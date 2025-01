Kaia Gerber e Austin Butler si sono lasciati dopo 3 anni

Fonte: IPA Kaia Gerber e Austin Butler

Un amore giovane e appassionato che è sfiorito dopo più di 3 anni di relazione: è finita tra Kaia Gerber e Austin Butler. La modella e l’attore hanno scelto di prendere strade separate: da tempo, in effetti, ci sono stati alcuni segnali in merito alla rottura, un allontanamento che, però, si è rivelato fondato. I rapporti sono stati ufficialmente chiusi alla fine del 2024: anno nuovo, nuovo inizio, nuovi amori?

Kaia Gerber e Austin Butler si sono lasciati

Sentiamo i cuori di tantissime fan di Kaia Gerber e Austin Butler spezzarsi: tra le coppie più amate dello spettacolo, hanno scelto di dirsi “addio” proprio alla fine del 2024. A confermare la notizia è stato TMZ, spiegando che, tra le altre cose, Butler non è stato presente alle vacanze della famiglia Gerber in quel del Messico durante le festività. Un presagio di quello che ormai da tempo si paventava: la fine di una relazione che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Ma al cuore non si comanda, e alla fine Gerber e Butler hanno messo un punto definitivo.

Era il mese di dicembre del 2021 quando sono stati diffusi i primi rumor in merito a un loro avvicinamento: galeotta è stata una sessione di yoga a Los Angeles, ma il debutto è arrivato solamente a marzo 2023, dopo mesi di frequentazione. Hanno poi preso parte a uno dei red carpet più importanti dell’anno, ovvero quello del Met Gala nel 2022. In cima alla scalinata del Metropolitan Museum of Art, hanno mozzato il fiato ai presenti con un bacio speciale.

La storia d’amore tra Kaia Gerber e Austin Butler

Lei è la figlia di Cindy Crawford, classe 2001, modella e attrice. Lui è uno dei giovani attori più promettenti a Hollywood, classe 1991, e in passato ha avuto una relazione di lunghissima data con Vanessa Hudgens (si sono lasciati nel 2020). C’erano tutte le carte in regola per una di quelle relazioni hollywoodiane pronte a consolidarsi con un matrimonio. Eppure, tanti sono stati gli alti e bassi che hanno dovuto affrontare, in appena 3 anni di relazione. E forse è stato questo a portarli all’addio.

Il 2024, in effetti, è stato un anno strano per l’ormai ex coppia: lui è ormai onnipresente al cinema con pellicole importanti, e per lavoro (o forse per altro) non è stato nemmeno presente al compleanno in grande stile di Kaia nel parco divertimenti in Florida. C’è da dire che si sono sempre tenuti ben lontani dalle luci dei riflettori come coppia.

“Sinceramente, ho la sensazione che nella mia vita ci siano così poche cose private, e questa è una delle cose che cerco di mantenere il più sacre possibile”, aveva affermato Kaia Gerber alla stampa. Ma evidentemente non è bastato mantenere il massimo riserbo sulla questione: “La relazione ha semplicemente fatto il suo corso dopo ben tre anni insieme”. Nessun dramma, quindi, nessuna rottura plateale. Un amore che si è semplicemente consumato e che è arrivato al capolinea. Inoltre, Kaia e Austin si sono lasciati in buoni rapporti.