Le università più strane del mondo: i corsi di laurea più assurdi che non sapevi esistessero

Quando si pensa all’università, vengono subito in mente i classici corsi di laurea: medicina, giurisprudenza, ingegneria, economia… insomma, percorsi più o meno tradizionali che esistono da sempre. Ma sapevi che in alcune università del mondo puoi laurearti in scienza dei meme, studi sugli zombie o persino in magia?

Sì, hai letto bene! Mentre in Italia molti studenti sono alle prese con lezioni di diritto o esami di anatomia, in altre parti del mondo ci sono università che offrono corsi di laurea così assurdi da sembrare inventati. Alcuni sono curiosità accademiche, altri hanno sbocchi professionali sorprendenti, ma tutti dimostrano una cosa: il mondo dello studio è molto più vario e bizzarro di quanto si possa immaginare.

Se sei pronta a scoprire gli atenei più eccentrici e i corsi universitari più stravaganti, allaccia le cinture: stiamo per fare un viaggio nel lato più inaspettato dell’istruzione accademica!

Le università più strane del mondo: dove puoi studiare l’impossibile

Esistono università che vanno ben oltre le solite facoltà: alcune sono vere e proprie istituzioni accademiche, altre sembrano uscite da un film di fantascienza.

Ad esempio, a Texas A&M University, negli Stati Uniti, offre un corso in Ingegneria delle montagne russe, dedicato a chi sogna di progettare le giostre più incredibili per parchi a tema. Qui gli studenti apprendono fisica, design e sicurezza per creare attrazioni mozzafiato.

In Giappone, presso la Università di Akita, puoi studiare la cultura dei samurai e il bushido, il codice d’onore dei guerrieri giapponesi. Un corso perfetto per gli amanti della storia e della filosofia orientale.

Se il tuo sogno è diventare una maga moderna, l’University of Central Lancashire, nel Regno Unito, offre un corso sulla magia e l’occultismo. Gli studenti esplorano la storia della magia nelle diverse culture, analizzando miti, leggende e riti esoterici.

E che dire dell’Hampshire College, negli Stati Uniti, che fino a qualche anno fa proponeva un corso intitolato “Studi sui Pokémon”, in cui gli studenti analizzavano il fenomeno dei Pokémon dal punto di vista sociologico, psicologico e culturale?

I corsi di laurea più inaspettati (e assurdi) che esistono davvero

Se pensavi che il massimo della stranezza fosse un corso di laurea in filosofia della magia, preparati a scoprire alcune delle discipline universitarie più folli e inaspettate.

Alla University of Baltimore, negli Stati Uniti, esiste un corso in Zombie Studies, dedicato alla rappresentazione degli zombie nella cultura pop. Gli studenti analizzano film, serie TV e libri per comprendere il significato simbolico di questi mostri nella società moderna.

Se invece il tuo sogno è studiare i social network in modo serio, l’Università di Milano-Bicocca ha proposto un corso in Scienza dei Meme, per analizzare il fenomeno della comunicazione virale e il suo impatto sulla società digitale.

Ma non finisce qui! In Scozia, presso la Heriot-Watt University, puoi laurearti in Scienze della Birra, un percorso accademico per chi vuole diventare un esperto birraio. Il corso combina chimica, biotecnologia e business, formando professionisti dell’industria della birra artigianale.

Alla Liverpool Hope University, nel Regno Unito, esiste un corso di laurea in Beatles Studies, dedicato interamente alla storia della band più famosa di tutti i tempi. Gli studenti approfondiscono l’impatto della musica dei Beatles sulla cultura globale, con un’analisi dettagliata delle loro canzoni e della loro eredità artistica.

Per chi ama i supereroi, la University of Victoria, in Canada, offre un corso accademico intitolato Batman Studies, in cui gli studenti esaminano la figura di Batman come simbolo culturale, analizzandone le implicazioni psicologiche e narrative.

Se invece sei più interessata agli alieni e ai fenomeni paranormali, la University of Exeter, nel Regno Unito, propone un corso in Studi sugli UFO e sulla vita extraterrestre, che analizza i misteri del cosmo e il fascino delle teorie sugli alieni.

Ma servono davvero? Quali sbocchi lavorativi possono avere questi corsi?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: “Ok, ma dopo aver studiato queste cose, che lavoro si può fare?” La risposta può sorprendere. Molti di questi corsi, per quanto strani possano sembrare, hanno sbocchi lavorativi reali e spesso molto specifici.

Studiare Ingegneria delle Montagne Russe può portarti a lavorare per aziende di parchi a tema, contribuendo alla progettazione di nuove attrazioni. La Scienza della Birra è perfetta per chi vuole aprire un birrificio artigianale o lavorare nell’industria della ristorazione.

Corsi come Scienza dei Meme e Zombie Studies possono sembrare assurdi, ma in realtà preparano per carriere nel marketing digitale e nella comunicazione, settori in cui la cultura pop gioca un ruolo fondamentale. E non è così strano pensare che un corso sui Beatles o su Batman possa portare a una carriera nel giornalismo musicale o nella critica cinematografica.

Insomma, anche le lauree più bizzarre hanno il loro perché. Se da un lato possono sembrare percorsi eccentrici, dall’altro insegnano competenze richieste in settori di nicchia, ma in forte crescita.

E se volessi studiare qualcosa di strano? Come trovare il corso più adatto a te

Se l’idea di seguire un corso fuori dagli schemi ti affascina, sappi che molte università nel mondo stanno ampliando l’offerta formativa con percorsi sempre più personalizzabili.

Un consiglio utile è esplorare le offerte delle università internazionali: molte di esse danno la possibilità di combinare discipline diverse, creando un percorso di studi su misura. Se, per esempio, ti interessa l’intersezione tra tecnologia e cultura pop, potresti cercare corsi che combinano informatica e comunicazione digitale.

Inoltre, con l’evoluzione del mercato del lavoro, molte competenze di nicchia stanno diventando sempre più richieste. Ciò che oggi sembra strano, domani potrebbe essere una professione ambita. Basti pensare a quando, qualche anno fa, i social media manager erano una figura quasi inesistente, mentre oggi sono essenziali in qualsiasi azienda.