succo di aloe, la borragine e l’erba cipollina. Troviamo poi alcune spezie benefiche come la curcuma e lo zenzero, accompagnate da germogli e kuzu.

Alla dieta la D’Urso unisce un allenamento costante fatto con la danza. “Esco di casa alle 7.30 – ha spiegato -, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui. Prima riunione Pomeriggio 5, poi Domenica live, Non è la D’Urso, Grande fratello . L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”.

“La danza aiuta, ma conta la genetica. Sono fortunata – ha ammesso la D’Urso, confessando anche di avere qualche insicurezza riguardo il suo aspetto fisico: “Le luci abbacinanti? Forse per insicurezza”.