Ancora polemiche sui social per Achille Costacurta: un video in cui mostra una "dentatura diamantata". Le critiche contro i genitori

Fonte: IPA Achille Costacurta e Martina Colombari

Quando il web prende di mira, difficilmente dimentica in fretta. E, dopo quanto accaduto sui social di Achille Costacurta, ogni video viene passato sotto i raggi X: la polemica è perennemente dietro l’angolo. L’ultimo caso? Il video condiviso su TikTok, il social che ha segnato il suo ritorno, dove ha mostrato una dentatura diamantata. E se prima c’era una sorta di vicinanza ai genitori, Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta, stavolta gli utenti commentano in modo perentorio: “Non ci siamo”.

Achille Costacurta, perché si è scatenata l’ennesima polemica sui social

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e di Alessandro “Billy” Costacurta, è finito di nuovo al centro della polemica per un post pubblicato su TikTok. Un video in cui ha mostrato la nuova “dentatura decorata con diamanti”. “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi”, ha scritto, raccogliendo in poco tempo migliaia di visualizzazioni. Quasi un milione, per la precisione, al momento della scrittura di questo articolo.

Un video della discordia, a dir poco, dove i commenti, in poche ore, si sono triplicati. Chiaramente sembra quasi una provocazione: non ci sono dettagli sulla dentiera (che sembra di lusso, diamanti, zirconi, oro bianco o argento), eppure tanto è bastato per scatenare quello che si definisce un “putiferio”. L’ondata di polemiche per le storie su Instagram di Achille Costacurta non si è del tutto placata, considerando che basta un video su TikTok per insorgere nuovamente.

“Ma i genitori non possono fare qualcosa?”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma i genitori perché gli passano i soldi a questo ragazzo problematico? Dubito che se li guadagni da solo”. “Se Billy e Martina Colombari tagliassero minimamente i fondi, avrebbero già meno problemi”. Bisogna ricordare a questo punto che conosciamo solo in minima parte le dinamiche della famiglia, e che più volte Colombari e Costacurta hanno ammesso di essere vicini al figlio e di offrigli sempre sostegno. “Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio”, aveva detto l’ex Miss Italia a Verissimo.

Le parole del papà Billy Costacurta

Spesso, Martina Colombari e Billy Costacurta hanno rilasciato dichiarazioni sul figlio. “Ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente“, ha rivelato Billy in un episodio di Stories di Sky TG24. I problemi di Achille con i social sono stati condivisi da lui stesso, che ha ammesso di aver sviluppato nel tempo una vera e propria dipendenza. Un problema che affligge molti, in particolar modo i giovani, ma anche gli adulti in alcuni casi.

Tutto è iniziato con alcune storie condivise su Instagram, insulti contro la mamma, e la presenza di soldi e “bustine di polvere rosa”. Nel 2022, la Colombari aveva detto del figlio: “È un ragazzo un po’ complicato. In questa fase dell’adolescenza ci sta dando del filo da torcere, la sua è una generazione molto condizionata dai social, dal desiderio di avere tutto subito. Oggi devo essere severa con lui. (…) Per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”.