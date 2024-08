Moda anni 2000: ecco i capi che hanno segnato un’epoca

Fonte: Getty Images Ecco i trend degli anni 2000 da conoscere

Gli anni 2000 sono stati un’epoca di tendenze moda che hanno segnato la storia, alcune da ricordare… altre invece che è meglio dimenticare!

Tendenze moda anni 2000: i capi da ricordare

Partiamo dai ricordi belli di quegli anni: ci sono stati dei capi che vale la pena riproporre anche nel presente e che, anzi, se rivisitati e adattati al contesto di oggi, funzionano ancora benissimo!

I jeans a zampa

I jeans a zampa sono un trend anni 2000 che possiamo portarci serenamente nel 2024! Se portati con i tacchi, hanno il magico potere di allungare la figura e mascherare i fianchi abbondanti (vi ricordate Jennifer Lopez degli esordi?), l’importante è non sceglierli a vita bassa (vedi paragrafo seguente).

Le felpe con il cappuccio

Le felpe hoodie, quelle con il cappuccio, non hanno mai mollato la presa: sportive e casual, sono perfette se portate con i jeans, in chiave anni 2000, ma anche se le decontestualizziamo e le indossiamo sotto ad un cappotto, per riportarle al giorno d’oggi.

I piumini over

I piumini over negli anni 2000 venivano ripresi direttamente dallo scenario hip hop della strada e calati nella quotidianità. Anche oggi sono replicabilissimi, in versione super colorata, da portare con calzature dalla suola chunky e pantaloni over.

La mini in jeans

Se le gambe sono il vostro punto di forza, la mini in jeans non conosce periodi bui! Per riportarla al 2024, potete indossarla con una camicia dal taglio maschile e un paio di sandali piatti in estate e completare il look con una shopper in colori naturali.

Gli occhiali Aviator

Sull’onda del recupero degli anni ’80, negli anni 2000 gli occhiali a goccia che avevano spopolato con il film Top Gun erano tornati in auge, per rimanere saldamente al timone fino ad oggi, rivisti anche in chiave montature da vista.

Le Converse

Le scarpe dei giovani, in particolare il modello All Star, in qualsiasi colore, ma soprattutto in bianco, nero, bordeaux e blu, erano il vero must have di quegli anni. Per quanto mi riguarda, non tramonteranno mai!

Tendenze moda anni 2000: i capi da dimenticare

Veniamo ora a quei capi che è bene rimuovere dalla memoria… e dal nostro armadio, se ancora sopravvivono!

I pantaloni a vita bassa

Christina Aguilera e Britney Spears hanno segnato un’epoca: i pantaloni a vita bassa erano ovunque! Peccato solo che non siano il capo più donante in assoluto, perché tendono ad evidenziare i fianchi e a non essere particolarmente valorizzanti se l’addome non è il nostro punti di forza. A questo si aggiunge il punto che segue.

I perizoma a vista

Aiuto! All’epoca si chiamava coda di balena, perché sembrava proprio la coda di una balena che spuntava dall’orlo dei pantaloni. Non credo ci sia molto da aggiungere a parte il fatto che non credo che nessuno lo piangerà particolarmente…

Leggins e ballerine sotto ai maxipull

Quando non si sapeva come mettere un maglione lungo, la risposta era: leggins e una paio di ballerine! In chiave estiva, la declinazione era con i vestitini che erano troppo corti per essere portati lontano dalla spiaggia, ma troppo lunghi per essere considerati una maglietta. Insomma, meglio tenersi alla larga! Se vogliamo recuperare quei maglioni e abitini, piuttosto facciamoli accorciare e diventare delle maglie!

I crop top

Il trend dei crop top, che allora si portavano rigorosamente con i pantaloni a vita bassa, ha rivisto un exploit recente, soprattutto in chiave estiva. Il crop top non è un capo super valorizzante, in particolare se portato come in quegli anni. Se lo amate alla follia, indossatelo con un paio di pantaloni a vita alta e completate il tutto con una camicia over, per ricreare una sorta di vedo on vedo molto più fresca e attuale.