La sveglia che simula l’alba è l’oggetto del desiderio su TikTok che migliora la tua morning routine

La sveglia che simula l'alba ha conquistato TikTok (e ora anche noi)!

Svegliarsi la mattina è dura, lo sappiamo bene, ma da TikTok arriva una soluzione che potrebbe rendere questo obbligo meno pesante e decisamente “naturale”. Si tratta di una sveglia-luce che simula l’alba, capace di regalare un risveglio graduale e dolce, alternativo rispetto al trauma della sveglia che trilla proprio mentre stai facendo uno splendido sogno.

Non a caso questa sveglia, svelata da alcuni creators, è diventata in pochissimo tempo virale. Arreda come un oggetto di design e ha moltissimi benefici. Questa sveglia in sostanza simula l’alba, aumentando gradualmente l’intensità della luce e la temperatura del colore, passando dal rosso al giallo-bianco. Per usarla ti basterà impostare l’ora del risveglio e il gioco è fatto.

I benefici? Sono davvero tantissimi perché la luce – dati alla mano – stimola il cervello, interrompendo in modo graduale la produzione della melatonina e spingendo l’organismo a produrre la serotonina, un ormone che porta al risveglio naturale, proprio come accade quando sorge il sole e il nostro corpo si risveglia. Non solo: la luce si può abbinare a suoni rilassanti, come rumori della natura oppure musica, per rendere tutto ancora più piacevole.

Come funziona la sveglia che simula l’alba (e i benefici)

Come funziona? Per prima cosa imposta il programma con l’ora del risveglio e il periodo che desideri per la simulazione dell’alba, ad esempio 30 minuti. La lampada, seguendo queste istruzioni, inizierà ad emettere una luce rossa tenue, al momento del risveglio, diventando più intensa in modo progressivo e passando dal tono arancione al giallo. Il cambiamento graduale della luce può essere percepito tramite le palpebre chiuse. A quel punto il tuo cervello interpreterà quel segnale proprio come un’alba naturale, riducendo l’ormone del sonno e stimolando la serotonina, neurotrasmettitore che è associato al buonumore.

Riuscirai in questo modo a svegliarti dolcemente e in modo naturale, senza dover subire l’impatto traumatico con un allarme che scatta all’improvviso e con la tendenza a rimandare continuamente la sveglia. Inoltre scegliendo musiche o suoni rilassanti potrai rendere tutto ancora più bello e soft, alzandoti dal letto piena di energia e pronta ad affrontare la giornata.

La lampada che simula l’alba più amata di Amazon è quella firmata Dekala che offre luci Led e schermo intero a 360 gradi con un indicatore di tempo, senza ombre e con una luce chiara e visibile. La sveglia si può impostare con un doppio timer sia per il week end che per i giorni feriali. Oltre alla simulazione dell’alba puoi usare anche quella del tramonto per aiutarti ad addormentarti in modo soft e naturale, grazie al timer di spegnimento automatico.

La luminosità e i colori si possono regolare in base ai tuoi desideri, scegliendo fra ben venti livelli e quattro modalità (attenuazione, off, auto, bright). La lampada inoltre è particolarmente versatile, puoi usarla la notte, per avere sempre una luce, magari in camera dei bambini, oppure puoi sfruttarla come lampada da scrivania o per il comodino in camera da letto. Il prezzo? Solamente 33,99 euro con lo sconto del 24% su Amazon.

