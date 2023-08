Olio di Amla, un siero naturale di bellezza per pelle e capelli

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock olio di amla: benefici per pelle e capelli

Ingrediente naturale prodigioso, l’olio di Amla viene usato da secoli all’interno della medicina Ayurvedica. Rimedio di bellezza delle donne indiane per capelli e pelle viene estratto dai frutti del Emblica Officinalis, pianta conosciuta anche come uva spina, amalika o appunto amla. Dal colore verde e con piccole striature verticali il frutto (commestibile e dal sapore acidulo) è ricco di vitamina C, flavonoidi e anti-ossidanti. Scopriamo insieme tutte le sue proprietà!

Olio di Amla: benefici e virtù per i capelli

Rimedio conosciuto e utilizzato da secoli nella cultura indiana, l’olio di Amla è ancora abbastanza sconosciuto ai molti ma se impiegato correttamente nella routine di bellezza può diventare un vero alleato, migliorando la qualità dei capelli e contrastando alcune delle principali problematiche a cui si può andare incontro.

Ricco di vitamina C (che lo rendono un potente antiossidante) ma anche di polifenoli, flavonoidi e l’acido gallico, l’olio di Alma aiuta a riequilibrare la produzione di sebo nel cuoio capelluto, nutre in profondità le fibre capillari e svolge un’azione rinforzante. Inoltre, secondo alcuni avrebbe anche la capacità di contrastare la formazione dei capelli grigi, mantenendo la chioma in perfetta salute.

Ciò che però si può notare utilizzando l’olio di Amla all’interno della haircare routine è che questo ingrediente riesce efficacemente a nutrire la fibra capillare, andando a contrastare secchezza e opacità e rendendo i capelli più sani, luminosi e morbidi.

Olio di Amla: contro forfora, prurito e doppie punte

Facilmente reperibile in erboristeria, l’olio di Amla è un portentoso alleato di bellezza per i capelli. Se utilizzato correttamente riesce infatti a nutrire e rivitalizzare i capelli secchi, donando loro lucentezza e contrastando forfora e prurito.

Non solo, questo potente elisir ha anche una funzione puramente estetica, motivo per cui può essere utilizzato anche per donare luminosità ai capelli, migliorando la qualità del fusto e agendo efficacemente sulla formazione delle doppie punte. Inoltre, l’olio di Alma può essere utilizzato come districante naturale, basterà infatti applicarne qualche goccia sui capelli per renderli immediatamente più facilmente pettinabili e morbidi.

Insieme all’henné contro i capelli bianchi

Tra le qualità dell’olio di Amla, troviamo anche la capacità di preservare più a lungo il colore della chioma. I capelli con tendenza ad ingrigirsi potranno infatti trarre grande beneficio dall’applicazione di questo olio, miscelato insieme all’henné, per intensificare l’effetto della colorazione naturale.

Impacchi e massaggi per il cuoio capelluto

Da applicare sia sui capelli che sul cuoio capelluto, grazie ai suoi principi attivi l’olio di Amla può essere utilizzato per massaggi e impacchi, da tenere in posa per almeno un ora.

La chioma è sfibrata, secca e arida? L’olio di Amla può essere un valido rimedio basterà applicare l’olio sulla chioma e lasciarlo in posa (anche tutta la notte) per risvegliarsi puoi con i capelli lisci, morbidi e luminosi. Il cuoio capelluto prude? In questo caso invece è possibile massaggiare un po’ di olio prima della consueta detersione. La sensazione dopo sarà di una cute rigenerata, nutrita e più sana. E in caso di capelli grassi? Si può miscelare all’olio di Amla qualche goccia di tee tre oil, per potenziare l’azione purificante e migliorare la condizione dei capelli.

Olio di Amla: per il benessere della pelle

Grazie alle sue innumerevoli proprietà l’olio di Amla può essere anche utilizzato per nutrire e idratare la pelle in profondità, migliorando quindi immediatamente l’aspetto dell’epidermide e rendendola più morbida e profumata.

Come utilizzarlo? Basterà stendere l’olio sulla pelle detersa e leggermente umida dopo la doccia. Massaggiatelo delicatamente per migliorare il microcircolo e andare a contrastare pelle secca e desquamazione. Non solo però, l’olio ayurvedico di Amla può essere impiegato anche in caso di pelle mista o grassa poiché grazie alle sue proprietà astringenti aiuta a prevenire i punti neri e la comparsa delle impurità.

Controindicazioni

Essendo un olio naturale non esistono particolari controindicazioni ma è sempre bene fare dei piccoli test per essere certi di non essere allergici al prodotto.

Dopo l’utilizzo sulla pelle sarebbe meglio evitare l’esposizione solare nelle successive 12 ore, poiché la pelle potrebbe risultare più sensibile al sole, motivo per cui sarebbe buona regola eseguire i trattamenti all’olio di Amla la sera. Inoltre è sconsigliato l’utilizzo in gravidanza e durante l’allattamento.