Charlene di Monaco furiosa: “Nuovo tradimento di Alberto”

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i figli le rubano la scena alla Festa di Santa Devota

Charlene di Monaco sarebbe furiosa con Alberto dopo che quest’ultimo l’avrebbe “tradita” rendendosi colpevole ancora una volta di aiutare la sua ex, Nicole Coste, con la quale ha avuto un figlio Alexandre.

Charlene di Monaco, l’ex di Alberto Nicole Coste e il jet privato

Charlene di Monaco pare non sia più disposta a tollerare non solo la presenza a Montecarlo della sua rivale, Nicole Coste, l’ex hostess con la quale suo marito ha avuto una relazione da cui è nato 20 anni fa Alexandre, ma nemmeno che Alberto la favorisca in qualche modo.

Come per la foto di Alberto coi suoi figli illegittimi a New York condivisa su Instagram, al centro della crisi di Charlene ci sarebbe uno scatto pubblicato dalla Coste sui social che la ritrae su un jet privato. L’immagine avrebbe fatto saltare i nervi alla Principessa, come riporta la versione tedesca di Closer, perché si suppone che sia stato il Principe a prestare l’aereo alla sua ex in viaggio per una vacanza esclusiva, dato che i fatti risalgono a fine dicembre.

Charlene non sopporterebbe che suo marito e l’ex hostess abbiano ancora rapporti così stretti e che soprattutto lui le faccia continui favori. Stando a fonti vicine a Palazzo, Charlene è profondamente gelosa nei confronti di Nicole Coste. D’altro canto, quest’ultima non si è comportata bene nei suoi confronti. Quando la Principessa è rimasta mesi in Sudafrica a lottare contro una grave infezione che ha messo a rischio la sua stessa vita, la Coste fece di tutto per insinuarsi nel Principato e acquisire un ruolo prestigioso nella famiglia Grimaldi, sia per sé ma soprattutto per suo figlio.

Non solo, l’ex di Alberto rilasciò un’intervista dove ebbe parole di veleno nei confronti di Charlene. L’accusò di aver allontanato Alexandre e di averlo collocato nelle stanze della servitù e a proposito della sua malattia disse che il karma aveva fatto il suo corso, in pratica sostenendo che si meritava di soffrire.

Charlene di Monaco furiosa con suo marito Alberto

Dunque, è evidente l’irritazione provata da Charlene nel constatare che Alberto non ha ancora allontanato la Coste dal Principato e che addirittura la favorisca.

Sempre stando al magazine, Charlene avrebbe evitato di fare scenate al marito e sarebbe rimasta al suo fianco, rispettando i doveri del Palazzo. Anzi la Principessa è stata fondamentale durante la festa di Santa Devota, patrona di Montecarlo, poiché Alberto è risultato nuovamente positivo al Covid e lei ha dovuto partecipare da sola ad alcune delle cerimonie tradizionali come l’incendio della barca e la messa nella cattedrale.

Charlene di Monaco, il gelo con Alberto alla festa di Santa Devota

Questo però le ha permesso di rinsaldare il legame coi figli Jacques e Gabriella che si sono mostrati finalmente felici durante la festa e hanno manifestato la loro gioia con abbracci e giochi. Tra l’altro la Principessina ha aiutato mamma Charlene con la torcia salvandola dalle difficoltà. Infatti, la fiaccola dell’ex nuotatrice si stava spegnendo proprio nel momento in cui si doveva dare fuoco alla barca, ma Gabriella è intervenuta con prontezza a ravvivare la fiamma della mamma con la sua torcia.

Alberto ha fatto la sua comparsa l’indomani sul balcone del Palazzo con addosso la mascherina. Il Principe è stato distante da Charlene e dai figli per evitare il contagio, ma alla luce delle nuove rivelazioni questa separazione potrebbe essere dovuta anche a un nuovo attrito tra la coppia che naturalmente tace su tali indiscrezioni.