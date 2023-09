Ilary Blasi, quanto costa la scuola della figlia Isabel Totti

Fonte: IPA Ilary Blasi

Settembre è arrivato e si torna a scuola. I figli dei Vip non fanno di certo eccezione e, uno alla volta, stanno riprendendo i loro doveri da piccoli o grandi studenti. È il caso di Isabel Totti che, zaino in spalla, si è avviata verso l’ingresso sotto gli occhi emozionati della sua mamma, che l’ha accompagnata per supportarla nel suo primo giorno. La scuola della piccola di casa è prestigiosissima e la retta per frequentarla è davvero molto alta.

Quanto costa la scuola di Isabel Totti

Il momento mamma-figlia è comparso nelle stories di Instagram di Ilary Blasi, che ha voluto immortalare il momento in cui la sua bambina – la più piccola dei tre figli – ha varcato la soglia della scuola. I suoi genitori, che si occupano congiuntamente dei ragazzi nonostante la separazione, non hanno proprio badato a spese per la sua istruzione. La bambina, infatti, frequenta la Ambrit International School, in zona Portuense a Roma, che copre la scuola primaria e le medie.

L’istituto, oltre a una formazione di alto livello, offre anche la possibilità di accedere a diversi servizi extra quali sport e corsi di scrittura creativa, teatro, giardinaggio, pittura, tessitura. La retta per frequentare questa scuola è ovviamente molto alta e si aggira intorno ai 20000 all’anno. In questa cifra è compreso anche il servizio di scuolabus, che ogni giorno garantisce gli spostamenti da e per le aule scolastiche.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Isabel

Esiste una costante nella vita di Ilary Blasi e sono i suoi figli. Li ha protetti da tutto e da tutti, senza mostrarli in volto sui social quand’erano troppo piccoli, ed è stata al loro fianco nel momento più difficile della separazione da Francesco Totti. Li ha infatti presi con sé dopo l’annuncio e li ha portati lontani dall’Italia, perché non fossero costretti a subire l’ondata di notizie che inevitabilmente si era imbattuta sulla loro famiglia, e non ha impedito che incontrassero il loro padre, che amano molto, e con il quale ha l’affidamento congiunto di tutti e tre.

Con Isabel, poi, sembra avere un rapporto molto particolare. È infatti molto legata alla piccolina di casa, dato che gli altri figli sono ormai cresciuti e indipendenti, e ama passare con lei gran parte delle sue giornate. Non che Cristian e Chanel siano passati in secondo piano, anzi, ma da adolescenti hanno iniziato a vivere la loro vita in maniera autonoma. Il maggiore ha persino iniziato una proficua carriera nel mondo del calcio, seguendo le orme paterne, iniziando le prime esperienze importanti con il Frosinone.

Per il momento, Ilary Blasi non torna in televisione. La sua Isola dei Famosi è infatti finita in panchina e sembra addirittura che non debba tornare alla conduzione. Tutto infatti rientrerebbe nella nuova linea editoriale scelta da Pier Silvio Berlusconi e a seguito della quale moltissimi nomi illustri di Mediaset sono stati lasciati a casa. Poco male, per lei, che si è presa un lungo periodo di riposo nel quale ha perfino cambiato look, sfoggiato sul red carpet del Festival di Venezia. È infatti tornata al castano mou degli esordi, quelli di Passaparola, con il quale ha stupito il suo intero pubblico.