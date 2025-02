Fonte: Ansa Alberto Angela

Sanremo 2025 è arrivato alla finale. A una velocità incredibile, proprio come aveva preventivato Carlo Conti, e con un vincitore tutto da scoprire. Le supposizioni sono molteplici ma è difficile da prevedere chi potrebbe vincere quest’edizione della manifestazione canora. Non abbiamo infatti mai visto la classifica generale e non la vedremo mai in diretta, quindi è impossibile fare dei pronostici. Intanto, tornano sul palco tutti i 29 artisti in gara, che ripresentano il loro brano, e un ricco parterre di ospiti. Spazio anche al jingle ufficiale di Sanremo, Tutta l’Italia, composto per l’occasione da Gabry Ponte. Il primo classificato, decretato al termine di due manche di votazioni, è premiato dal direttore artistico con i co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, nonché dal Sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

Sanremo 2025, le anticipazioni della finale

Come abbiamo anticipato, si esibiscono tutti gli artisti in gara. Dalla prima esibizione, votata dalle giurie congiunte di Sala Stampa, tv e web, Giuria delle Radio e televoto, emerge una classifica di cui vedremo le prime cinque posizioni stabilite dalla somma dei voti espressi nelle prime tre serate. Le votazioni vengono così azzerate per i cinque artisti e si vota di nuovo secondo queste modalità per decretare il vincitore finale. La classifica generale non viene mai mostrata. La scaletta in ordine di apparizione è invece rivelata nel pomeriggio sul portale ufficiale di Rai dedicato al Festival di Sanremo. Una decisione che va in controtendenza rispetto a quelle prese negli anni passati e che ha annunciato il Vice Direttore Intrattenimento Claudio Fasulo in sede di conferenza stampa.

Gli ospiti

Carlo Conti guida la finale insieme ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, già al timone di Sanremo Giovani e del DopoFestival – la cui ultima puntata è andata in onda il 14 febbraio – con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Durante la quinta serata, il pubblico assisterà all’intervento di Alberto Angela e Vanessa Scalera, due eccellenze della Rai come sottolineato da Claudio Fasulo, e di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che il 1° dicembre ha dovuto lasciare il campo durante il match contro l’Inter a seguito di un malore. Antonello Venditti, inoltre, si aggiunge alla lista dei premiati alla carriera, un riconoscimento già conferito a Iva Zanicchi nella terza serata. Sul Suzuki Stage, infine, Tedua salirà sul palco per un’esibizione imperdibile.