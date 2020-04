Karina Cascella rimanda le nozze con Max Colombo

editato in: da

Karina Cascella rimanda le nozze con il fidanzato Max Colombo. Una decisione difficile arrivata nelle ultime settimane in cui molte cose sono cambiate nella vita dell’ex opinionista di Uomini e Donne. L’influencer ha svelato in un’intervista al Giornale che il matrimonio con Max si sarebbe dovuto svolgere nel 2020, ma probabilmente non ci sarà.

Diversi mesi fa la modella aveva annunciato su Instagram il matrimonio con Max Colombo, il suo compagno. La Cascella aveva condiviso sui social i momenti più belli della sua proposta di nozze ed era apparsa in lacrime, raccontando tutta la sua felicità. Ora quei momenti sembrano lontani e Karina ha scelto di annullare la cerimonia, rimandandola a quando la situazione sarà migliorata. Una scelta fatta da tanti altri vip, come Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

“Non avevo mai parlato di date – ha spiegato -, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020. Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove. Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare, non parlo dal punto di vista economico ma degli impegni che ci saranno, quindi per adesso è rimandato”. Volto amatissimo dello show di Maria De Filippi, oggi Karina Cascella è fra i protagonisti delle trasmissioni di Barbara D’Urso.

L’influencer di Instagram è mamma di Ginevra, nata dal suo amore per Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne. La piccola fra qualche giorno compirà 10 anni. “Mi farebbe piacere avere un altro bambino – ha spiegato Karina, che sogna di condurre una trasmissione tutta sua -. Io lo dico sempre, ho sempre sognato di fare l’opinionista in prima serata, insomma un programma in prima serata, spero che si possa realizzare una co-conduzione. Mi piacerebbe anche fare solo una puntata de ‘Le Iene’, mi basterebbe, si chiama sogno allora sogniamo”.

“Io sono molto contenta di tutte le tappe che ho vissuto, sono stata fortunata – ha svelato parlando di Uomini e Donne -. Però quello è stato anche un periodo brutto della mia vita, perché avevo appena perso i miei genitori. Diciamo che la fase iniziale del mio lavoro con Maria non mi manca proprio perché mi ricorda quel momento. Però mi manca la mano tesa di Maria, che mi ha aiutato a rialzarmi e sono stati anni molto belli”.