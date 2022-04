In questa foto in bikini aveva 16 anni, oggi è famosissima

Con un costume e una posa da diva, una delle conduttrici più amate nel mondo dello spettacolo ha pubblicato una foto ricordo sul suo profilo Instagram: aveva soli 16 anni, in posa al mare e con i capelli al naturale e meravigliosi. Si tratta di Alessia Marcuzzi, e non è la prima volta che condivide con i suoi follower una foto del passato creando un perfetto momento amarcord e ricevendo sempre i complimenti da parte di chiunque.

Alessia Marcuzzi, la foto in bikini a 16 anni

Alessia Marcuzzi è un insieme di tante cose, e soprattutto riesce a conciliare la privacy con il costante aggiornamento su Instagram. Questo perché il suo modo di usare i social non ha il fine di farsi notare in qualche modo o alimentare chissà quali notizie, ma è un suo semplice (e genuino) modo di condividere con il suo pubblico alcuni momenti simpatici, dolci o semplicemente belli.

Nelle ultime ore ha deciso di mostrare a tutti una vecchia foto che la ritrae all’età di 16 anni: “1988. 16 anni, costume ascellare, mascara al mare, colore di capelli naturale”, ha così scritto Alessia Marcuzzi nel post che ha pubblicato su Instagram riuscendo a descriversi alla perfezione. I classici capelli “da mare”, naturali e ricci; una posa da vera diva, in ginocchio sulla spiaggia e un viso angelico oltre il bikini meraviglioso. In questa foto si riconoscono esattamente i suoi lineamenti, nonostante negli anni sia cambiata per forza di cose, e si notano anche gli stessi lineamenti di sua figlia Mia, bellissima come lei.

Tanti i commenti di colleghi e amici che l’hanno riempita di complimenti, a partire da Elisabetta Canalis e passando per Manuela Villa che le ha dolcemente scritto: “Favolosa ora come allora“. Proprio vero, tant’è che qualcuno ha anche scherzato commentando con un ironico: “Ah, non è una foto dell’anno scorso? Identica!”. Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi prova a fare un salto nel passato, però. Già tempo fa aveva pubblicato una foto di quando aveva 16 anni, e riguardava il suo primissimo servizio fotografico. Anche in quell’occasione, la conduttrice era apparsa a dir poco angelica!

Alessia Marcuzzi, il suo momento

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate in Italia, e su questo non c’è ombra di dubbio. Di lei si ricordano tutti i programmi in cui ha lavorato, e probabilmente non ce n’è uno che le viene attaccato addosso. Non perché non abbia una strada precisa o uno stile unico, ma proprio perché in ogni lavoro che affronta riesce a dare il meglio di sé e a farsi amare dal pubblico grazie alla sua professionalità e alla sua simpatia contagiosa.

Festivalbar, Le Iene, L’Isola, Il Grande Fratello: solo alcuni dei programmi che ha segnato con i suoi successi e in cui tutti sperano di rivederla presto. Per ora, però, Alessia Marcuzzi ha deciso di prendersi una pausa lontana dalla televisione: ha scelto di dedicare il suo tempo ai suoi affetti, dopo tanti anni impegnata nei vari progetti televisivi, e a tal proposito aveva dichiarato anche di non riuscirsi a immaginarsi più in certi programmi: “Ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grande sofferenza – che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”.