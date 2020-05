Chi è Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti

editato in: da

Cantante e attore comico, Franco Oppini è nato a Quistello, Comune in provincia di Mantova, il 15 febbraio 1970. L’ex marito di Alba Parietti ha iniziato la sua carriera nel 1971. Diplomato da poco al Liceo Classico, in quell’anno ha infatti fondato il gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli, avventura che, tra film e programmi televisivi, è andata avanti fino al 1985.

Tra i suoi compagni di viaggio in questo percorso che ha fatto la storia del cabaret italiano c’erano Umberto Smaila, Jerry Calà, Nini Salerno, Gianandrea Gazzola e l’attrice Spray Mallaby. Nonostante dopo una prima fuoriuscita Oppini fosse tornato nel gruppo per rimanervi fino allo scioglimento definitivo, il suo debutto sul grande schermo è avvenuto in solitaria.

Franco Oppini ha esordito al cinema nella pellicola Squadra Antifurto, film di Bruno Corbucci uscito nel 1976 e avente nel cast Tomas Milian. Negli anni successivi, per l’attore si sono aperte definitivamente le porte del successo cinematografico con le pellicole Arrivano i Gatti e Una Vacanza Bestiale, film che lo hanno visto davanti alla macchina da presa di Carlo Vanzina.

Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile citare la partecipazione alla mini serie tv Il Falco e la Colomba, ma anche il lavoro fianco a fianco con Boldi e De Sica in diversi loro film. Molto attivo anche a teatro – che in occasione di un’intervista di qualche anno fa ha definito l’esperienza artistica che lo rappresenta meglio – Oppini si è sposato nel 1981 con un’allora ventenne Alba Parietti. L’anno successivo, la coppia ha accolto il figlio Francesco.

Il matrimonio tra Franco Oppini e la celebre attrice showgirl si è concluso nel 1990. Nel 2003, Oppini si è risposato con l’astrologa Ada Alberti. Nel corso di un’ospitata nello studio de La Vita in Diretta, ha rivelato che, ai tempi del loro matrimonio, la Alberti insistette per invitare anche la Parietti. Ha altresì svelato che, ogni tanto, Alba chiede un consulto ad Ada in merito alle sue scelte sentimentali.

Concludiamo ricordando che Oppini non è presente su Instagram. A condividere foto e video che lo vedono protagonista ci pensano la moglie Ada e il figlio Francesco che, in occasione del settantesimo compleanno dell’attore, gli ha dedicato parole dolcissime descrivendolo come una persona “buona, unica ed educata”.