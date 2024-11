Jacqueline Luna Di Giacomo vicina al parto: “Che tipo di mamma sarò”

Fonte: IPA Jacqueline Luna Di Giacomo

A un passo dalla nascita del suo primo figlio, Jacqueline Luna Di Giacomo sembra avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda la maternità. Una nuova vita in America accanto a Ultimo, il suo compagno, e la consapevolezza di voler regalare al loro bambino una vita serena e piena di possibilità.

Un passo enorme per due ragazzi giovani che attendono l’arrivo più bello con un ottimismo e un affetto profondissimo.

Jacqueline Luna parla del futuro come mamma

24 anni, una famiglia formata anche da un nome importante come quello di Heather Parisi, e una storia d’amore da fiaba insieme a uno dei cantanti più romantici e apprezzati del momento.

Jacqueline Luna Di Giacomo sta gettando le basi per un futuro fatto di amore e famiglia, in un momento davvero bellissimo per lei e Ultimo. Dopo aver detto di aspettare il loro primo bambino con un bellissimo annuncio durante un concerto del cantante, la coppia ha scelto di trasferirsi a Los Angeles per iniziare una nuova vita insieme e capire che tipo di genitori saranno.

Un obiettivo che non risulta facile a nessuno, né per il momento storico in cui viviamo, né per la giovane età di Jacqueline, che pare comunque avere le idee molto chiare, senza cadere nell’ansia che può scaturire dalle possibili difficoltà.

“Non sono una che si spaventa. Mio padre mi ha insegnato a non avere ansia e a non trasmetterla agli altri. Ogni generazione ha le sue preoccupazioni con cui deve fare i conti. Sono un’ottimista e quando mi guardo intorno vedo che gli adolescenti di oggi sono fantastici” ha raccontato in un’intervista.

Parlando della gravidanza, la ragazza si sente fortunata a poter essere una mamma giovane: il bambino è stato cercato ed è arrivato molto presto. “Con la gravidanza sono stata fortunata, non ho avuto nessun disturbo, non mi ha steso nemmeno il corso pre parto” ha spiegato.

Sul tipo di madre che vorrebbe essere, non getta grandi aspettative. In una vita imprevedibile fatta anche di grandi colpi di scena il suo unico è obiettivo è quello di trasmettergli serenità: “Non mi chiedo che mamma sarò perché non ne ho la più pallida idea. Lo scoprirò quando lo terrò tra le braccia. Sento però una grande responsabilità nell’educazione che gli daremo”.

Jacqueline Luna e Ultimo, la scelta di vivere in USA

A pochi mesi dal parto, Ultimo e Jacqueline hanno scelto di lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti e, ora, la coppia può contare sul supporto Anna Sanseverino, mamma del cantante, che è volata negli States per stare accanto ai due ragazzi.

Una decisione, quella di abbandonare l’Italia, presa anche in virtù di una nuova vita per loro e per il bambino: “Abbiamo deciso di farlo nascere negli Stati Uniti perché vogliamo che abbia il maggior numero di possibilità. Io sono cresciuta bilingue, lo sarà anche lui. E per me è importante che impari subito a rispettare le donne, l’educazione sarà nel rispetto della parità di genere”.

Al bambino, oltre a educazione e valori, vuole regalare un diario di ricordi in cui potrà leggere le sensazioni dell’attesa del suo arrivo, in modo che in futuro possa godere del racconto di una Jacqueline giovane e futura mamma.

Emozionata e sicura, nonostante le grosse difficoltà vissute con sua madre Heather Parisi, con cui continua ad avere un rapporto molto distaccato e che probabilmente non conoscerà il nipote, il suo obiettivo è di poter essere una madre presente, apportando positività e responsabilità: “Tutti mi dicono che il mestiere di genitore è il più difficile del mondo, farò del mio meglio”.