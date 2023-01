Charlene di Monaco, gonna scamosciata e giacca con difetto. Alberto preoccupa

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, i figli le rubano la scena alla Festa di Santa Devota

Charlene di Monaco è stata la vera protagonista insieme ai suoi figli, Jacques e Gabriella, alle celebrazioni per la patrona di Montecarlo, Santa Devota. Gioco forza, perché ad essere assente quest’anno è suo marito Alberto di Monaco che è risultato positivo al Covid per la terza volta. La Principessa ha saputo comunque prendersi la scena, prima con l’abbraccio tenerissimo dei figli, Jacques e Gabriella, durante il tradizionale incendio della barca e poi con il look total grey che prevede gonna scamosciata e stivali alti al ginocchio.

Charlene di Monaco, protagonista della Festa di Santa Devota

Charlene di Monaco ha rappresentato magnificamente il Principato durante le celebrazioni di Santa Devota, il 26 e il 27 gennaio. Ha rappresentato da sola il Palazzo, dato che suo marito Alberto di Monaco è positivo al Covid. Pensare che lo scorso anno ad essere assente all’importante appuntamento era stata lei, ricoverata in una clinica extra lusso in Svizzera dopo una gravissima infezione a naso, gola e orecchie. Allora a sostituirla c’era Carolina di Monaco, la tanto temuta cognata, che ha preso il suo posto nella cerimonia dell’incendio della barca, occupandosi dei gemelli, Jacques e Gabriella. Adesso, paradossalmente ha dovuto fare tutto da sola.

In effetti, l’assenza di Alberto da alcuni importanti eventi per il Principato, come l’inaugurazione del Festival del Circo di Montecarlo cui ha preso parte accanto a Stéphanie di Monaco Charlotte Casiraghi e poi il silenzio nel giorno del compleanno di sua moglie, il 25 gennaio, aveva insospettito. Finché è arrivata la comunicazione ufficiale della malattia.

A quel punto tutto è ricaduto sulle spalle di Charlene che ha dimostrato di essere perfettamente all’altezza, anzi è apparsa sorridente e rilassata. La Principessa accompagnata dai gemelli Jacques e Gabriella ha dato il via alle celebrazioni di Santa Devota incendiando la barca. L’ex nuotatrice ha affrontato l’umidità della sera indossando un lungo cappotto marrone sotto il quale si intravvedevano un lupetto e dei pantaloni a zampa lunghi ben oltre le caviglie e indossati con dei tacchi stiletto.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, i teneri abbracci coi figli

Ma i veri protagonisti dell’evento sono stati Jacques e Gabriella, lui con un cappotto blu, lei con uno bianco. I bambini erano felicissimi, si sono divertiti un mondo ad appiccare il fuoco, giocavano e scherzavano tra loro, ma soprattutto hanno entrambi manifestato la loro gioia nell’essere lì con la mamma che hanno abbracciato forte forte.

Charlene di Monaco, il look grigio con difetto

L’indomani alla messa nella cattedrale di Montecarlo, Charlene era di nuovo sola. Questa volta ha sfoggiato un outfit grigio chiaro davvero superlativo. Il completo è costituito da una giacca, un dolce vita in lana, una magnifica gonna asimmetrica scamosciata che lascia scoperte le ginocchia e degli stivali alti in suede. Unico difetto del look, la chiusura del blazer che sembrava troppo stretto. Si potrebbe pensare a un pancino sospetto, ma a dir la verità l’ipotesi di una nuova gravidanza appare ormai inconsistente. Anche all’appuntamento in chiesa, la Principessa è apparsa tranquilla e rilassata.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, Alberto preoccupa

Poi è arrivato il momento del saluto dal balcone dove sono tornati di nuovo i gemelli Jacques e Gabriella. Di nuovo i piccoli sembravano felici e divertiti, mentre Charlene è tornata a indossare la maschera dura e distaccata.

Fonte: Getty Images

Invece si è affacciato al balcone del Palazzo a sorpresa Alberto, malgrado sia positivo al Covid. Il Principe si è voluto mostrare in pubblico per rassicurare sulle sue condizioni di salute. Nel comunicato ufficiale si era precisato che non aveva sintomi, ma la sua assenza prolungata iniziava a pesare. In ogni caso, Alberto non è apparso particolarmente provato, anche se indossava la mascherina e si teneva a debita distanza dai suoi familiari.