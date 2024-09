Kaia Gerber ruba il look più famoso di mamma Cindy Crawford: chi lo indossa meglio

Fonte: IPA Cindy Crawford e Kaia Gerber

“Sei tutta tua madre”, a volte, è il complimento migliore che si possa ricevere. Lo è se tua madre è la top model Cindy Crawford. E Kaia Gerber, che della bellissima modella è la bellissima figlia (che però vuole fare l’attrice), sembra far di tutto per assomigliare il più possibile alla mamma. Ha iniziato con il taglio di capelli in pieno stile Anni ’90 e, adesso, è arrivata persino a rubare dal guardaroba di Cindy. E, visti i risultati, ha fatto benissimo.

L’iconico abito bianco di Cindy Crawford

Correva l’anno 1993, a Los Angeles era in corso la 65esima edizione degli Oscar e Cindy Crawford ammaliò il mondo intero. La top model – in quegli anni al culmine del proprio successo – arrivò sul tappeto rosso al fianco dell’uomo più desiderato d’America: Richard Gere, con cui formava la coppia d’oro di Hollywood (quello con Crawford fu il più tormentato degli amori del divo). Gere era splendido, affascinante e riccioluto, ma gli sguardi erano tutti per Cindy e il suo meraviglioso abito bianco.

Si tratta di una creazione realizzata su misura dallo stilista francese Hervé Léger, noto per i bandage dress che impazzavano negli Anni ’90. Un lungo tubino fasciante, che calza sul corpo come un guanto. Con scollo a cuore, coppe con ferretto e grandi spalline. Bianchissimo, come bianche erano le scarpe a punta con laccetti alla caviglia. Ad illuminare viso e scollatura, un delicato ma preziosissimo completo di diamanti. I capelli, invece, erano portati sciolti e voluminosi, marchio di fabbrica della top model.

La versione di Kaia Gerber

E lo stesso identico abito è stato realizzato di nuovo dallo stesso designer. La figlia d’arte Kaia Gerber lo ha scelto come portafortuna per presentare il suo primo film da protagonista, Shell, al Toronto International Film Festival. “Kia mi ha inviato un moodboard per il TIFF, e questo di Cindy era uno dei suoi riferimenti. Ho pensato che sarebbe stato fantastico rendere omaggio al momento iconico di Cindy” ha raccontato a Vogue Molly Dickson, la stylist di Gerber.

E non solo l’abito: il look è stato riproposto fino all’ultimo dettaglio. Anche Kaia, come la mamma più di trent’anni prima, ha scelto delle décolleté bianche a punta, le Ixia di Jimmy Choo. Mentre gli orecchini e il collier di diamanti e l’orologio arrivano direttamente dalla collezione personale di gioielli di mamma Crawford. Anche il beauty look, con make-up in toni nude e piega voluminosa riprende quello della top model. Chi lo indossa meglio? Non si può che decretare un pareggio.

Tale madre tale figlia

La somiglianza tra Kaia Gerber e Cindy Crawford è sorprendente e non stupisce affatto che la figlia abbia seguito le orme della mamma sulle passerelle di tutto il mondo. Così come, d’altronde, ha fatto anche la bionda Leni, figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, modella come la madre, ma al momento con meno successo. E, ancora, come non citare Lila Grace, che con il suo musetto scontento imita la sorella Kate Moss nelle campagne pubblicitarie di alcuni dei più importanti marchi del fashion system.