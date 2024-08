Achille Costacurta, i video su TikTok con mamma e papà: è tornato il sereno?

Dopo le polemiche delle ultime settimane, potrebbe essere tornato il sereno nella famiglia Costacurta. È quello che si intuisce dagli ultimi video pubblicati da Achille Costacurta su TikTok: il giovane, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ha condiviso sul suo profilo due video in compagnia dei genitori. Tutto lascia intendere che si tratti di un modo per mettere a tacere i pettegolezzi sul suo comportamento decisamente provocatorio, dopo le parole durissime e gli insulti alla madre.

Achille Costacurta, i video della pace con i genitori

Potrebbe essere tornato il sereno nella famiglia Costacurta, dopo gli insulti – poi spariti dai social visto che il suo account è stato disattivato – di Achille alla madre Martina Colombari. Il 19enne, figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha condiviso su TikTok due video, uno con la madre e uno in compagnia del padre, un tentativo (anche se un po’ maldestro) che lascerebbe intendere che sia tornata la pace tra i genitori e il figlio.

Nei due brevi filmati, il ragazzo si è mostrato prima con l’ex calciatore, e ha usato come sottofondo una canzone che lascia poco spazio ai dubbi: “Parlate di me – recita il brano – la vostra è solo invidia, fan***o a chi mi odia”. Padre e figlio sembrano in armonia, un modo per mettere a tacere tutti le voci che lui stesso aveva alimentato con le foto equivoche e gli insulti alla madre pubblicati sui social.

Dopo il video con Billy Costacurta, il giovane ne ha condiviso uno anche con la madre, sempre su TikTok, con la didascalia “Partner in crime”, con un brano in sottofondo che recita “Io con lei, come Bonnie e Clyde”. Sembra proprio che la coppia abbia voluto lasciarsi alle spalle lo spiacevole episodio che ha visto protagonista Achille Costacurta, sebbene i due contenuti non abbiano certo riscosso un grande successo sulla piattaforma.

In tanti infatti hanno accusato i genitori di non aver fatto “un buon lavoro” con il ragazzo, mentre altri hanno espresso solidarietà alla famiglia, sostenendo che tutti possono attraversare un momento difficile nella vita.

Achille Costacurta e gli insulti alla madre

Risulta ancora disattivato il profilo Instagram di Achille Costacurta dopo le parole durissime alla madre: solo qualche giorno fa il giovane aveva condiviso video e immagini in cui si parlava apertamente di sostanze stupefacenti. “Di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”, si leggeva in riferimento ad alcune bustine riempite con una polverina di colore rosa di dubbia provenienza. Senza dimenticare gli insulti in alcune foto in bikini di Colombari: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”, si leggeva.

L’ex Miss Italia aveva scelto il silenzio, non commentando in alcun modo il comportamento del figlio. Lei stessa aveva spiegato nel podcast Mamma dilettante, condotto da Diletta Leotta, di non avere avuto un rapporto facile col figlio

“Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità – aveva raccontato in quell’occasione l’ex Miss Italia -. (…) Con il periodo dell’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo”.