Da giorni non si fa che parlare di Jannik Sinner. L’Italia ha infatti di colpo riscoperto la passione per il tennis. Di certo non è mai mancata, ma sul fronte del pubblico di massa, non si respirava quest’aria di gioia dalla finale di Wimbledon disputata da Matteo Berrettini. Anche Alessia Marcuzzi parla di Jannik Sinner e il motivo è esilarante.

Marcuzzi e Sinner, separati alla nascita

Tutti erano rimasti con il fiato sospeso durante la finale contro Djokovic, che purtroppo Jannik Sinner ha perso. L’ATP di Torino ha però ricordato a tutti che gioiello abbiamo in casa, anche se alcuni tendono a dimenticare troppo in fretta, facendo piovere critiche immeritate.

Non solo delusione per le ATP Finals, però, anche estrema gioia ed euforia per la Coppa Davis, che fa ritorno in Italia dopo ben 47 anni. Mezzo secolo d’attesa e nell’elenco dei battuti eccellenti c’è proprio quel mostro inarrivabile di Djokovic.

Tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno seguito con attenzione le sfide conclusive. Tra loro anche Alessia Marcuzzi. Il suo post è stato senza ombra di dubbio uno di quelli più virali. Si è voluta complimentare con il campione italiano alla sua maniera, con il sorriso: “Un non so che di famiglia”. Ecco parte del breve post, che mostra i due (Jannik e Marcuzzi) in versione infanzia. Non sapendo di chi si tratti, verrebbe da dire che sono fratello e sorella, o magari cugini. Colpa della folta chioma rossa, che la conduttrice evidenzia con un’emoji della carota.

Tantissimi i commenti divertiti, di persone comuni e VIP. Tutti accomunati dalla voglia di festeggiare e, al tempo stesso, estremamente divertiti dalla foto pubblicata dalla presentatrice.

Italia campione, la festa di Alessia Marcuzzi

Ben nota per non prendersi troppo sul serio, Alessia Marcuzzi ne ha dato l’ennesima prova. Non ha mai avuto timore di mostrare le sue foto da bambina e la risposta del pubblico è sempre stata dolce e di supporto. Qualcosa di non scontato, considerando la deriva che spesso prendono certe sezioni commenti su Instagram.

In questo caso dal cassetto è spuntato fuori uno scatto di lei in versione invernale, con giubbotto molto pesante, un vero e proprio bomber imbottito, fascia di lana tra i capelli rossi al vento e occhialoni da sci.

Un ricordo in vacanza in famiglia che diventa di colpo una delle foto più condivise del giorno, che magari prima o poi vedrà anche lo stesso Sinner, taggato nello scatto. Lui è infatti lì di fianco a lei, decisamente sfocato, con gli stessi capelli rossi vaporosi.

Due fratelli separati alla nascita? Non proprio. La distanza anagrafica tra loro è notevole. Alessia Marcuzzi è una classe 1972 e ha oggi 51 anni. Jannik Sinner è invece nato nel 2001 e ha oggi 22 anni. Forse un po’ più madre e figlio, ecco.

Nel secondo scatto ha poi voluto mostrare la squadra italiana in trionfo, con uno scatto forse ottenuto fotografando la televisione, dopo aver seguito il tutto: “A parte gli scherzi, complimenti a Sinner, Volandri, Sonero, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis è di nuovo italiana. Grazie a voi”.