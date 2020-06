Paola Perego si confessa su Lucio Presta. E lui su Instagram svela dettagli di Sanremo 2021

editato in: da

Paola Perego si racconta nel salotto di Io e Te. L’occasione è il libro che ha scritto, Dietro le quinte delle mie paure, dove racconta degli attacchi di panico di cui ha sofferto per trent’anni.

Il libro, edito da Piemme, ed uscito ad aprile 2020, racconta infatti, “il mostro“, come lo chiama lei, con cui ha convissuto per tanto tempo: l’ansia e gli attacchi di panico“. Più volte in questi ultimi mesi la Perego è tornata sulla questione, confessando anche di aver provato a rompersi un braccio per placare l’ansia (guarda il video in alto).

Gli attacchi di panico non sono stati l’unico argomento affrontato da Pierluigi Diaco con Paola Perego. Inevitabili le domande su Lucio Presta, suo marito. La presentatrice sottolinea quanto lui le sia stato vicino, era l’unico che pur non avendo mai sofferto di attacchi di panico, riusciva a capire il suo disagio e il suo malessere, senza alcun pregiudizio. “Non potevo fare la doccia se non c’era qualcuno in casa o dormire senza che ci fosse qualcuno”.

Presta le è sempre stato accanto, anzi era l’unico a sapere dei suoi disturbi. La Perego infatti ribadisce che nessuno dei colleghi ne era al corrente.

E a chi ancora la definisce una raccomandata, perché suo marito è uno degli agenti più potenti dello spettacolo, risponde così: “Mi scivola tutto addosso adesso, non ci sto più male per queste cose”.

In famiglia però le cose non sono tutte rosa e fiori. Certo, la coppia è solida ma le diversità emergono. “Lui è orgoglioso e abitudinario. Io sono il contrario proprio, cambierei sempre…”. Per questo le occasioni di conflitto non mancano: “Ci mandiamo pesantemente a quel paese”, ma questo non impedisce loro di avere un legame fortissimo.

Mentre Paola si confessa a Io e Te, Presta su Instagram non lascia dubbi condividendo una foto di Amadeus già al lavoro per Sanremo 2021. Al suo fianco ci sarà ancora Fiorello. Ma intanto spuntano già nomi eccellenti su chi calcherà il palco dell’Ariston con loro. E tra questi c’è anche quello di Elena Sofia Ricci.