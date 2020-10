Verissimo, Alessia Marcuzzi a cuore aperto racconta la crisi vissuta con il marito

editato in: da

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5 che l’ha vista condurre tanti reality show: dal “Grande Fratello”, a “L’Isola dei Famosi”, fino a “Temptation Island” e, proprio quest’ultimo, l’ha consacrata come Cicerone del viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste del programma. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alessia si è raccontata a cuore aperto tra la partenza di “Temptation Island” e le bollenti indiscrezioni che l’hanno vista protagonista questa estate.

La conduttrice, felicemente sposata dal 2014 con Paolo Calabresi Marconi, si è trovata infatti coinvolta nel triangolo più bollente dell’estate: un presunto ménage à trois che la voleva come causa della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Un surreale triangolo sentimentale che ha travolto Alessia che si è ritrovata inaspettatamente nell’occhio del ciclone. Dopo aver smentito attraverso i social network le insistenti voci di corridoio, la conduttrice ha voluto mettere un punto pubblicamente al caos nato negli ultimi mesi: “È stato tutto veramente molto surreale. Credere a qualcosa di così romanzato forse a volte è più stuzzicante”.

A dare il via alle voci di corridoio che volevano la Marcuzzi protagonista di questo scenario, è stato il gossip secondo il quale la conduttrice era in crisi con il marito: un rumors di cui oggi Alessia ha ammesso un fondo di verità pur negando qualsiasi collegamento con la separazione della coppia Rodriguez/De Martino. La Marcuzzi infatti, a cuore aperto, ha svelato di aver attraversato un brutto periodo con il partner in concomitanza dei mesi di lockdown: una situazione per tutti molto complicata e che ha fatto tremare – seppur per pochissimo tempo – anche una coppia solida come la loro, tanto da portarli a dormire in case diverse per qualche giorno.

Un momento delicato, oggi brillantemente superato, che Alessia ha svelato proprio per parlare della grande felicità che prova nell’avere accanto un uomo come quello che ha scelto di sposare. La conduttrice infatti ha parlato del legame speciale che la unisce a suo marito Paolo e ai figli Tommaso e Mia, nati rispettivamente dall’amore con Filippo Inzaghi e Francesco Facchinetti, con i quali forma la sua adorata famiglia. Una famiglia allargata e un amore fortissimo che ha saputo superare anche un momento di difficoltà nato durante il lockdown: “Mi piace la famiglia che ho creato, li amo tanto […] Io e Paolo ci siamo incontrati tardi ma siamo anche molto amici oltre che marito e moglie […] lui è stupendo, meraviglioso!”.

La conduttrice allora ha stuzzicato l’attenzione del pubblico promettendo scintille anche per le prossime puntate di “Temptation Island” che, già durante la prima puntata, ha visto arrivare al falò di confronto finale la coppia formata da Sofia e Amedeo: un epilogo dolce amaro che ha scatenato anche numerose discussioni online, simbolo di una stagione che ha già appassionato milioni di spettatori.

Non ci resta allora che aspettare per scoprire quali sono le sorprese ci riserverà il seguitissimo docu-reality di Canale 5.