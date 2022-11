Michelle Hunziker si gode la famiglia. Ma è mistero su Trussardi e Ramazzotti

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Per Michelle Hunziker, è un periodo ricco di pace e di felicità. Dopo il trambusto della separazione da Tomaso Trussardi e le voci sul suo legame con il medico Giovanni Angiolini, al momento si sta dedicando a un aspetto fondamentale della sua vita: la sua famiglia. La figlia Aurora Ramazzotti ha annunciato di aspettare un figlio – un maschietto, per la precisione – e per la conduttrice è tempo di rivalutazioni, di unione e di tranquillità. Ma qualche mistero c’è.

Michelle Hunziker insieme alle figlie e Goffredo Cerza

Michelle Hunziker è spesso attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove mostra continuamente alcuni scorci della sua vita, come la famiglia, il lavoro, la sua beauty routine o gli allenamenti. Sta trascorrendo molto tempo con Aurora Ramazzotti, che è incinta, e la renderà nonna per la prima volta tra pochi mesi. Con lei, in quelli che ha descritto come “family moments“, c’erano anche le figlie Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi, e Goffredo Cerza.

Naturalmente non è sfuggito un aspetto in particolare: chi ha scattato la foto? Ma non solo: una volta terminato il pasto, Michelle Hunziker è tornata a casa, scrivendo: “Back home. Distrutti”, con una faccina sorridente e una foto in cui è presente l’immancabile Odino Trussardi. Ed è proprio Odino la chiave di volta, se così possiamo dire, per fare luce sulla vicenda, dal momento in cui l’imprenditore non se ne separa mai.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il mistero sul matrimonio ricomposto

Dopo otto anni di matrimonio e ben dieci mesi di separazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono spesso stati paparazzati insieme. Anche di recente sono state condivise ulteriori foto della coppia: le immagini pubblicate dal settimanale Chi li hanno mostrati più sereni e intimi che mai, vicini, soprattutto in vena di far festa. Il loro appuntamento sembrava una sorta di romantico tete-à-tete.

Nessuno di loro due ha mai confermato il ritorno di fiamma: sia Tomaso che Michelle hanno rilasciato alcune interviste, ma la realtà dei fatti ha contribuito solo ad alimentare il mistero. “Speravo in un loro riavvicinamento e ne sono felice, ma per ora non hanno deciso un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia ma non sono tornati a vivere insieme“. A ciò si aggiungono anche le parole di Vittorio Feltri, che ha commentato la vicenda su Oggi.

Eros Ramazzotti pensa alla musica

Eros Ramazzotti, invece, è stato al centro di diversi “misteri” negli ultimi mesi: più volte, infatti, si è discusso di un suo ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, mai smentito ma sempre improbabile. Un grande affetto lega i due futuri nonni, che sono felicissimi per il bebè in arrivo.

Nelle ultime settimane Ramazzotti si sta dedicando al suo lavoro, dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo, Gli ultimi romantici, un brano personale che parla degli amori che riescono a superare tutti gli ostacoli, ma solo se sono veri e sinceri. E il successo che sta ottenendo è mondiale: per le date statunitensi e canadesi del Battito Infinito World Tour, è riuscito a vendere più di centomila biglietti. Per il momento è lontano dalla famiglia, ma solo con il corpo. Ed è per questo motivo che non è molto presente nei ritratti di famiglia.