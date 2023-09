Come si fa il marrone: 6 modi per ottenerlo dai colori primari

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Il marrone con tutte le sue infinite gradazioni è un colore di grande tendenza nella decorazione di interni, oltre che un evergreen nelle collezioni moda dove ogni anno riesce a stupire con nuance super chic. Alle pareti o sui tessuti il colore marrone è la risposta calda al grigio, così perfetto, distaccato e a volte fin troppo freddo. Quindi, se l’idea di fare un marrone personalizzato ti tenta, sappi che questa è una bella scelta per ridipingere le pareti di casa con mille sfumature che spaziano dal ruggine al caramello, dalla terra al cioccolato.

Ma come si fa il colore marrone? Esistono molti modi per creare il marrone e, a seconda di come mescoli le tinte, puoi ottenere diverse tonalità.

Prima di metterti al lavoro, però, dovresti avere chiaro l’obiettivo: quale tonalità di marrone vuoi ottenere? Invece di lanciarti subito in miscele che potrebbero produrre un aspetto fangoso, dai prima un’occhiata alle possibili sfumature che si possono realizzare con il marrone, come si fa a ottenerle lo trovi qui, in questo articolo.

Il vantaggio di portare il colore marrone dentro casa è che lo spazio diventa subito più caldo e accogliente. Che tu dipinga un vecchio mobile o rinfreschi le pareti della tua abitazione, ricorda che le tonalità più chiare creano un’atmosfera invitante, mentre quelle più intense e scure sono di impatto e scenografiche. In tutti i casi, si ha sempre un colore che ha una valenza neutra, facile da abbinare.

Leggi questi consigli per imparare come si fa il marrone con i colori primari, con più di due colori e anche mescolandoli tutti.

Come si fa il marrone scuro con tutti i colori

Se pensi alle prime volte in cui dipingevi ai tempi della scuola o se lo hai fatto di recente con i tuoi figli, probabilmente ricorderai che la tavolozza con le tempere spesso si trasformava in un’unica pozza marrone. Ecco la dimostrazione del fatto che basta mescolare tutti i colori (esclusi il nero e il bianco) per ottenere automaticamente il marrone. Puoi adottare questo metodo per sperimentare come si fa il marrone scuro e quindi lavorare successivamente sulle diverse sfumature.

Per cominciare, mescola blu e verde, quindi aggiungi il rosso e infine il giallo. In base alle proporzioni di ciascun colore, vedrai che puoi ottenere una tinta più o meno calda e tendente al mattone, oppure più fredda e cupa ma sempre elegante. Se aggiungi il bianco, puoi realizzare sfumature che vanno dal tortora al beige.

Invece, se vuoi fare il marrone scuro, intenso e ricco, devi lavorare con attenzione alle proporzioni dei tre colori primari. Per ottenere questa gradazione di marrone, devi unire 2 parti di rosso con una parte di giallo e una parte di blu.

Come si fa il marrone con i colori primari

Adesso che sai come si fa il marrone scuro con la tecnica di mescolare tutti i colori puoi scoprire quali sono altre possibilità. Sapere come si fa il marrone con i colori primari ti permette di lavorare con poche tinte che, mescolate in maniera opportuna, possono dare risultati molto differenti.

Come accennato, questo metodo offre innumerevoli sfumature, dal corda al caffè, dal sabbia al marrone scuro. Alcuni colori possono avere sottotoni rossastri, come succede con la gradazione ruggine, altri si distinguono per una forte presenza di giallo come nel caso della nuance camoscio. Tuttavia, le regole di base che devi adottare sono le stesse. Se impari quali sono i colori primari, scoprirai che colori si mischiano per fare il marrone nelle sue differenti gradazioni.

I colori primari sono quelle tonalità che non si possono ottenere dalla mescolanza di nessun altro colore, ovvero sono il blu, il giallo e il rosso. Al contrario, tutti i colori secondari si possono ottenere mischiando insieme due colori primari. Ogni coppia di colori primari, infatti, produce un colore secondario:

Giallo + Rosso = Arancione

Rosso + Blu = Viola

Blu + Giallo = Verde

Oltre ai colori primari e secondari, ci sono poi i colori complementari, ovvero quelli che si trovano in posizione opposta sul cerchio cromatico, sviluppato da Johannes Itten, indispensabile punto di riferimento per chiunque lavori con i colori.

Dunque, quando hai i tre colori primari, puoi mescolarli così da ottenere anche i colori secondari che, abbinati nuovamente a uno dei colori primari complementari, ti permettono di realizzare le varie sfumature di marrone.

Se lo desideri, puoi anche provare a mescolare i tre colori primari in quantità uguale per fare un colore marrone dalla sfumatura castana che puoi regolare a piacimento. Per rendere la gradazione ottenuta più scura, ti basta aggiungere una maggiore quantità di blu; per virare il marrone verso gradazioni più rossastre aumenta la quantità di rosso; per accendere il marrone di una luce luminosa e dorata insisti con il giallo.

Adesso vediamo quali colori mischiare per ottenere il marrone di diverse gradazioni, utilizzando altre tecniche di maggiore precisione.

Come si mischiano i colori primari per ottenere il marrone

Come abbiamo visto, mescolare i colori per fare il marrone scuro è abbastanza semplice; tuttavia, per ottenere una tonalità precisa di marrone è necessario padroneggiare una maggiore tecnica e prestare molta attenzione. Tutti i colori, infatti, possono essere mischiati insieme per creare il marrone, ci sono poi combinazioni che ti permettono di ottenere tonalità più intense e vibranti di altre.

Per imparare come si fa il marrone con i colori primari, come prima cosa impara a realizzare un colore secondario e poi uniscilo al colore primario complementare. Questo, tradotto in pratica, significa che devi mescolare il viola con il giallo, il verde con il rosso e l’arancione con il blu. Vediamo la formula schematizzata in modo semplice:

Arancione (Rosso + Giallo) + Blu = Marrone

Viola (Rosso + Blu) + Giallo = Marrone

Verde (Blu + Giallo) + Rosso = Marrone

A questo punto, se desideri realizzare una tonalità più chiara di marrone, puoi aggiungere il colore bianco opaco, ma poco alla volta, fino a ottenere la sfumatura desiderata. L’importante è utilizzare poco bianco perché, se si eccede non è possibile tornare indietro. Vediamo nel dettaglio i risultati che si ottengono quando si mischiano i colori per fare il marrone con i metodi appena illustrati.

Marrone cioccolato, come si fa

Con la prima tecnica indicata per fare il colore marrone, che probabilmente è anche la più utilizzata, si prepara il colore arancione mescolando una maggiore quantità di rosso al giallo. L’arancione ottenuto si deve poi mischiare in maniera omogenea con una piccola quantità di blu. Fai attenzione, mettine solo quel tanto che basta per trasformare il colore arancione in una sfumatura marrone che evoca il cioccolato. Se aumenti la quantità di blu ottieni un marrone più scuro.

Come si fa il marrone nocciola

Per scoprire come si fa il marrone chiaro, ti conviene usare la tecnica che mescola il viola. Per esempio, se provi a mischiare i colori blu e rosso, che danno il viola, e poi aggiungi un poco di giallo, potrai creare la gradazione nocciola. Non è tutto: questa sfumatura di marrone può essere schiarita, fino alla nuance sabbia, semplicemente aggiungendo una punta di bianco. Ma se ti piace la gradazione marrone che vira all’elegante nuance malva, prova a partire da una tonalità di viola più chiara e poi calibra bene l’aggiunta di giallo. Per avere un viola più tenue e luminoso oppure un blu viola, devi semplicemente aggiungere più blu alla miscela, vedrai come mutano anche le gradazioni di marrone che derivano da queste modifiche sul viola. Allo stesso modo, se ti serve un viola più intenso e scuro, puoi intervenire aumentando la quantità di rosso. Come vedi, è piuttosto facile realizzare due nuove basi che ti permettono di fare diverse tonalità di marrone calibrando bene l’aggiunta di giallo.

Quando il marrone passa per il verde

Se ti piace l’idea di un marrone intenso ma caldo, devi provare a mescolare i due colori primari blu e giallo fino a ottenere una bella gradazione di verde. Infine, aggiungi un poco alla volta il rosso. A fini del risultato, quello che fa la differenza è sempre la capacità di dosare con attenzione ogni aggiunta di colore. Per ottenere un marrone più chiaro, devi dare più spazio al verde, se vuoi fare un marrone scuro ti serve più rosso.

Quando vuoi realizzare un marrone mogano, per esempio, come prima cosa aggiungi poco blu al giallo, e non viceversa, per avere il verde che ti serve. A quel punto, ti basta una punta di rosso, calcola circa il dieci per cento del verde, per trasformare il colore in un bel castano. Questa gradazione ottenuta diventa mogano più intenso se aumenti la quantità di rosso, ma sempre poco alla volta.

Ancora qualche consiglio per imparare come mescolare i colori

Adesso sai tutto del marrone, come si fa il marrone scuro e come si mescolano i colori primari per fare il marrone di diverse gradazioni. Quello che ti suggerisco ora è provare a sperimentare con un approccio scientifico. Per esplorare tutte le possibilità di fare il marrone usando i colori primari, prendi carta e penna per segnare di volta in volta le dosi che metti quando mescoli i diversi colori e le gradazioni che ottieni.

Comincia mixando i tre colori primari in quantità uguali per realizzare un colore marrone profondo e classico. Poi prova ad aumentare le dosi gradualmente. Per esempio, parti dal mix di rosso e giallo, per avere l’arancione e poi aggiungi poco alla volta piccole dosi di blu così da sapere di quante dosi hai bisogno per ottenere la tonalità di marrone caldo che ti piace. Vuoi ottenere un marrone dalla tonalità fredda? Parti dall’abbinamento blu e rosso e poi aggiungi il giallo.

Ricordati, che in linea di massima è più facile scurire un colore che schiarirlo. Ecco perché, per vedere gli effetti dei diversi modi di fare il colore marrone, è sempre meglio cominciare dalle tonalità più chiare e sempre in piccole quantità.

Tieni presente che ci sono decine e decine di sfumature di marrone e si possono fare tutte semplicemente mescolando i colori diversi di cui abbiamo parlato. Il segreto è continuare a sperimentare fino a trovare la ricetta perfetta.