Bella Hadid, vera diva a Cannes

Il Festival di Cannes 2024 è in pieno svolgimento. Nella serata del 23 maggio, la decima di questa edizione della kermesse cinematografica, la protagonista assoluta è stata Bella Hadid, che ha scelto per l'occasione un look da vera diva. La modella ha percorso il red carpet, infatti, con un abito nero ricoperto da strisce luminose nella zona inferiore e in tulle in quella superiore. Le due parti del vestito presentavano nella congiuntura un taglio a V, che esaltava il meraviglioso lato B della star.