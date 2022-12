Michelle Hunziker, è (di nuovo finita) con Trussardi: sono già lontani

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo lontani: pare che il tentativo di riavvicinamento di qualche settimana fa sia già fallito per la coppia. I due avevano tentato di rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio, cercando di recuperare il loro rapporto, ma evidentemente le cose non sono andate come entrambi speravano.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il tentativo di riappacificazione è fallito

È (di nuovo) finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: dopo un lungo periodo di lontananza e superato ormai il flirt con Giovanni Angiolini, i due sembravano essersi finalmente riavvicinati. A testimoniarlo le foto su Instagram, che poco spazio lasciavano ai dubbi, e che facevano intuire che la showgirl e l’imprenditore volessero ricucire il loro rapporto.

Michelle e Tomaso in questi mesi hanno cercato di mantenere saldo il loro legame, soprattutto per il bene delle loro bambine, Sole e Celeste, ma nelle ultime settimane la loro relazione sembrava essere tornata quella di un tempo, tra cene romantiche e vacanze in montagna che mostravano una certa intimità e complicità. Nessuno dei due ha mai confermato il ritorno di fiamma, ma sia sui social (pur mantenendo un basso profilo) che sui giornali la coppia sembrava essere più felice che mai.

A confermarlo anche le parole di Vittorio Feltri, che solo qualche giorno fa aveva dichiarato al settimanale Oggi: “Tomaso e Michelle si sono riavvicinati e ne sono felice. Ma non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate. È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto“.

Secondo il giornalista un riavvicinamento c’era stato, ma adesso però pare che i tentativi di riappacificazione siano falliti miseramente, almeno stando a quanto riporta il settimanale Chi. Sul giornale di Alfonso Signorini si legge infatti che il ritorno di fiamma non si sarebbe mai concretizzato e che quindi entrambi sarebbero single. Il magazine ha anche pubblicato delle foto di Tomaso Trussardi, avvistato da solo seduto al tavolo di un bar, con le mani sugli occhi e l’espressione pensierosa: ormai l’amore con Michelle potrebbe essere effettivamente giunto al capolinea.

Michelle Hunziker pensa alla famiglia: al primo posto Aurora e il nipotino in arrivo

Nel frattempo Michelle Hunziker non potrebbe essere più felice per la sua Aurora, che aspetta il suo primo figlio. L’influencer sta organizzando tutto il necessario per l’arrivo del suo bebè, che dovrebbe nascere tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.

Da poco infatti si è trasferita nella sua nuova casa con il compagno Goffredo Cerza, un nido d’amore che segnerà l’inizio della loro vita in tre. E proprio insieme a mamma Michelle, Aurora è stata paparazzata dal settimanale Chi a Lugano, all’ingresso della stessa clinica dove è nata, per pianificare la nascita del suo primogenito. Si tratta della clinica Sant’Anna, che si trova a Sorengo, non a caso definita “la clinica dei vip”, considerata una vera e propria eccellenza e si trova su di una collina immersa nel verde, con vista sul lago di Lugano.