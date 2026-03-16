Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Ultimo giorno di offerte Amazon con sconti imperdibili

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026 ha anticipato e inaugurato (in un certo senso) alla grande la bella stagione. La lunga corsa all’affare e allo sconto più conveniente è quasi arrivata alla fine.

Fino alle 23,59 di oggi hai ancora tempo per intercettare l’affare che ti farà iniziare con il piede giusto la primavera o che da tanto tempo avevi messo nel carrello. Ancora per poche ore puoi approfittare di offerte interessanti a prezzi stracciati su una vasta selezione di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, ma anche bellezza in generale.

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Con il cambio di stagione alle porte è ora di rinnovare il guardaroba con capi alla moda diventati best seller e che piacciono persino alle influencer.

Parlando di best seller non possiamo di certo dimenticare gli elettrodomestici per la casa, diventati i nostri assistenti personali e smart. Sì, perché ormai gli accessori tech ci accompagnano ovunque, anche nella vita di tutti i giorni.

Dato che hai ancora poche ore per approfittare degli sconti ti consigliamo di tenere sempre sotto controllo l’offerta, visto che il prezzo nella box potrebbe non essere aggiornato e/o visibile, vi consigliamo di cliccare direttamente sul prodotto. Si aprirà così la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

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Prepariamoci alla primavera con i prodotti di bellezza

Dopo un lungo inverno è ora di assaporare in pieno la bella stagione e le Offerte di Primavera Amazon in questo caso ci facilitano il compito perché ci offrono sieri, creme e maschere che illumineranno il nostro incarnato, come ad esempio la crema Kleem all’acido ialuronico con retinolo e collagene che leviga le rughe.

Efficace è anche la crema contorno occhi Rilastil Hydrotenseur una sicurezza quando si tratta di cura della pelle. Il prodotto nutriente utilizzato quotidianamente dona un boost di idratazione extra.

Rilastil Hydrotenseur Crema contorno occhi

Per potenziare al massimo gli effetti di questi prodotti, i tools sono l’arma segreta da aggiungere alla routine di bellezza. Che ne dici di regalarti una maschera a led? Quella di Adara Lite ha un prezzo eccezionale e mira ad eliminare le linee sottili. Il risultato sarà un incarnato levigato in modo naturale e senza spendere una fortuna.

Offerta Adara Lite Maschera a Led

Con l’arrivo della primavera abbiano voglia di alleggerire il nostro guardaroba e di scoprire le gambe, tra le offerte Amazon ci sono diversi dispositivi top di gamma per eliminare definitivamente i peli superflui. Un investimento è Philips Lumea 9000 Series adatto per tutto il corpo

Offerta Philips Lumea 9000 Series Epilatore viso e corpo

Nel carrello, poi non dimenticate di aggiungere prodotti con Spf e creme solari, per proteggere la cute dai primi raggi UV e che diventeranno un must nei prossimi mesi.

I capelli meritano ugualmente le giuste attenzioni dopo che l’inverno tra umidità e pioggia li ha messi a dura prova. Fra i trattamenti per avere una chioma bella e forte quelli di Olaplex si sono distinti su tutti, e continuano a farlo con sconti a cui è difficile dire di no.

Sei pazza dello styling? Allora è il momento di dare libero sfogo alla tua fantasia con pieghe sempre diverse grazie ai device di brand che rappresentano una certezza in questo campo. Stiamo parlando di Dyson e ghd e dei loro apparecchi più amati anche dalle influencer.

Il cambio di stagione con le offerte moda

Giornate soleggiate e più tiepide significano una sola cosa, rinnovare il proprio guardaroba e le Offerte Primavera Amazon ci permettono di farlo senza spendere una fortuna. Tra i capi che attirano da sempre la nostra attenzione ci sono le scarpe e in particolare le sneakers che sono ormai la calzatura da indossare tutti i giorni, per essere comode, ma con stile.

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Offerta Calvin Klein Vulcanizzate Sneakers con platform

Offerta Puma Vikky Sneakers bianche

Se vuoi una soluzione più casual t-shirt, bluse e blazer sono il capo jolly da indossare a lavoro e durante il tempo libero.

Abbiamo detto tempo libero? Con le giornate soleggiate passare il tempo all’aria aperta regala la giusta carica, ancora meglio se lo facciamo praticando attività fisica. Poi con le offerte Amazon è ancora più divertente.

Offerta Only Cartime Leggings noos

Cucinare e pulire casa è sempre più semplice e veloce

Trascorrere lunghe ore a pulire casa è ormai un lontano ricordo, ad assicurarci un ambiente splendente ci pensano gli apparecchi tech come aspirapolvere e lavapavimenti. Nel catalogo Amazon ci sono molti apparecchi di questo genere in offerta.

Se vuoi vivere casa in totale relax, l’e-commerce ha selezionato sconti interessanti anche su robot aspirapolvere che lavano ed eliminano lo sporco con un solo tap sullo smartphone.

Offerta LEFANT M330Pro Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Anche per quanto riguarda la cucina, gli elettrodomestici sono sempre più smart, ma ad appassionare gli amanti di piatti gustosi e stuzzicanti – che però strizzano l’occhio al benessere – ci sono le friggitrici ad aria, l’oggetto del desiderio di molti di noi.

Sei appassionata di cucina? Le offerte hanno pensato a te con impastatrici, robot tritatutto e planetarie, praticamente un assistente personale a un prezzo piccolissimo.

Offerta Kenwood KMIX Impastatrice planetaria

Per avere una cucina smart, manca solo la macchina del caffè elettrica che ti regala un espresso come quello del bar direttamente a casa e senza occupare spazio perché molte sono piccole e compatte, ma super efficienti.

Tech e smart, le parole d’ordine delle offerte di primavera

Il mondo tech ci appassiona di più perché ci permette di essere connessi e tra i brand che attirano da sempre la nostra attenzione c’è Apple. Amazon ha deciso di fare un regalo agli amanti della mela morsicata scontando alcuni device di ultima generazione come gli orologi e gli auricolari.

Accanto ai prodotti Apple si contendono lo scettro tablet e notebook, praticamente tutto quello che ci serve per lavorare da casa o quando siamo in viaggio.

Come abbiamo anticipato la casa si è più smart che mai e a confermarcelo non sono solo gli apparecchi per la pulizia e per la cucina, ma anche i dispositivi come Echo che ci consentono di controllare tutti i device.