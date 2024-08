Billy Costacurta sul figlio Achille: “Grande preoccupazione, fatica a trovare una strada”

Fonte: IPA Achille Costacurta, Martina Colombari e Billy Costacurta

Achille Costacurta, figlio di Alessandro “Billy” Costacurta e Martina Colombari, è al centro di una polemica che si è “infiammata” a luglio, sebbene anche nel passato del giovane ci siano aneddoti complessi, come quel rapporto con i social che si è intensificato a tal punto da sviluppare una dipendenza. E se la “dentatura diamantata” su TikTok ha dato il “La” all’ennesimo putiferio, tutto è iniziato con gli insulti via social alla mamma, le foto delle bustine contenenti polvere rosa e rotoli di soldi. Ma come stanno affrontando questo periodo i genitori di Achille? A parlare è Billy Costacurta, nell’intervista completa concessa a Sky.

Billy Costacurta parla dei problemi del figlio

L’intervista completa a Stories su Sky TG24 di Alessandro “Billy” Costacurta ha aggiunto ulteriori dettagli sul rapporto con il figlio Achille. “Non potrà dire che non sono stato presente. Sono sempre stato con lui, gli ho fatto anche da autista. In questo momento ammira molto la mia pazienza. In effetti è una caratteristica che mi riconosco nei confronti delle persone che ho intorno. È una qualità che mi ha permesso di superare momenti difficili, anche con mio figlio”.

E di momenti difficili ce ne sono stati ultimamente: a luglio risale la polemica legata a Instagram, dove Achille Costacurta ha pubblicato delle stories e degli scatti che hanno fatto preoccupare. Insulti contro la mamma, Martina Colombari, mazzette di denaro e bustine con polvere rosa. “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi. (…) Vai come si traffica”, o ancora: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”.

Qualcuno inizialmente ha pensato a un attacco hacker, dal momento in cui il profilo è stato oscurato in seguito. Solamente dopo settimane, ad agosto, Achille Costacurta è tornato attivo sui social, in particolare su TikTok. A Sky, Billy Costacurta ha rivelato: “Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione“. Situazione che, in realtà, non toccherebbe solo il figlio, come Costacurta ha precisato. “Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare”.

L’ultima polemica sulla dentatura diamantata

Le dichiarazioni risalgono a prima dell’ultima polemica di cui si è reso protagonista Achille Costacurta sempre sui social, ovvero su TikTok, dove aveva ripreso la condivisione dei video e reel, anche insieme a mamma Martina e papà Billy. Molti utenti hanno commentato negativamente il video in cui il giovane Costacurta si mostra con la dentatura diamantata. Eppure, mai come in questi momenti bisogna sempre ricordare che, pur essendo personaggi pubblici, non conosciamo le dinamiche familiari. Che spesso sono state raccontate dai diretti interessati stessi, come la Colombari: “Con il periodo dell’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì”.