Tutte le migliori opportunità per lavorare all’estero in estate (anche se è la vostra prima volta fuori casa)

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

iStock Donna in carriera

L’estate è il momento perfetto per staccare dalla routine quotidiana e vivere nuove avventure. E per moltissime ragazze, lavorare all’estero durante la stagione estiva è una proposta davvero allettante: un’occasione per guadagnare, imparare nuove lingue, arricchire il proprio curriculum e scoprire nuove culture.

Che si tratti di una prima esperienza o di un’opportunità per continuare a crescere, lavorare all’estero non è mai solo un lavoro: è un’esperienza che cambia la vita. In questo articolo, esploreremo le migliori opportunità di lavoro all’estero per le giovani donne, che desiderano combinare il lavoro con l’esperienza di vita in una destinazione internazionale.

Lavorare come ragazza alla pari: un’opportunità culturale e professionale

Una delle opzioni più popolari per chi vuole lavorare all’estero è il programma da ragazza alla pari. Questa esperienza offre la possibilità di lavorare con bambini, vivere con una famiglia locale e immergersi completamente nella cultura del paese ospitante. Il lavoro di babysitting non è solo un modo per guadagnare, ma un’opportunità unica per fare esperienza e crescere personalmente. Come ragazza alla pari, avrete la possibilità di imparare la lingua del paese, assistere nella gestione della casa e, soprattutto, vivere con persone che vi guideranno nell’esplorazione della loro cultura.

Il programma offre un ottimo equilibrio tra lavoro e tempo libero: generalmente, le ore di lavoro non superano le 30 ore settimanali, e il tempo libero viene utilizzato per esplorare il paese, prendere lezioni di lingua o semplicemente godersi la compagnia della famiglia ospitante. Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Australia sono tra le destinazioni più richieste per questa esperienza. Oltre alla retribuzione, che include vitto e alloggio, vivrete un’esperienza unica, che vi permetterà di imparare nuove competenze, come la gestione del tempo e delle risorse, oltre a sviluppare un forte legame con la famiglia che vi ospiterà. La vita in un ambiente familiare, pur lontano da casa, vi farà sentire parte di una comunità internazionale, arricchendo la vostra esperienza.

Lavorare nelle fattorie biologiche: il WWOOFing e le opportunità agricole

Per le amanti della natura e della sostenibilità, il WWOOFing (World Wide Opportunities on Organic Farms) è una scelta perfetta. Questo programma permette di lavorare nelle fattorie biologiche in cambio di vitto e alloggio, dando la possibilità di imparare tecniche agricole sostenibili, vivere immersi nella natura e contribuire a progetti ecologici. Se siete alla ricerca di un’opportunità che vi permetta di acquisire competenze pratiche e, allo stesso tempo, di vivere una vita più semplice e a contatto con la natura, il WWOOFing è ciò che fa per voi.

Le opportunità WWOOFing sono disponibili in moltissimi paesi, tra cui Italia, Francia, Australia, Nuova Zelanda, ma anche in paesi più esotici come il Sud Africa, l’India e la Costa Rica. Lavorare in una fattoria biologica vi offrirà non solo l’opportunità di guadagnare, ma anche quella di imparare come gestire un orto, prendersi cura degli animali e applicare tecniche agricole che rispettano l’ambiente. Inoltre, vivrete in contesti rurali lontani dalla vita cittadina, arricchendo la vostra esperienza con la possibilità di fare nuove amicizie con altri viaggiatori e di entrare in contatto con le tradizioni locali. Non dovete essere esperte di agricoltura: il programma è aperto a chiunque voglia imparare e contribuire con il proprio lavoro.

Stage estivi e tirocini all’estero: un’opportunità per il futuro

Per chi è alla ricerca di un’esperienza che possa avere un impatto duraturo sulla propria carriera, gli stage estivi e i tirocini all’estero rappresentano un’opportunità imperdibile. Molte aziende in tutto il mondo, soprattutto nei settori della moda, del marketing, della comunicazione, della finanza e dell’arte, offrono programmi di stage, o di alternanza scuola-lavoro, che permettono alle giovani di lavorare a stretto contatto con esperti del settore, imparando tecniche professionali e costruendo una rete di contatti internazionali.

Partecipare a uno stage estivo è una grande occasione per migliorare le proprie competenze professionali e, al contempo, esplorare un nuovo paese. Le destinazioni più richieste per questo tipo di esperienza includono città come Londra, New York, Berlino e Parigi, dove le opportunità di crescita professionale sono numerose. Gli stage estivi sono anche un’ottima vetrina per future opportunità lavorative, poiché spesso le aziende offrono contratti a lungo termine per coloro che si sono distinti durante il periodo di tirocinio. Se cercate un’opportunità che vi permetta di fare esperienza, crescere professionalmente e allo stesso tempo vivere un’avventura all’estero, gli stage sono una scelta da non sottovalutare.

Lavorare in un bar o ristorante all’estero: guadagnare e socializzare

Un’altra delle opzioni più comuni per lavorare all’estero è quella di trovare un impiego stagionale nel settore della ristorazione. Se siete socievoli, energiche e non avete paura di mettervi in gioco, lavorare in un bar o in un ristorante può essere l’occasione ideale per guadagnare mentre migliorate le vostre competenze sociali e professionali. Lavorare a contatto con il pubblico in un contesto internazionale vi permetterà di conoscere persone provenienti da tutto il mondo, imparare la lingua locale e vivere l’atmosfera unica di un locale frequentato da turisti e residenti.

Le destinazioni più popolari per questo tipo di lavoro sono quelle turistiche, come le isole greche, le coste spagnole, le francesi o tedesche italiane più visitate. Lavorare come cameriera, barista o receptionist in queste località non solo vi permetterà di guadagnare, ma vi darà anche l’opportunità di sviluppare un’esperienza preziosa nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. Inoltre, l’orario flessibile vi darà tempo per esplorare il Paese e fare nuove esperienze. Se amate la vita sociale e desiderate entrare in contatto con persone di diverse culture, questo è il lavoro perfetto per voi. Il settore è in continua espansione e le opportunità non mancano, soprattutto in alta stagione.

Lavorare nei resort o nei parchi tematici: estate all’insegna del divertimento

Se desiderate un lavoro che unisca divertimento e guadagno, lavorare in un resort o in un parco tematico è una delle opportunità più interessanti. In questi ambienti, il lavoro si svolge in un contesto altamente dinamico, dove potrete essere coinvolte in attività che spaziano dall’assistenza ai turisti all’animazione, dal servizio al cliente alla gestione di eventi. Le destinazioni più richieste sono quelle turistiche, come le coste mediterranee, le isole tropicali e le grandi città turistiche come Orlando negli Stati Uniti o Parigi con il parco Disneyland.

Lavorare in un parco tematico, in particolare, offre l’opportunità di lavorare in un ambiente internazionale e molto stimolante. Gli impieghi variano dal ruolo di animatrice turistica a quello di assistente nelle attività quotidiane del resort, come la gestione dei tour o l’assistenza ai clienti. Oltre alla retribuzione, molti resort e parchi tematici offrono vitto e alloggio, rendendo questo tipo di lavoro ideale per chi desidera esplorare una nuova città o una destinazione turistica, senza doversi preoccupare di spese aggiuntive. Se siete amanti del divertimento, dell’energia e della compagnia di altri viaggiatori, questa può essere una scelta perfetta.

Lavorare come fotografa o videomaker per i viaggi: catturare il mondo con la vostra arte

Se siete appassionate di fotografia o videomaking, l’estate è il momento ideale per monetizzare questa passione, lavorando all’estero. Molte aziende turistiche, resort e agenzie di viaggi sono sempre alla ricerca di fotografi e videomaker per documentare le esperienze dei turisti, le bellezze naturali di una destinazione o gli eventi speciali che si svolgono nelle varie località. Le opportunità si trovano in paesi con forti flussi turistici, come le isole greche, le coste del Sud-Est asiatico o le destinazioni più esotiche in Africa e America Latina.

Oltre a guadagnare, lavorare come fotografa o videomaker all’estero vi permetterà di arricchire il vostro portfolio, fare esperienze uniche e, naturalmente, viaggiare alla scoperta di nuovi posti. La possibilità di unire la passione per l’arte visiva con il desiderio di esplorare è una delle opportunità più emozionanti che l’estate ha da offrire.

Lavorare come insegnante di lingua: condividere la propria cultura con il mondo

Se siete appassionate di lingue (sia straniere che di italiano), lavorare come insegnante di lingua all’estero è un’altra opportunità stimolante che potreste considerare. Non solo avrete la possibilità di trasmettere la vostra conoscenza, ma vivrete anche l’emozione di imparare nuove culture e di interagire con persone provenienti da Paesi diversi. Le scuole di lingua, i campi estivi, le università e le organizzazioni educative in molti Paesi sono sempre alla ricerca di insegnanti di lingue per i turisti, per studenti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche, o per i residenti locali che vogliono imparare una nuova lingua.

Questo tipo di lavoro non solo offre un’opportunità di guadagno, ma vi permetterà anche di diventare parte integrante di una comunità internazionale, scoprendo le tradizioni e la vita quotidiana del luogo che vi ospita. Le destinazioni più richieste per questo tipo di lavoro includono paesi come Spagna, Giappone, Thailandia, ma anche la Cina e la Corea del Sud, dove c’è sempre una forte domanda di insegnanti di inglese. Lavorare come insegnante di lingua vi permetterà di arricchire non solo il vostro CV, ma anche di sviluppare competenze interculturali che vi saranno utili in qualsiasi settore professionale. Inoltre, questa esperienza vi darà la possibilità di fare nuove amicizie e vivere un’esperienza educativa internazionale che potrebbe influenzare positivamente la vostra carriera futura.

Lavorare come freelance: lavorare all’estero senza muoversi troppo

Lavorare come freelance all’estero è una delle opzioni più flessibili per le giovani donne che vogliono conciliare lavoro e viaggio. Oggi è infatti possibile trovare clienti in tutto il mondo e lavorare da qualsiasi parte del mondo, con il solo bisogno di una connessione stabile. Se siete brave a scrivere, fare grafica, tradurre, programmare o lavorare nel marketing digitale, potete avviare una carriera da freelance, gestendo il vostro tempo e i vostri clienti in modo indipendente.

Le destinazioni più popolari per il lavoro da freelance sono città cosmopolite come Berlino, Barcellona, Bali o Città del Capo, dove la vita è più economica e le opportunità di networking sono numerose. Lavorare come freelance vi permette di decidere quando e dove lavorare, ma anche di viaggiare liberamente, conoscendo nuove culture e vivendo in modo più autentico. Se siete autonome, creative e appassionate di lavoro digitale, diventare freelance potrebbe essere la scelta perfetta per lavorare all’estero.