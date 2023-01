Malinconia, le frasi che meglio rappresentano la natura di questo sentimento

Fonte: iStock

Chi non ha provato questo stato d’animo? Tutti, almeno una volta, hanno avvertito una profonda tristezza, un malessere poetico con il quale bisogna imparare a convivere quando necessario. Alla malinconia – dal greco “mèlas” (nero) e “cholè” (bile) – non si può sfuggire, e allora meglio usare le frasi come strumento per accoglierla e trasformarla in maggiore consapevolezza di sé.

Certamente non è un sentimento piacevole, ma è il sentore di qualcosa che interessa profondamente la propria interiorità. Indagare e scoprire di che si tratta può essere il modo migliore per affrontarlo e farlo diventare un punto di forza, non di debolezza. DiLei ha quindi raccolto una selezione, che possa essere d’ispirazione alle anime sensibili e che non hanno paura di ascoltarsi.

Frasi sulla malinconia, le più significative

Descriverla come tristezza è riduttivo. La malinconia, espressa in queste frasi e comune a ogni essere umano (e non solo), è qualcosa di più profondo. È riconducibile a una sofferenza dell’animo, a un sentire atavico e che merita di essere indagato intimamente. Scrittori, poeti, personaggi celebri e meno celebri hanno cercato di interpretarla attraverso il proprio modo di vivere le avversità.

So perché sono triste, ma non saprei dire perché sono melanconico. Prolungandosi nel tempo senza mai raggiungere un’intensità particolare, gli stati melanconici cancellano dalla coscienza ogni motivo iniziale, presente invece nella tristezza (Emil Cioran).

I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci (Herman Hesse).

Tutti possono essere tristi; ma la malinconia resta l’appannaggio delle anime superiori (Georges-Eugène Faillet).

Non mi pento dei momenti in cui ho sofferto; porto su di me le cicatrici come se fossero medaglie, so che la libertà ha un prezzo alto quanto quello della schiavitù. L’unica differenza è che si paga con piacere e con un sorriso… anche quando quel sorriso è bagnato dalle lacrime (Paulo Coelho).

Credo che la malinconia sia un problema musicale, una dissonanza, un ritmo alterato. Mentre fuori tutto accade con un vertiginoso ritmo da cascata, dentro c’è una lentezza esausta da goccia d’acqua che cade di tanto in tanto. Ecco perché quel fuori contemplato dal dentro melanconico risulta assurdo e irreale e costituisce la farsa che tutti dobbiamo rappresentare (Alejandra Pizarnik).

La sera e la malinconia sono una coppietta ben rodata. Se poi alle due si unisce l’insonnia, non resta che rassegnarsi a una lunga notte di merda (Alessia Gazzola).

Un desiderio di desideri: la malinconia (Lev Tolstoj).

Le persone gravi, malinconiche, diventano più leggere e di tanto in tanto affiorano alla loro superficie, proprio attraverso ciò che rende gli altri pesanti, attraverso l’odio e l’amore (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Ai malinconici succedono cose strane quando piove, quando salgono sui treni e quando arrivano all’ultima pagina di un libro. Ricordano tutto insieme (schivami, Twitter).

Pensiamo ci faccia male solo ciò che sappiamo che ci fa male, ma c’è una moltitudine di ricordi e di immagini che provocano una grande malinconia perché non ne capiamo il senso (Clara Sanchez).

La malinconia procede verso un futuro più lontano di quello sempre intravisto dalla speranza (Roberto Morpurgo).

La malinconia non è fatta né per le bestie né per gli uomini: ma se questi vi si abbandonano disperatamente, diventano bestie (Miguel De Cervantes).

Nulla, tranne una battaglia perduta, può essere così malinconico come una battaglia vinta (Duca di Wellington).

L’affetto, come la malinconia, ingrandisce le inezie; ma l’ingrandimento dell’uno è come guardare attraverso un telescopio gli oggetti celesti; quello dell’altra, come ingrandire dei mostri col microscopio (James Henry Leigh Hunt).

La malinconia è il più legittimo tra tutti i toni poetici (Edgar Allan Poe).

La malinconia erano i suoni di una notte d’inverno (Virginia Woolf).

È come se nella mia mente ci fossero due parti che giocano a rincorrersi da una stanza all’altra: l’incanto e la malinconia. E ci sono giorni che, dopo una lunga ricorsa, dalla stanza vedo sbucare solo l’incanto e giorni in cui vedo sbucare solo la malinconia (Fabrizio Caramagna).

La malinconia vede le cose peggiori, come potrebbero essere e non come sono. Guarda un bel viso e non vede che un teschio sorridente (Christian Nestell Bovee).

Confesso la mia dipendenza dalla malinconia. Come droga, quando non la sento nelle vene, la cerco in un cassetto o in un angolo di strada (Mheathcliff, Twitter).

La malinconia è il languido desiderio di insolubile (Emil Cioran).

La malinconia non è una fuga dalla realtà, ma dalla irrealtà del mondo (Raheel Farooq).

La malinconia, è l’autunno del dolore (Anne Barratin).

La malinconia va a conficcarsi proprio in quel punto del cuore in cui sei stato felice. A ricordarti che cos’era la felicità (Fabrizio Caramagna).

Se si domanda a un malinconico quale ragione egli abbia per esser così, cosa gli pesa, risponderà che non lo sa, che non lo può spiegare. In questo consiste lo sconfinato orizzonte della malinconia (Søren Kierkegaard).

Per rappresentare la malinconia, Albrecht Dürer incide, nel 1514, una figura china, la cui concentrazione assorta contrasta singolarmente con il proliferare di oggetti concreti che la attorniano. Sembra, a questo proposito, che il mistero che contempli sia proprio quello del suo legame con le cose, che resistono, estranee, al suo volgere lo sguardo altrove (Alice Barale).

La vita è una ubriacatura. L’unico uomo sobrio è il malinconico, che, disincantato, guarda la vita, la vede come realmente è, si taglia la gola. Se è così, voglio essere molto ubriaco (Wilhelm Nero Pilate Barbellion).

Osservò la scena e pensò alla vita – e come regolarmente gli succedeva quando pensava alla vita, diventò malinconico. Una tristezza dolce discese in lui. Sentì quanto era vano lottare contro la sorte- era questa la saggezza che i secoli gli avevano tramandato (James Joyce).

Il moto è la migliore cura della malinconia (Bruce Chatwin).

Non startene solo, non startene in ozio (Antidoto contro la malinconia, Robert Burton).

Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto (Herman Melville).

La malinconia non è altro che un ricordo inconsapevole (Gustave Flaubert).

La depressione è la melanconia meno il suo fascino (Susan Sontag).

Così come sulle bevande è riportata la gradazione alcolica, sui libri di poesia dovrebbero apparire il tasso di malinconia (Miroslav Huptych).

Tutti sanno, cioè, che un clown dev’essere malinconico per essere un buon clown, ma che per lui la malinconia sia una faccenda seria da morire, fin lì non arrivano (Heinrich Böll).

Malinconia positiva, frasi

Come si può facilmente intuire (anche e soprattutto grazie al proprio vissuto), la malinconia e le sue frasi raccontano la tristezza. Questo sentimento, però, non è del tutto negativo: da esso possono sorgere prese di coscienza positive. I puri d’animo riescono a scorgere anche la bellezza in questa sensazione alla quale spesso non le si riesce a dare un nome.

La malinconia e la felicità sono come due persone che fingono di non conoscersi e si incontrano di continuo ad appuntamenti segreti (Fabrizio Caramagna).

Quelli che sognano li riconosci, hanno negli occhi un velo di tristezza. Hanno la malinconia addormentata agli angoli della bocca, hanno l’aria di chi cerca ma non trova. Sognare è faticoso, sognare non è da tutti. È per le persone coraggiose, sognare. Come il mare e l’amore (Susanna Casciani).

l ricordo ha bisogno della malinconia per avere tutto il suo profumo (Anne Barratin).

Nel tempio stesso del diletto la velata Melanconia ha il suo santuario (John Keats).

Quando mi hai detto che ho gli occhi a forma di malinconia, per farsi notare, la bocca ha sorriso (NinaEin, Twitter).

Fa tanto bene a ripensà a l’amore ne li momenti de malinconia: provi una specie di nun so che sia, come un piacere de sentì dolore (Trilussa).

I momenti migliori dell’amore sono quelli di una quieta e dolce malinconia, dove tu piangi e non sai di che (Giacomo Leopardi).

Quando la malinconia di essere sole vi blocca il gozzo e non riuscite a mandar giù neanche un goccio di succo di frutta, fate così. Guardate i fidanzati o i mariti delle vostre amiche. Guardateli bene. E poi domandatevi se c’è ancora da piangere perché siete da sole (Luciana Littizzetto).

La malinconia è la felicità di essere triste (Victor Hugo).

Sotto un velo di malinconia trovi degli occhi ancor più luminosi (flarin, Twitter).

La melanconia è la tristezza diventata leggera (Italo Calvino).

La mia malinconia è l’amante più fedele che io abbia conosciuto. Di che meravigliarsi, quindi, se io ne ricambio l’amore (Søren Kierkegaard).

La malinconia è condivisa da tutti gli uomini di genio (Aristotele).

E così, essendo giovane e immerso nella follia, mi innamorai della malinconia (Edgar Allan Poe).

La melanconia è uno stato d’animo in cui preferiamo gustare l’ombra perché ci sembra più vera della luce (Fabrizio Caramagna).

La malinconia è fatta di sogni che devono restare tali (Roberto Gervaso).

La malinconia è altrettanto seducente dell’estasi (Mason Cooley).

La malinconia è come un’improvvisa folata di vento: arriva quando meno te l’aspetti e fa male. Però, anche potendo, non saprei rinunciare alla sua strana magia (Filippo Alosi).

Quando si riesce ad alternare l’umorismo con la malinconia, si ha un successo, ma quando le stesse cose sono nel contempo divertenti e malinconiche, è semplicemente meraviglioso (François Truffaut).

Tutte le vostre paure e le vostre malinconie sono sentimentiimportanti e anche utili… Se imparate a capirle! (Fabrizio Bentivoglio).

La malinconia ha di buono che ci impedisce di cadere nella megalomania (Ramón Eder).

C’è anche una piccola felicità malinconica, alla quale mi sono rassegnato. Succede quando scopro un libro, un film, delle canzoni. Cerco di comunicare il mio entusiasmo, ma succede sempre che l’ho scoperto troppo tardi. Quell’autore era meglio prima. I libri precedenti, i film precedenti, i dischi precedenti, quelli sì (Francesco Piccolo).

Frasi sulla malinconia della vita

E come si fa a separare la malinconia, le frasi che la esprimono nell’accezione più profonda e personale dalla vita, da ciò che si sperimenta sulla propria pelle tutti i giorni. Certo, alle volte si pensa di aver avuto una giornata particolarmente complessa, ma il bello è che si è vissuto appieno. Ed è questo che conta davvero. A tal proposito, può tornare utile focalizzarsi anche sulle frasi sulla vita difficile.

I vuoti del cuore pesano come macigni (Emanuela Breda).

Tutti i cambiamenti, anche i più attesi, hanno la loro malinconia, perché ciò che lasciano dietro di noi è parte di noi stessi, dobbiamo morire in una vita prima di poter entrare in un’altra (Anatole France).

Cosa le manca nella malinconia, tenendo presente che lamalinconia è la felicità di sentirsi tristi? (Gigi Marzullo).

Ricordare con gioia ciò che è stato, ricordando… non si deve soffrire, anche se una dolce malinconia ci struggerà. I cammini delle persone sono tanti, le strade s’incrociano, si sfiorano, si scontrano, si ritrovano e sì perdono. Però ognuno è unico e ogni incontro per quanto possa durare è speciale, magico dobbiamo cogliere questo, dobbiamo apprezzarlo e conservarlo dentro di noi (Gaetano Barreca).

Il silenzio fa sì che le immagini del passato non suscitino desideri ma tristezza, una enorme sconsolata malinconia (Erich Maria Remarque).

Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità non è una catastrofe che venga dal di fuori, non è né la fame né la peste, è invece quella malattia spirituale, la più terribile, perché il più direttamente umano dei flagelli, che è la perdita del gusto di vivere (Pierre Teilhard De Chardin).

Chi può distinguere il mare da ciò che vi si riflette? O dire dove finisce la pioggia e comincia la malinconia? (Haruki Murakami).

Non c’è bellezza senza malinconia e non c’è malinconia senza la cognizione che tutto è destinato – uomini, nomi, libri, case – a andare in polvere (Francis Scott Key Fitzgerald).

C’è una malinconia che nasce dalla grandezza (Nicolas Chamfort).

Il sole era appena calato e il cielo era ancora azzurro. Prima che si accendessero i lampioni, volevo godermi il mio momento preferito della giornata. Non completamente giorno, ma non ancora buio, dà un senso di tregua e di calma e invita a prestare orecchio agli echi che vengono da lontano (Patrick Modiano).

Ogni tanto ho qualche crisi di malinconia, ma le supero con la massima facilità grazie alle lettere, quelle che scrivo e quelle che ricevo: mi ridanno coraggio. Stia comunque certo che non mi succede mai senza una ragione. Spesso mi chiedo se vale la pena di vivere. Non sono né caldo, né freddo e non trovo piacere in nulla (Wolfgang Amadeus Mozart).

C’è qualcosa di malinconico nei professori, perché vengono cronicamente abbandonati (Josh Radnor).

La malinconia si tira dietro la disperazione ché loro sono amiche, e tutte e due insieme mettono le mani a imbuto sulla bocca e chiamano a piena voce le malattie (Mauro Corona).

Gli argini della malinconia cedono alle lusinghe della sera (Michele Gentile).

Ci sono lancette d’orologio che girano più lentamente di altre. Sono quelle della malinconia (Salvatore Cutrupi).

La malinconia caratterizza coloro che hanno un superbo senso del sublime (Immanuel Kant).

La malinconia mi ha perseguitato come una bestia nera nel corso della vita (John Cusack).

Come è nobile chi, col cuore triste, vuol cantare ugualmente un canto felice, tra cuori felici (Khalil Gibran).

Malinconia: una temporanea mancanza di autodelusioni (Willem Frederik Hermans).

Stavo camminando lungo la strada con due amici, quando il sole tramontò. Sentii una punta di malinconia. Il cielo si tinse all’improvviso di rosso sangue. Rimasi lì, tremando di paura. E sentii un urlo forte, infinito, attraversare la natura (Edvard Munch).

È un dolore, ma non è proprio un dolore. È una specie di malinconia. Ti viene da piangere, ma non piangi.

Com’è amaro guardare la felicità attraverso gli occhi di un altro (William Shakespeare).

La malinconia nasce quando non si può volere, cioè tendere a una meta, perché non si sa e non si vuol sapere ciò che si vuole (Claudio Magris).

Sentivo di respirare un’atmosfera di afflizione (Edgar Allan Poe).

Tutto ciò che è finito, tutto ciò che è ultimo, desta sempre naturalmente nell’uomo un sentimento di dolore, e di malinconia (Giacomo Leopardi).

Se non ti manca nulla perché ti impegni così tanto a difendere la malinconia invece dell’allegria? Fa’ che questo serva da esperienza, non è necessario bagnarci nel vittimismo e macerarsi nel rimpianto: la tua vita diventa perfetta se t’innamori di te! (Tiberio Faraci).

La malinconia è quel dolore a cui noi adulti non sappiamo sfuggire. Conviene saperlo (Vanessa Montfort).

Malinconia del passato, gioia del presente, pentimento del futuro… questa è la vita (Jim Morrison).

L’invisibile ragno della malinconia stende sempre la sua ragnatela grigia sui luoghi dove fummo felici e da dov’è fuggita la felicità (Boleslaw Prus).

C’è una vita e c’è una morte, e in mezzo ci sono bellezza e malinconia (Albert Camus).

Frasi sulla malinconia, canzoni

Veri poeti che mettono su musica le parole e compiono una vera magia. Sono questo i cantautori: ci portano nel loro mondo e ci fanno scoprire qualcosa di unico e inedito. Succede sempre, ma in modo particolare quando a parlare è la malinconia con le sue frasi e il suo sentire fino alle viscere dell’anima. A tal proposito, ecco alcune frasi sul cuore sulle quali vale la pena riflettere.

“Io ti venderei” di Lucio Battisti

E invece io resto sul molo

a guardare lo sfondo del mare più in là

e affido ai gabbiani

i paesi lontani

e il profumo di una vita che non sarà.

“Malinconia” di Samuel

Malinconia, stasera voglio far l’amore con te

Ed accettare che tutto questo un giorno sarà oro

Portami via, corriamo forte intorno al mondo io e te

Le notti sono infinite se non sai da chi tornare

Saremo soli in quest’isola

Di fuoco, di palme e sassi neri

Ricorderò i tuoi silenzi e i miei desideri

E fuori il vento batte il bambù (quanto lavoro fa l’anima)

(Malinconia).

“Voglia di amare” di Renato Zero

Ci siamo ammalati di malinconia

lasciando che il tempo ci portasse via

la parte migliore, quel sano bisogno di follia.

Poesie sulla malinconia

E i poeti, quando parlano di malinconia, riescono a creare la musica senza bisogno delle note: lo fanno solo attraverso le frasi che sgorgano dal loro cuore. Il loro è un dono prezioso, uno sguardo sincero e profondo sulla realtà.

Versi di Paul Verlaine

I lunghi singhiozzi

dei violini d’autunno

mi feriscono il cuore

con monotono languore.

Versi di Fabrizio Caramagna

Fermai la malinconia,

le feci fare un salto tra le nuvole,

la guardai e sospirai,

e poi me la infilai per sempre nel cuore

come una maniera di vivere.

Versi di William Cullen Bryant

I giorni della malinconia sono arrivati,

i più tristi dell’anno, dei venti stridenti,

e dei boschi spogli e dei campi marroni e inariditi.