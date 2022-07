Alessandra Celentano giovanissima su Instagram: una lezione per le nuove generazioni

Fonte: Instagram Alessandra Celentano da giovane su Instagram

L’importanza di apprezzare ogni attimo della vita, di questo parla l’ultimo post condiviso su Instagram da Alessandra Celentano. Un post che, a dirla tutta, ha proprio stupito i suoi tanti follower e fan che la seguono con affetto. Lei che da circa vent’anni è uno dei volti più amati (e discussi) di Amici di Maria De Filippi, sempre diretta e pungente nelle critiche, una donna che non si risparmia mai. E non lo ha fatto neanche stavolta, mostrandosi giovanissima in alcuni scatti che sono al contempo un tuffo nei ricordi e un modo per lanciare un importante messaggio alle nuove generazioni.

Alessandra Celentano, le foto giovanissima (e in bikini)

Siamo abituati a vederla nei suoi completi super chic ed eleganti al Serale di Amici, dove continua a confermarsi di anno in anno uno dei capisaldi del talent show di Maria De Filippi. Oggi porta orgogliosamente (e con stile) un carré liscissimo, ma le ultime foto che la Maestra ha condiviso su Instagram ce la mostrano in una versione che in pochi finora avevano avuto la possibilità di ammirare.

Una lunga chioma riccia e color mogano al vento da vera leonessa, orecchini a cerchio e lo sguardo di chi ha ancora tutta la vita davanti. È la naturale bellezza di una giovane Alessandra Celentano che indossa un semplice bikini nero, confermando soltanto una cosa: è come se per lei il tempo si fosse fermato, bella ed elegante ieri esattamente com’è ancora oggi.

Alessandra Celentano, il bellissimo messaggio per le nuove generazioni

Bella fuori, ma anche e soprattutto dentro. Alessandra Celentano è una di quelle donne dal carattere forte e dal piglio spesso cinico. E lo abbiamo visto mille volte nelle tantissime edizioni di Amici a cui ha partecipato nelle vesti di Prof, amata e odiata allo stesso tempo. La Cele – come la chiamano i fan più affezionati (e anche Maria) – non è una persona che le manda a dire e se c’è qualcosa che da sempre la contraddistingue è proprio la sua totale onestà, nel bene come nel male.

Stavolta, però, ha abbandonato i panni della crudele e severa Prof di Amici, vestendo quelli di una mamma che parla ai ragazzi più giovani. Perché in fondo i veri professori e professoresse sono quelli che ti insegnano tanto su una disciplina o una materia, ma sono anche persone che ti lasciano qualcosa dentro a livello umano. Sfogliare il suo album dei ricordi, rivedersi giovane e spensierata com’era un tempo è stata la molla per affrontare una riflessione seria e profonda, che Alessandra Celentano ha deciso di condividere con i suoi follower.

“La capacità di apprezzare ogni attimo della vita! – ha scritto nel post di Instagram – Da giovani non ci si accorge del tempo che passa in fretta e ci si sofferma poco sulle cose importanti, quelle che poi non tornano più. È un ciclo normale, ma noi adulti possiamo attenzionare i giovani ad apprezzare il più possibile e insegnargli ad essere sempre più grati, soprattuto delle piccole cose alle quali spesso non si dà peso. Io ho imparato!”.

Una lezione per le nuove generazioni, ma non solo. Il messaggio della Celentano è anche un monito per gli adulti che devono guidare i giovani nel proprio percorso, senza costrizioni né obblighi. Semplicemente indirizzandoli verso la scoperta di sé e la capacità di apprezzare ogni singolo attimo, anche quelli che sembrano apparentemente più insignificanti.