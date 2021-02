GF Vip, Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi: “Per lui ho inventato cose”

editato in: da

Al GF Vip cresce la tensione fra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi dopo l’ultima puntata dello show con Alfonso Signorini. Nel corso della diretta infatti Francesco Baccini ha smentito l’esistenza di un flirt con la conduttrice e questo ha spinto Tommaso a nominare la concorrente, accusata di aver mentito più volte per attirare l’attenzione su di sè.

Maria Teresa, che in passato aveva parlato di una serata con Alberto di Monaco e con Alain Delon (scontrandosi per questo con Alba Parietti), si è sfogata con Dayane Mello, parlando del suo rapporto con Tommaso. “Immagino che tu ci stia soffrendo, lo hai protetto come un figlio”, ha detto la modella e la conduttrice ha affermato di aver fatto per l’influencer molte cose, difendendolo e persino mentendo per lui.. “Certo, anche perché io più di una volta, lui voleva andare via – ha raccontato -. Io ho fatto davvero delle cose incredibili. Quando ha litigato con Stefania ho inventato quella storia, quella di Filippo, ho inventato cose…proprio per creare altre bombe, anche quando Stefania voleva andare via”.

Dopo la nomination di Zorzi, nella prossima puntata Maria Teresa Ruta potrebbe abbandonare la Casa. “Non è un problema se stai giocando, anche loro stanno giocando – l’ha tranquillizzata Dayane Mello -. Usa la tua strategia, chi sono loro per giudicarti? Sono i tuoi migliori amici. Non condivido che ti abbiano nominato le persone che ti consideravano amica. Nelle tre settimane in cui hai più bisogno di me ti nomino, come nella legge della natura in cui si mangia il più piccolo? Tommaso ha perso un po’ di valore ai miei occhi”.

La Ruta ha quindi affermato che Tommaso l’avrebbe nominata per un motivo preciso. “Ci sta nelle regole del gioco. Io dico che nella vita un’amicizia vale più del gioco e mantengo fede ai miei principi – ha detto -. Forse Tommaso ha pensato che Giulia lo avrebbe nominato e non ha voluto nominarla, dopo che Pupo lo ha accusato di essere cinico e troppo aggressivo con lei. Quindi, per non nominare Stefania, Rosalinda e Andrea, ha nominato me. Era l’unico che non mi aveva mai nominato, ora ho il quadro completo. Io non ho mai nominato né lui né Stefania, perché ci condivido della vita. Me l’hai detto tu che mi ha nominata, lui non me l’ha detto”.