Billy Costacurta sul figlio Achille: “Non potrà mai dire che non sono stato presente”

Billy Costacurta, il rapporto con il figlio Achille: "Non potrà mai dire che non sono stato presente". Come va dopo la bufera sui social di luglio

Fonte: IPA Achille, Martina Colombari e Billy Costacurta

Alessandro “Billy” Costacurta si è concesso una brevissima dichiarazione sul figlio Achille, che tocca un tema molto speciale: il loro rapporto. Un legame forte, in cui ha sempre cercato di essere presente. In un episodio di Stories di Sky TG24, non ha ripercorso solo la sua carriera, ma ha anche toccato alcuni temi personali, tra cui la “fila” per corteggiare la moglie, Martina Colombari.

Billy Costacurta, il rapporto con il figlio Achille

La famiglia Costacurta ha attraversato un periodo a dir poco complicato, ma – finalmente – sembra essere tornato il sereno. Achille è in vacanza con i genitori, Martina Colombari e Billy Costacurta, in un luogo da favola: le montagne del Piemonte. Sono anche tornati sui social insieme, su TikTok per la precisione, dove Achille ha condiviso due video, uno con la mamma e uno con il papà. La bufera di luglio sembra ormai un ricordo lontano, con Billy che ha dichiarato: “Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente”.

E ha aggiunto: “Proprio perché vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”.

Achille Costacurta, i problemi sui social

A metà luglio, tutti ricordiamo quanto successo sul profilo social di Achille Costacurta: mazzette di denaro e “bustine”, oltre a insulti contro la mamma. “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi”, o ancora “Ma copriti. Hai 50 anni, ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma”. La famiglia ha preferito ritirarsi nel silenzio, cercando di risolvere la questione: tutti ne hanno scritto e parlato, ma il profilo di Achille è stato disattivato, in prima battuta. Poi, il silenzio.

Fino a quando la Colombari non è tornata sui social: “La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità”, nessun riferimento diretto al figlio, ovviamente, ma l’intento è stato chiarissimo, ovvero mettere a tacere le polemiche delle ultime settimane.

Il periodo ribelle e le difficoltà con i genitori

L’adolescenza è un periodo certamente strano, oltre a non essere facile per nessuno, nemmeno (e, forse, soprattutto) per i figli dei Vip. In particolare, Achille stesso non ha mai nascosto di avere una sorta di “dipendenza” dai social network. Durante un’intervista al settimanale DiPiù, aveva detto: “Per me i social network sono stati come un gioco d’azzardo. Una vera e proprio dipendenza. (…) È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato”. E, sempre nell’adolescenza, Costacurta ha affermato di aver visto i propri genitori “come nemici”, un po’ come accade anche ad altri giovani. “Soltanto quando cresci scopri che tutto quello che fanno per te lo fanno per uno scopo: per il tuo bene. All’improvviso cambi”.