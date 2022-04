Alessia Marcuzzi su Instagram, perfetta senza trucco (con auguri speciali per Paolo)

Felice e bellissima, appare così su Instagram Alessia Macuzzi mentre condivide attraverso i social alcuni momenti della vacanza che sta trascirrendo con la famiglia alle Maldive. Perfetta senza trucco, con i capelli lasciati selvaggi e ricci, ma anche allegra quando, con quell’ironia che la contraddistingue e che piace tanto ai suoi fan, riserva auguri speciali per il marito Paolo.

E appare più bella che mai, senza bisogno di filtri, make up o messa in piega.

Alessia Marcuzzi, perfetta senza trucco su Instagram

Un costume rosa antico, il suo fisico scolpito e invidiabile e poi i capelli lasciati selvaggi, come se ad asciugarli fossero stati il sole e il mare: Alessia Marcuzzi è divina su Instagram, dove condivide alcune cartoline della sua vacanza alle Maldive insieme alla famiglia.

Prefetta senza trucco, si è mostrata con delle bellissime beach waves che sembrano proprio essere naturali. La conduttrice e imprenditrice ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini, negli scatti successivi la si può ammirare in costume, ma anche a piedi nudi con un’ampia gonna e un costume. Tutto nei toni del giallo e marrone.

Alessia ha accompagnato le foto con la didascalia “ogni riccio un capriccio” e sono stati in tantissimi, tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo, a commentarne la bellezza naturale, capace di colpire anche senza alcun tipo di artificio. Un cambio di look che piace e che ricorda molto la conduttrice nei primi tempi della sua carriera quando sfoggiava i capelli acconciati proprio così. Del resto per lei il tempo sembra non essere passato e questi scatti al naturale lo dimostrano: basta infatti confrontarli con la recentissima immagine condivisa da lei di quando aveva 16 anni. Il risultato? Nessuna differenza.

Alessia Marcuzzi, gli auguri speciali a Paolo

Una vacanza all’insegna del relax, ma anche dei festeggiamenti. Non è mancata l’occasione, infatti, per celebrare il compleanno del marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale è convolata a nozze nel 2014.

Alessia Marcuzzi ha pubblicato alcune foto in cui li si vede festeggiare il compleanno. Scatti un po’ sfocati, di lui da solo o in coppia con la moglie, da cui emerge tutta la felicità di questi momenti trascorsi insieme, ma anche il divertimento. A farlo intuire la stessa conduttrice che ha accompagnato le immagini scrivendo: “Happy Birthday figo. Le foto sono un po’ sfocate perché” e ha aggiunto l’emoji del bicchiere di vino e della risata.

Anche sotto queste foto tantissimi commenti, in particolare per fare gli auguri a Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi, la storia d’amore con il marito

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi sono convolati a nozze nel 2014, nel corso del tempo hanno costruito un bellissimo rapporto che è sopravvissuto alle crisi e ai gossip. Che non sono mancati.

Era stata lei stessa a parlarne nel corso di un’intervista a Verissimo rilasciata a Silvia Toffanin quando aveva spiegato che nel corso del lockdown avevano attraversato un periodo difficile e poi aveva anche respinto le voci sul presunto tradimento che circolava all’epoca.

E la testimonianza che la loro è una coppia solida e affiata la danno anche le immagini che nel tempo hanno raccontato del loro bellissimo rapporto. Proprio come le ultime.