Frasi sulla solidarietà: le riflessioni sul valore della condivisione

Tra i valori fondanti della nostra società, non può mancare la solidarietà. Che non si traduce con: aiuto gli altri affinché un giorno aiutino me. La vera solidarietà è fatta di gesti e di azioni che non si riflettono sull’egoismo, bensì sull’importanza di fare e condividere il bene nel mondo. Offrire aiuto, tendere la mano all’altro, senza pensare al domani, anzi, senza pensare al “tornaconto personale”, è qualcosa che va al di là di tutto e di qualsiasi espressione, perché significa vivere in un mondo in cui pace e bene trionfano. Un mondo in cui “gli esseri umani hanno il coraggio di essere umani”, come canta Marco Mengoni. DiLei ha scelto le frasi sulla solidarietà più belle: riflessioni, citazioni e aforismi di autori celebri.

Frasi celebri sulla solidarietà

Le frasi sulla solidarietà dovrebbero essere lette da tutti: in qualche modo, dovremmo assimilare quanto ci hanno detto nel corso dei secoli autori, filosofi e personalità influenti. Descrivere la solidarietà attraverso le parole non è mai stato facile, soprattutto perché ci sono diverse implicazioni da considerare. C’è chi definisce la solidarietà una lotta contro il male, e chi invece la descrive come l’unico strumento per non dimenticare mai di essere umani.

La solidarietà non presuppone che le nostre lotte siano le stesse lotte, o che il nostro dolore sia lo stesso dolore, o che la nostra speranza sia per lo stesso futuro. La solidarietà implica impegno e lavoro, anche se non proviamo gli stessi sentimenti, anche se non sono coinvolte le nostre stesse vite, anche se non sentiamo lo stesso dolore, perché viviamo su un terreno comune. Sara Ahmed

Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. E allora è tua per sempre. James Joyce

Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così si finirebbe anche a star meglio. Alessandro Manzoni

Dare è la più alta espressione di potenza. Nello stesso atto di dare, io provo la mia forza, la mia ricchezza, il mio potere. Questa sensazione di vitalità e di potenza mi riempie di gioia. Mi sento traboccante di vita e di felicità. Dare dà più gioia che ricevere, non perché è privazione, ma perché in quell’atto mi sento vivo; amare è più importante che essere amato. Erich Fromm

Ciò che conduce l’uomo a osare e a soffrire per edificare società libere dal bisogno e dalla paura è la sua visione di un mondo fatto per un’umanità razionale e civilizzata. Non si possono accantonare come obsoleti concetti quali verità, giustizia e solidarietà, quando questi sono spesso gli unici baluardi che si ergono contro la brutalità del potere. Aung San Suu Kyi

La parola più importante nel linguaggio della classe lavoratrice è la solidarietà. Harry Bridges

La solidarietà non è un atto di carità, ma un atto di unità tra alleati che combattono su terreni diversi verso gli stessi obiettivi. Samora Machel

La solidarietà è sempre ottima per ricevere, non è mai buona per dare. Vilfredo Pareto

Viaggiavo su un autocarro in comitiva. Si percorreva la strada della costa settentrionale, tutta a svolte, e salvo i gerani, gli oleandri, le ginestre, senza un albero, battuta dal sole. Accucciato in un cerchio d’ombra che vi buttava un oleandro un po’ più fronzuto degli altri, nel mezzo della strada, un operaio aveva trovato il suo riposo e il suo sonno. È una delle più strane affermazioni dell’umile persona umana che abbia veduto. E, forse, la più schietta espressione di fiducia nella solidarietà umana. Corrado Alvaro

La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un ‘essere o non essere’, una questione di vita o di morte. Immanuel Kant

Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, sicché quando un uomo in un angolo della terra lotta per la sua libertà ed è perseguitato perché vuole restare un uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia solidarietà di cittadino del mondo. Sandro Pertini

La vita è così breve e così ostica che, invece di passare il tempo tra rancori e litigi, dovremmo aiutarci in solidarie tàumana. Adriano Piattoni

Il mondo finge di amare; la speranza è di cogliere preziosamente il patrimonio della fratellanza e solidarietà ed interessarsi alle persone perché esistono. Angelo Berardi

Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti. Harold Kushner

Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere. Albert Einstein

Uno dei segni che cominciamo a non essere più giovani è il nascere di un senso di solidarietà con gli altri essere umani. Virginia Woolf

L’unione e la solidarietà degli uomini possono prosciugare i mari e abbattere le montagne. Proverbio cinese

Se schiacciate una formica, tutte le formiche verranno a mordervi. Proverbio africano

Quelli che si aiutano a vicenda, portano a casa l’elefante. Proverbio africano

La solidarietà non è dare, ma agire contro le ingiustizie. Abbè Pierre

La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà. Adolfo Pérez Esquivel

Nella solidarietà manifestata a chi ha subito una disgrazia c’è sempre il compiacimento di non esserne stati noi vittime. Roberto Gervaso

Quando le certezze vengono meno, ci si può salvare solo su quella zattera in cui la solidarietà con l’altro dà senso al sacrificio nostro. Eugenio Borgna

Se parti già con l’idea che fare del bene ti verrà poi ricambiato, non farlo. Non c’è niente di più bello nelle cose che partono dal cuore e non per un tornaconto. Lucia Quarta

I ricchi non possono vivere su un’isola contornata da un mare di povertà. Noi respiriamo tutti la medesima aria. Dobbiamo dare ad ognuno una possibilità, almeno una possibilità fondamentale. Ayrton Senna

Frasi sulla solidarietà di Gandhi

In un mondo giusto non si dovrebbe sottolineare ancora l’importanza di essere solidali l’uno con gli altri. Certo, è un valore fondante, un valore universale. Ma la solidarietà non è solo un pensiero: è uno stile di vita. Ed è così che DiLei ha scelto di riportare le citazioni sulla solidarietà di Gandhi, uno dei massimi esponenti di questo pensiero. Tutti noi possiamo scegliere di aiutare gli altri, anche con gesti minimi. La solidarietà è bella perché non richiede gesti plateali.

Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fin tanto che non vengono trasformati in azioni. Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

La mia esperienza mi ha portato a constatare che il modo migliore per ottenere giustizia è trattare gli altri con giustizia.

Tu e io non siamo che una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

Vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre.

La Terra fornisce abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo.

Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.

Rimango ottimista. Non che io possa fornire qualsiasi evidenza del fatto che il bene vincerà, ma per via della mia fiducia incrollabile nel fatto che il bene deve vincere, alla fine.

Non voglio che la mia casa sia circondata da mura e che le mie finestre siano sigillate. Voglio che le culture di tutti i paesi possano soffiare per la mia casa con la massima libertà. Ma mi rifiuto di essere cacciato via da chiunque.

I doveri verso se stessi, la famiglia, il paese e il mondo non sono indipendenti l’uno dall’altro. Non si può servire il paese facendo torto a se stessi o alla famiglia. Similmente, non si può servire il paese facendo torto al mondo in generale.

Frasi sulla solidarietà per bambini

Altrettanto importante è insegnare ai bambini questo valore: i più piccoli non conoscono ancora i sentimenti e le emozioni negative. Parole come “egoismo” o “cattiveria” non sono nel loro vocabolario. Come adulti, abbiamo il dovere morale di crescere esseri umani consapevoli, solidali. Loro rappresentano, del resto, il nostro futuro.

Partecipiamo troppo spesso alla globalizzazione dell’indifferenza; cerchiamo invece di vivere una solidarietà globale. Papa Francesco

Mendicità. La condizione di chi ha fatto affidamento sulla solidarietà degli amici. Ambrose Bierce

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. Sofocle

Solidarietà vuol dire coraggio: coraggio di esporsi fuori della tana. Fausto Gianfranceschi

La solidarietà è la tenerezza dei popoli. Gioconda Belli

Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e ritornerai a vivere. Bob Marley

Se un fratello sta davanti alla porta e bussa, uno lo accoglie a braccia aperte, senza chiedere quanto gli verrà a costare. Ernst Junger

Frasi sulla solidarietà e sul volontariato

Solidarietà e volontariato sono due facce della stessa medaglia: in ogni caso, si opera il bene, si cerca di tendere la mano all’altro, di sostenere i popoli, di amare e rispettare le culture. Le citazioni sul volontariato sono riflessioni profonde che ci insegnano tanti aspetti: quando si desidera aiutare gli altri, non lo si fa solo perché ci si vuole sentire utili, ma perché vogliamo davvero, al di là di tutto, fare la differenza e rendere il mondo un posto migliore.

Cominciando da oggi, tratta chiunque incontri come se stesse per morire entro mezzanotte. Elargisci tutte le cure, la gentilezza e la comprensione di cui sei capace, e fallo senza pensare a qualsiasi ricompensa. La tua vita non sarà mai più la stessa. Og Mandino

Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio… Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri. Audrey Hepburn

La libertà non è fine a se stessa; essa è autentica solo quando viene posta al servizio della verità, della solidarietà e della pace. Papa Giovanni Paolo II

Aiuta te mentre ci aiuti: pratica la solidarietà. Bertolt Brecht

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Papa Francesco

Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. Madre Teresa di Calcutta

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Denis Diderot

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale. Harvey B. Mackay

Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Maya Angelou

Se aiuti gli altri, verrai aiutato. Forse domani, forse tra un centinaio d’anni, ma verrai aiutato. La natura deve pagare il debito. È una legge matematica e tutta la vita è matematica. Georges Ivanovič Gurdjieff

È più facile meditare che fare effettivamente qualcosa per gli altri. Limitarsi a meditare sulla compassione equivale a optare per l’opzione passiva. La nostra meditazione dovrebbe creare la base per l’azione, per cogliere l’opportunità di fare qualcosa. Dalai Lama

Poesie sulla solidarietà di autori famosi

Da leggere anche le poesie sulla solidarietà di autori e autrici famose, come Emily Elizabeth Dickinson. Versi che ci stringono il cuore e che ci ricordano l’importanza di essere (e restare) umani. Un sentimento talvolta fin troppo spesso calpestato, dimenticato, chiuso in fondo ai nostri cuori. Un sentimento che dovremmo invece celebrare. L’altruismo è un valore che ci aiuta davvero a comprendere il significato della fratellanza e sorellanza.