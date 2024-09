Fonte: Getty Images Martina Colombari e Achille Costacurta

I contenuti digitali condivisi da Achille Costacurta, sui suoi canali social ufficiali, fanno ancora discutere. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, infatti, ha fatto parlare molto di sé, nel corso dell’estate 2024, per i video che ha postato su Instagram, di cui, alcuni, anche in polemica contro la madre. Dopo gli attacchi ricevuti e il silenzio social per diversi giorni, il ragazzo ha deciso di condividere un nuovo filmato, adesso, su TikTok, in cui mostra anche la mamma Martina Colombari.

In vacanza alle Isole Eolie, mamma e figlio appaiono nel video in gita in barca e Achille Costacurta si apre in una promessa per l’ex Miss Italia, ma il gesto del ragazzo non ha del tutto convinto il popolo del web, che si è aperto in diversi commenti, sotto il suo post.

Achille Costacurta, la promessa per Martina Colombari

Achille Costacurta, quasi diciannovenne figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, sembra aver vissuto un periodo complicato negli scorsi mesi, che ha molto preoccupato i suoi genitori, come rivelato dallo stesso ex calciatore, durante una recente intervista. Il figlio della showgirl e dello sportivo, infatti, nel luglio scorso, ha condiviso dei video piuttosto controversi in cui si potevano scorgere delle mazzette di soldi e delle bustine di una polverina rosa.

Achille Costacurta, in quei contenuti social, ha anche attaccato direttamente la madre, commentando la sua foto in costume: “Hai 50 anni e sei una mamma, copriti”. Ma il figlio di Martina Colombari ha anche messo la mamma in relazione ai video con protagonista la strana polvere: “Di questa, Martina Colombari ne sposta quanta ne vuole”.

Adesso l’ex Miss Italia è tornata protagonista di un video social del figlio, pubblicato su TikTok, direttamente da una barca che navigava nel mare delle Isole Eolie. Nel filmato Achille Costacurta inquadra un super yacht e, in seguito, girando la telecamera sulla madre, stesa al sole, promette: “Dieci anni e te ne compro una così”.

Martina Colombari, nel video, risponde al figlio ma non si riesce a leggere il suo labiale. Alcuni utenti del web, però, non hanno letto nulla di buono nello sguardo della modella.

Video di Achille Costacurta, i commenti del web

Achille Costacurta ha mostrato, nuovamente, la mamma nei suoi contenuti digitali, dopo le polemiche che l’hanno travolto nel corso dell’estate e il momento di riappacificazione successivo coi suoi genitori, presenti con lui in due video social. Adesso il ragazzo ha fatto una promessa alla mamma, quella di comprarle una barca entro dieci anni ma, secondo i commenti degli utenti del web, la modella non avrebbe preso bene la sua proposta: “La faccia di Martina dice tutto”, “La pazienza di Martina. Santa” e ancora “La mamma è piena, non lo sopporta manco più lei”.

Altri, invece, hanno voluto sottolineare il pensiero gentile di Achille Costacurta: “Che carino Achille nei confronti della mamma” e “Sono convinta che lui sua mamma l’adora”. Infine alcuni utenti del famoso social network hanno voluto dare un consiglio al ragazzo: “Achille credo che a tua mamma non interessi questo… Ma la tua serenità interiore”.