WWOOFing: come viaggiare nel mondo lavorando nelle fattorie biologiche e imparare nuove competenze

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

iStock WOOFing: cosa sapere

Immaginate di svegliarvi ogni mattina in un posto diverso, immerse nella natura, lontane dalla frenesia della città, lavorando in fattorie biologiche e imparando nuovi mestieri. Non si tratta di un sogno, ma di una vera e propria possibilità: il WWOOFing.

Questo programma offre l’opportunità di viaggiare nel mondo, entrare in contatto con nuove culture, scoprire modi di vivere alternativi e, cosa più importante, farlo in modo sostenibile. Non solo avrete l’opportunità di conoscere paesi e persone, ma imparerete anche l’importanza della vita rurale e dei metodi di coltivazione biologica.

Se avete sempre desiderato un viaggio che vi arricchisca non solo di esperienze ma anche di consapevolezza, un po’ come il volontariato all’estero, il WWOOFing potrebbe essere la soluzione perfetta per voi.

Cos’è il WWOOFing

WWOOF, che sta per “World Wide Opportunities on Organic Farms” (Opportunità in tutto il mondo nelle fattorie biologiche), è un programma internazionale che offre a chi partecipa l’opportunità di lavorare nelle fattorie biologiche in cambio di vitto e alloggio.

Nato negli anni ’70 in Inghilterra, WWOOF è cresciuto fino a coprire oltre 130 paesi, ognuno dei quali ha una rete di fattorie e progetti con cui è possibile entrare in contatto. La bellezza di questo programma è che non si tratta solo di un’opportunità lavorativa, ma di un’esperienza immersiva nella natura e nelle culture locali, un’occasione unica per imparare, crescere e fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

Non è solo un lavoro manuale, ma un’esperienza che vi permetterà di entrare in contatto con metodi agricoli sostenibili, contribuendo così alla salvaguardia del pianeta. Inoltre, il WWOOFing vi permette di scoprire come la vita rurale possa essere sorprendentemente ricca e gratificante, anche se lontana dalla comodità della vita cittadina.

Che si tratti di coltivare ortaggi, raccogliere frutta o gestire animali, avrete la possibilità di acquisire competenze pratiche che potranno essere utili anche in futuro, oltre a un’incredibile crescita personale.

Come funziona il WWOOFing

Partecipare al WWOOFing significa vivere in una fattoria biologica, dove il lavoro giornaliero è il cuore dell’esperienza. In cambio di un certo numero di ore di lavoro (generalmente dalle 4 alle 6 ore al giorno), riceverete vitto e alloggio.

Il tipo di lavoro che svolgerete può variare a seconda della fattoria: dalla raccolta di frutta e verdura, alla cura degli animali, fino al mantenimento degli orti. Ogni attività vi aiuterà a comprendere i metodi di coltivazione biologica e l’importanza di utilizzare pratiche agricole che rispettano l’ambiente.

Non dovete preoccuparvi solo della fatica fisica: il WWOOFing è un’esperienza che vi arricchirà culturalmente, permettendovi di imparare nuove tecniche e stili di vita, di entrare in contatto con persone locali e altri viaggiatori e di vivere un’esperienza che va oltre il semplice viaggio turistico.

L’esperienza del WWOOFing vi consente di crescere non solo in termini di competenze pratiche, ma anche in termini di consapevolezza sociale e ambientale. Ad esempio, potrete vedere come funziona una fattoria biologica dall’interno e scoprire i benefici di un’alimentazione e di una vita più sostenibile.

Le destinazioni più affascinanti dove fare WWOOFing:

Il bello del WWOOFing è che potete farlo praticamente ovunque nel mondo! Dalle colline toscane alle pianure della Nuova Zelanda, dalle fattorie isolate dell’Africa alla costa soleggiata del Brasile, ogni paese ha qualcosa di unico da offrire.

Tra le destinazioni più popolari ci sono Italia, Francia, Nuova Zelanda, Australia, ma anche Paesi come il Giappone, la Costa Rica e l’India sono ottime opzioni per chi cerca un’esperienza immersiva. Ogni destinazione vi offrirà un’opportunità diversa di imparare e crescere, e se siete amanti dell’avventura, il WWOOFing vi permetterà di esplorare luoghi che non avreste mai pensato di visitare.

Potrete vivere in piccole fattorie immerse nella natura, lontane dalle mete turistiche più affollate, e scoprire come vivono le persone in contesti rurali, che si tratti di un piccolo villaggio in Europa o di una zona remota in Asia. La durata del soggiorno può variare, ma molte fattorie richiedono un impegno minimo di 2-4 settimane, permettendovi di entrare nel cuore della cultura locale e vivere un’esperienza che va ben oltre il semplice viaggio.

Perché il WWOOFing è perfetto per le giovani viaggiatrici

Se siete alla ricerca di un’avventura autentica, ma non volete svuotare il portafoglio, il WWOOFing è l’opportunità ideale. Non solo è un’opzione economica per viaggiare, ma vi offre anche la possibilità di vivere esperienze fuori dai circuiti turistici tradizionali.

Inoltre, avrete la possibilità di conoscere altre persone, sia viaggiatori che abitanti locali, e di costruire relazioni che possono durare nel tempo. Il programma è perfetto per chi vuole sviluppare uno spirito di indipendenza, per chi desidera esplorare il mondo con una maggiore consapevolezza e per chi ha voglia di scoprire il valore della vita rurale.

Non dimenticate che ogni esperienza WWOOFing è unica, e ogni fattoria che visiterete sarà un mondo a sé, pronto ad accogliervi con nuove sfide e opportunità.