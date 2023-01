Charlene di Monaco compie 45 anni, la festa che tutti ignorano

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco, look quasi identici: mantiglia in pizzo e cappotto nero

Charlene di Monaco compie 45 anni, è nata infatti il 25 gennaio 1978. Ma nonostante sia un compleanno importante, a Palazzo sembra che tutti se lo siano dimenticato. Nemmeno un augurio social sui profili ufficiali del Principato. Forse la gravidanza di Charlotte Casiraghi e quella presunta di Beatrice Borromeo hanno distratto l’attenzione.

Charlene di Monaco compie 45 anni

Sta di fatto che il 45esimo compleanno di Charlene di Monaco sta passando sotto silenzio. Anche sul suo profilo Instagram non si fa cenno. Può essere che sia un espresso desiderio della Principessa di trascorrere la giornata in modo strettamente privato, al punto da non volerlo celebrare pubblicamente nemmeno con un messaggio condiviso.

In effetti, è dall’inizio di gennaio che Charlene non si mostra in pubblico. Anche se ci si aspetta che presenzi alla festa di Santa Devota, un appuntamento molto importante per Montecarlo durante il quale si riunisce tutta la famiglia Grimaldi.

Stando alle indiscrezioni di Bertrand Deckers, esperto in questioni reali, Charlene ha in serbo per il suo compleanno una festa a Palazzo in forma però strettamente privata, ossia alla presenza dei soli parenti stretti. Forse è anche per questo che i suoi genitori si sono trasferiti proprio a metà gennaio vicino a Monaco. La Principessa infatti vuole celebrare in modo particolare i suoi 45 anni che segnano anche la fine di un incubo.

Lo scorso anno di questi tempi Charlene era ricoverata in una clinica in Svizzera per riprendersi dal forte stato di debolezza fisica e psichica causato dalla grave infezione che l’aveva colpita a naso, gola e orecchie. Allora si era trovata sola e lontano da suo marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella a combattere con la malattia. Per questo motivo, probabilmente ha voluto tenere per sé il primo compleanno dopo i seri problemi di salute che ha dovuto affrontare.

Charlene di Monaco, i dettagli della festa a Palazzo

Deckers ha svelato che a organizzare la festa a Palazzo è stata Charlene in persona, anche se all’inizio doveva essere una festa a sorpresa. Evidentemente però Alberto non è riuscito a nasconderla alla moglie che quindi ha deciso di intervenire direttamente. Al party, come detto, sono invitati solo i membri della famiglia e gli amici più intimi. “Ha chiesto che Julien Dugourd, il pasticcere del ristorante Chèvre d’Or a Eze, si occupasse della torta. Ha scelto anche una decorazione floreale, composta da protee bianche, che sono fiori del Sudafrica”.

È probabile che la Principessa si presenti con un abito da sera di Akris e ci aspettiamo che Alberto le regali un gioiello importante, magari con diamanti, che ama particolarmente.

Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi assente al party

È altrettanto probabile che alla festa non sia presente Charlotte Casiraghi che il 24 gennaio era a Parigi per la sfilata Haute Couture di Chanel dove ha mostrato per la prima volta il pancino appena arrotondato della gravidanza. Si pensa che difficilmente la figlia di Carolina di Monaco ritorni per spegnere le candeline insieme alla zia, anche se tra le due sembra esserci un clima di maggiore distensione, soprattutto dopo che hanno trascorso un po’ di tempo durante la visita al villaggio di Natale in cui pare che Charlotte abbia anticipato la notizia della gravidanza a Charlene.