Cindy Crawford e la foto di famiglia, look speciali per un’occasione speciale

Cindy Crawford ha posato con la figlia Kaia Gerber e con il marito e il figlio Presley: i look per l'occasione

Fonte: Getty Images Cindy Crawford

Cosa ci fa tutta la famiglia di Cindy Crawford riunita ed elegante in una foto di gruppo? L’ex modella ha postato lo scatto sui social aprendo ancora una volta la porta di quella che sembra una famiglia da Mulino Bianco. Cindy è apparsa nella foto con la figlia Kaia, il figlio Presley e il marito Rande Gerber.

Cindy Crawford, Kaia Gerber e tutta la famiglia elegante e sorridente per una foto ricordo

Appena tornate da Parigi per le Olimpiadi, dove sono state avvistate insieme, Cindy Crawford e la figlia 22enne, la supermodella Kaia, sono apparse raggianti e in splendida forma. Con loro il marito di Cindy e padre dei ragazzi, Rande Gerber, e il figlio Presley di 25 anni.

“Tutti eleganti per andare da qualche parte” ha scritto la top su Instagram, condividendo i look sì ricercati ma anche abbastanza informali: Cindy indossa un lungo abito floreale con spalline sui toni del crema, rosso e verde con sandali nude e capelli sciolti. Kaia ha scelto come la madre il lungo, un vestito di chiffon verde bosco con una profonda scollatura, un orlo a fazzoletto e un paio di infradito con il tacco basso.

Insieme a loro, Rande Gerber ha optato per un completo color carta da zucchero, azzurro cielo, con un una camicia bianca mentre Presley ha scelto il blu cobalto con camicia nera e sneakers bianche. La famiglia unita è apparsa sorridente e rilassata nella foto di gruppo postata da Cindy.

Ma dove dovevano andare vestiti a punto? La risposta è arrivata nelle Instagram Stories: a un matrimonio! Si è sposata la nipote di Rande, Chase, con il fidanzato Hank Ordway.

Cindy Crawford con la famiglia a un matrimonio in Montana

Il matrimonio non era di quelli formali, ma molto easy e immerso nella natura. Si è tenuto all’aperto, in un bosco accanto a un lago. La sposa, Chase, indossava un lungo abito di tulle e chiffon con spalline sottili e plissettature strette. Dalle sue Stories vediamo un tramonto mozzafiato sul lago e un lungo tavolo imperiale disposto sul prato in modo semplice ma indimenticabile.

Dalle foto postate da Presley potrebbe essere il Montana: Whitefish è una località nella contea di Flathead, che sorge proprio sul lago. Il figlio maggiore di Cindy ha posato anche insieme alla fidanzata Isabella Jones, presente all’evento, con un lungo abito di seta giallo zafferano.

Dagli scatti è emerso anche un momento romantico di Cindy con suo marito Rande, perenne cavaliere, che si è tolto la giacca e l’ha messa sulle sue spalle per proteggerla dall’arietta fresca della sera.

All’evento non ci sono tracce invece di Austin Butler, attore e fidanzato ufficiale di Kaia Gerber: non sappiamo se non fosse presente o non sia apparso nelle foto condivise dai presenti sui social.

Di certo Cindy Crawford nei momenti con i suoi cari trasmette un’atmosfera di rilassatezza, pace e serenità che la sua sembra una famiglia qualunque. Sono in molti a invidiare la top model anni ’90 per i legami stretti e di grande affetto e amore che ha stabilito con i figli e il marito.