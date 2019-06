Chi è Tomaso Trussardi, il marito di Michelle Hunziker

editato in: da

Michelle Hunziker, tenera mamma

Di Michelle Hunziker si sa tutto (o quasi). Di Tomaso Trussardi, marito a capo della casa di moda col levriero, un po’ di meno. Vediamo di colmare le lacune raccontandovi nel dettaglio chi è questo bell’imprenditore bergamasco che ha rubato il cuore alla presentatrice svizzera.

ANNI: 36. Tomaso è nato a Bergamo il 6 aprile 1983, sotto il segno dell’ariete. Un nome particolare, Tomaso con una “m” sola, che è stato scelto dalla sorella più grande Beatrice.

MOGLIE: Michelle Hunziker, sposata il 10 ottobre 2014. Si sono conosciuti al ristorante Trussardi alla Scala grazie a Vittorio Feltri. In realtà aveva già incontrato Michelle quando aveva 19 anni, ma all’epoca era troppo giovane. Il 6 febbraio 2018, durante la prima puntata di Sanremo, la conduttrice è scesa dal palco e ha fatto una dedica d’amore al marito: «Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo – ha detto ai telespettatori – Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei!».

DIFFERENZA DI ETÀ: rispetto alla moglie Michelle lui è più giovane di sei anni.

FIGLIE: Sole, nata il 10 ottobre 2013 e Celeste, nata l’8 marzo 2015. Dopo il Festival di Sanremo, Michelle ha rivelato a Chi che metteranno in cantiere il terzo figlio.

FIGLIASTRA: Aurora Ramazzotti, nata il 5 dicembre del 1996 dal primo matrimonio di Michelle con Eros Ramazzotti. «Con Aurora ho un bellissimo rapporto, spesso ci coalizziamo come ragazzini contro Michelle, che è quella che dà le regole», ha dichiarato in un’intervista a Grazia.

MADRE: Maria Luisa Gavazzeni, bella e colta. Laurea in economia, docente di economia alla Sapienza, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia quando si è sposata con Nicola Trussardi.

PADRE: Nicola Trussardi (17 giugno 1942 – 13 aprile 1999), bergamasco imprenditore nel settore della moda. Il papà di Tomaso è deceduto in seguito a un violento incidente a bordo della sua Mercedes 2000 coupé.

SORELLE: Beatrice e Gaia.

FRATELLI: Francesco. Come per il padre, tragico destino anche per il lui. È morto a 29 anni, nel gennaio 2003, in seguito a un incidente a bordo della sua Ferrari 360.

DOVE VIVE: a Milano con moglie e figlie, ma appena può torna nella sua amata Bergamo.

STUDI: laurea in economia. Master in Corporate Finance e Banking all’Università Bocconi di Milano.

PROFESSIONE: imprenditore. O meglio, CEO dell’azienda di famiglia. Grande lavoratore (del resto è bergamasco), si sveglia prestissimo la mattina e lavora anche 14 ore al giorno. A 21 anni ha lavorato per una società immobiliare. In passato ha fatto anche il giornalista: era responsabile della rubrica motori di Libero.

PATRIMONIO: secondi i magazine Bilan e Bilanz il patrimonio dell’azienda di famiglia (di cui fanno parte Michelle, Aurora Ramazzotti e la sorella Gaia Trussardi) è valutato fra i 200 e i 300 milioni di franchi. Parliamo di franchi perché Tomaso Trussardi è tra i paperoni italiani con passaporto svizzero.

AMORI: tra le sue ex ci sono Lucia Fabiani, meteorina e schedina a Quelli che… La seconda classificata a Miss Italia 2005 (nonché ex tronista) Anna Munafò e l’ex letterina Alessia Ventura. Ha avuto una lunga relazione con una ragazza conosciuta sui banchi di scuola.

LOOK: quando lavora è sempre impeccabile, con il completo e la cravatta. Ovviamente veste sempre Trussardi ma a volte si concede jeans di altre marche rigorosamente non firmati.

INSTAGRAM: seguitelo su @therealtrussardigram.

PUBBLICITÀ: Tomaso è stato volto del profumo Trussardi Uomo, MyLand.

TV: è stato giudice della prima edizione del programma Project Runway Italia, nel 2014.

AUTO: ha ereditato dal papà la passione per le belle auto, in particolare per quelle d’epoca.

TAPIRO: ha ricevuto un Tapiro d’oro da Valerio Staffelli per una multa presa presa a Milano, in piazza della Scala, mentre stava cercando di andare in motorizzazione ad immatricolare la sua nuova auto d’epoca. In quell’occasione gli sono stati tolti anche 5 punti dalla patente.