Sono stati giorni difficili. E così, a qualche settimana dagli insulti di suo figlio Achille Costacurta comparsi sui Instagram, Martina Colombari torna su Instagram per rispondere a quello che è accaduto e per mettere un freno allo scandalo che ha travolto la sua famiglia. Certamente non c’era bisogno di un’esposizione pubblica: il suo silenzio parlava chiarissimo ma, viste le circostanze, ha preferito esporsi in prima persona per far capire di avere la situazione sotto controllo, sottolineando velatamente come si tratti di qualcosa di molto privato.

Martina Colombari risponde agli insulti del figlio Achille

“La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità”, ha scritto Martina Colombari su Instagram, accompagnando il suo pensiero a una bella immagine di se stessa con un viso disteso che non vedevamo ormai da giorni. Chiaramente non ci sono riferimenti diretti a suo figlio Achille Costacurta ma l’intento è specchiato: mettere a tacere le troppe voci che in queste settimane si sono rincorse sul suo conto e su quello della sua famiglia, che ha cercato di proteggere in tutti i modi da una pericolosa esposizione pubblica.

Il profilo del ragazzo, appena 19enne, è stato bloccato subito dopo le stories e i commenti nei quali prendeva di mira sua madre. Lei, dal canto suo, aveva invece preferito percorrere la strada del silenzio e cancellare tutti i commenti che riguardavano suo figlio dai post su Instagram. In tutta fretta, peraltro, perché il tutto – che potrebbe comunque essere un grande equivoco – si sgonfiasse il più rapidamente possibile e si tornasse nei limiti della normalità.

Cosa aveva scritto Achille Costacurta su Instagram

A far partire lo scandalo, che ha travolto la famiglia di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta, sono state alcune Instagram Stories in cui Achille Costacurta fa il nome di sua madre e lo associa a un presunto traffico di sostanze rosa di dubbia natura. “Di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”, si leggeva. Si è subito pensato che si trattasse di stupefacenti, o perlomeno, che si volesse alludere a quelli.

Non solo. L’ex Miss Italia era stata pure attaccata per le foto in bikini: “Hai 50 anni e sei una mamma, copriti!”, scriveva ancora Achille, a cui è stato sospeso l’account subito dopo. Non sono mai arrivati chiarimenti in merito a quanto comparso sui social né, probabilmente, arriveranno mai. L’attrice ha però più volte raccontato del suo rapporto difficile con il figlio, fatto di alti e bassi, e che starebbe cercando in tutti i modi di rendere sereno.

Non sono comunque mancati i commenti social. Tantissimi quelli che hanno preso le parti dei genitori e hanno lasciato parole di conforto in un momento sicuramente delicato, mentre altri li hanno accusati di non svolgere adeguatamente il loro dovere. Ora che Martina Colombari è tornata a farsi vedere su Instagram, le considerazioni degli utenti si sprecano: lei non pare disposta a cedere, né a cadere nel tranello della facile baruffa. Ci vorrà del tempo, tanto tempo.