Ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera: Amazon svuota tutto

Ancora poche ore per poter approfittare degli eccezionali sconti Amazon su tantissime categorie

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Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera: Amazon svuota tutto
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Ultimo giorno di offerte Amazon con sconti imperdibili

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026 ha anticipato e inaugurato (in un certo senso) alla grande la bella stagione. La lunga corsa all’affare e allo sconto più conveniente è quasi arrivata alla fine.

Fino alle 23,59 di oggi hai ancora tempo per intercettare l’affare che ti farà iniziare con il piede giusto la primavera o che da tanto tempo avevi messo nel carrello. Ancora per poche ore puoi approfittare di offerte interessanti a prezzi stracciati su una vasta selezione di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, ma anche bellezza in generale.

Scopri tutte le offerte di Primavera di Amazon

Con il cambio di stagione alle porte è ora di rinnovare il guardaroba con capi alla moda diventati best seller e che piacciono persino alle influencer.

Parlando di best seller non possiamo di certo dimenticare gli elettrodomestici per la casa, diventati i nostri assistenti personali e smart. Sì, perché ormai gli accessori tech ci accompagnano ovunque, anche nella vita di tutti i giorni.

Dato che hai ancora poche ore per approfittare degli sconti ti consigliamo di tenere sempre sotto controllo l’offerta, visto che il prezzo nella box potrebbe non essere aggiornato e/o visibile, vi consigliamo di cliccare direttamente sul prodotto. Si aprirà così la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

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Prepariamoci alla primavera con i prodotti di bellezza

Dopo un lungo inverno è ora di assaporare in pieno la bella stagione e le Offerte di Primavera Amazon in questo caso ci facilitano il compito perché ci offrono sieri, creme e maschere che illumineranno il nostro incarnato, come ad esempio la crema Kleem all’acido ialuronico con retinolo e collagene che leviga le rughe.

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Crema viso Kleem Organics
Crema viso Kleem Organics
Crema all’acido ialuronico
30,00 EUR −17% 24,97 EUR Amazon Prime
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Efficace è anche la crema contorno occhi Rilastil Hydrotenseur una sicurezza quando si tratta di cura della pelle. Il prodotto nutriente utilizzato quotidianamente  dona un boost di idratazione extra.

Rilastil Hydrotenseur
Rilastil Hydrotenseur
Crema contorno occhi
23,34 EUR Amazon Prime
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Per potenziare al massimo gli effetti di questi prodotti, i tools sono l’arma segreta da aggiungere alla routine di bellezza. Che ne dici di regalarti una maschera a led? Quella di Adara Lite ha un prezzo eccezionale e mira ad eliminare le linee sottili. Il risultato sarà un incarnato levigato in modo naturale e senza spendere una fortuna.

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Adara Lite
Adara Lite
Maschera a Led
164,90 EUR −14% 142,49 EUR Amazon Prime
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Con l’arrivo della primavera abbiano voglia di alleggerire il nostro guardaroba e di scoprire le gambe, tra le offerte Amazon ci sono diversi dispositivi top di gamma per eliminare definitivamente i peli superflui. Un investimento è Philips Lumea 9000 Series adatto per tutto il corpo

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Philips Lumea 9000 Series
Philips Lumea 9000 Series
Epilatore viso e corpo
599,99 EUR −25% 449,99 EUR
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Nel carrello, poi non dimenticate di aggiungere prodotti con Spf e creme solari, per proteggere la cute dai primi raggi UV e che diventeranno un must nei prossimi mesi.

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Rilastil Sun system
Rilastil Sun system
Stick solare
12,00 EUR −42% 7,00 EUR
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Purito Seoul Sunscreen
Purito Seoul Sunscreen
Stick solare
15,99 EUR −38% 9,99 EUR
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I capelli meritano ugualmente le giuste attenzioni dopo che l’inverno tra umidità e pioggia li ha messi a dura prova. Fra i trattamenti per avere una chioma bella e forte quelli di Olaplex si sono distinti su tutti, e continuano a farlo con sconti a cui è difficile dire di no.

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Olaplex No 0 Trattamento Intensivo
Olaplex No 0 Trattamento Intensivo
Ristruttura i capelli
29,50 EUR −28% 21,20 EUR Amazon Prime
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Sei pazza dello styling? Allora è il momento di dare libero sfogo alla tua fantasia con pieghe sempre diverse grazie ai device di brand che rappresentano una certezza in questo campo. Stiamo parlando di Dyson e ghd e dei loro apparecchi più amati anche dalle influencer.

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ghd Platinum+
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Piastra capelli
199,99 EUR −5% 189,99 EUR Amazon Prime
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Dyson Airwrap
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Multistyler
449,00 EUR −33% 299,00 EUR Amazon Prime
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Il cambio di stagione con le offerte moda

Giornate soleggiate e più tiepide significano una sola cosa, rinnovare il proprio guardaroba e le Offerte Primavera Amazon ci permettono di farlo senza spendere una fortuna. Tra i capi che attirano da sempre la nostra attenzione ci sono le scarpe e in particolare le sneakers che sono ormai la calzatura da indossare tutti i giorni, per essere comode, ma con stile.

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Skechers Graceful
Skechers Graceful
Sneakers donna
54,95 EUR −31% 37,86 EUR
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Calvin Klein Vulcanizzate
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Sneakers con platform
99,90 EUR −59% 40,55 EUR
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Puma Vikky
Puma Vikky
Sneakers bianche
64,95 EUR −55% 29,11 EUR
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Se vuoi una soluzione più casual t-shirt, bluse e blazer sono il capo jolly da indossare a lavoro e durante il tempo libero.

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Cicy Bell
Cicy Bell
Blazer
51,90 EUR −33% 34,99 EUR
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger
T-shirt
39,90 EUR −43% 22,82 EUR
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Abbiamo detto tempo libero? Con le giornate soleggiate passare il tempo all’aria aperta regala la giusta carica, ancora meglio se lo facciamo praticando attività fisica. Poi con le offerte Amazon è ancora più divertente.

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Only Cartime
Only Cartime
Leggings noos
16,99 EUR −31% 11,69 EUR
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Adidas Women
Adidas Women
T-Shirt Essentials
20,00 EUR −29% 14,18 EUR
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Cucinare e pulire casa è sempre più semplice e veloce

Trascorrere lunghe ore a pulire casa è ormai un lontano ricordo, ad assicurarci un ambiente splendente ci pensano gli apparecchi tech come aspirapolvere e lavapavimenti. Nel catalogo Amazon ci sono molti apparecchi di questo genere in offerta.

Tineco Floor One S9
Tineco Floor One S9
Aspirapolvere lavapavimenti
749,00 EUR Amazon Prime
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BISSELL Vac & Steam Titanium
BISSELL Vac & Steam Titanium
Aspirapolvere e pulitore a vapore
234,99 EUR −64% 85,00 EUR
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Se vuoi vivere casa in totale relax, l’e-commerce ha selezionato sconti interessanti anche su robot aspirapolvere che lavano ed eliminano lo sporco con un solo tap sullo smartphone.

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DREAME Aqua10 Ultra
DREAME Aqua10 Ultra
Robot aspirapolvere
1.499,00 EUR −40% 899,00 EUR
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LEFANT M330Pro
LEFANT M330Pro
Robot aspirapolvere e lavapavimenti
499,99 EUR −72% 139,98 EUR
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Anche per quanto riguarda la cucina, gli elettrodomestici sono sempre più smart, ma ad appassionare gli amanti di piatti gustosi e stuzzicanti – che però strizzano l’occhio al benessere – ci sono le friggitrici ad aria, l’oggetto del desiderio di molti di noi.

Ninja Double Stack XL
Ninja Double Stack XL
Friggitrice ad Aria Verticale
269,99 EUR Amazon Prime
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Moulinex Easy Fry Infrared
Moulinex Easy Fry Infrared
Friggitrice ad Aria
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Sei appassionata di cucina? Le offerte hanno pensato a te con impastatrici, robot tritatutto e planetarie, praticamente un assistente personale a un prezzo piccolissimo.

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Kenwood KMIX
Kenwood KMIX
Impastatrice planetaria
279,00 EUR −11% 249,00 EUR Amazon Prime
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Bosch robot da cucina
Bosch robot da cucina
Robot multifunzione
96,33 EUR −8% 89,00 EUR
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Per avere una cucina smart, manca solo la macchina del caffè elettrica che ti regala un espresso come quello del bar direttamente a casa e senza occupare spazio perché molte sono piccole e compatte, ma super efficienti.

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De’Longhi Magnifica Start
De’Longhi Magnifica Start
Macchina caffè
399,99 EUR −10% 359,98 EUR
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Tech e smart, le parole d’ordine delle offerte di primavera

Il mondo tech ci appassiona di più perché ci permette di essere connessi e tra i brand che attirano da sempre la nostra attenzione c’è Apple. Amazon ha deciso di fare un regalo agli amanti della mela morsicata scontando alcuni device di ultima generazione come gli orologi e gli auricolari.

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Apple  AirPods 4
Apple  AirPods 4
Auricolari wireless
149,00 EUR −34% 99,00 EUR Amazon Prime
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Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra
Orologio
360,00 EUR −5% 342,00 EUR
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Accanto ai prodotti Apple si contendono lo scettro tablet e notebook, praticamente tutto quello che ci serve per lavorare da casa o quando siamo in viaggio.

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Samsung Galaxy Tab S10 FE
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Tablet
579,00 EUR −35% 379,00 EUR
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ASUS Vivobook
ASUS Vivobook
Notebook
699,00 EUR −21% 549,00 EUR
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Come abbiamo anticipato la casa si è più smart che mai e a confermarcelo non sono solo gli apparecchi per la pulizia e per la cucina, ma anche i dispositivi come Echo che ci consentono di controllare tutti i device.

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Amazon Echo Spot
Amazon Echo Spot
Dispositivo smart
94,99 EUR −42% 54,99 EUR
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