Michelle Hunziker su Instagram: “Amore totale”. Così si riavvicina a Trussardi

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Da settimane ormai non si parla d’altro che del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Dopo aver annunciato la separazione, ambedue hanno ripreso la loro vita: la conduttrice ha anche frequentato Giovanni Angiolini per diversi mesi, fino a quando non si sono detti addio, proprio alla fine dell’estate. Da allora sono tanti i dettagli che mostrano il riavvicinamento tra la Hunziker e Trussardi, come la presenza del cane Odino, ma anche alcune mosse social che “stanno funzionando”.

Michelle Hunziker, così si sta riavvicinando a Tomaso Trussardi su Instagram

Dopo l’addio a Giovanni Angiolini, non sono sfuggiti alcuni dettagli: secondo Chi, infatti, la Hunziker si sarebbe riavvicinata a Tomaso Trussardi. Tuttavia, nell’immediato, lui non sarebbe stato entusiasta dell’idea, perché non riusciva a perdonarle la frequentazione con il bel medico. Pochi giorni dopo, invece, Trussardi è stato sorpreso in barca con una donna affascinante.

Ma, alla fine, sarebbe un nulla di fatto. Sì, perché le indiscrezioni sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono sempre più insistenti. E proprio la conduttrice, su Instagram, non si è mai tirata indietro. Ha condiviso spesso foto e video di Odino Trussardi: la presenza del cane aveva già insospettito i fan storici della coppia.

Nella giornata del 19 ottobre, Michelle Hunziker ha condiviso una storia su Instagram insieme al cane Odino: “Amore totale“, ha scritto. Ed è stata proprio questa la mossa vincente per riavvicinarsi al suo Tomaso. Erano rimasti in buoni rapporti, del resto, soprattutto per non causare del male alle piccole, le figlie che hanno avuto insieme: Sole e Celeste.

Gli indizi del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Ma, tornando indietro nel tempo, ci sono stati tanti dettagli che hanno fatto ben sperare. La conduttrice, infatti, ha rimesso la fede al dito, e quel gesto era stato visto come un possibile riavvicinamento. Ha anche taggato Tomaso Trussardi in un video simpatico su Instagram, leggero e divertente: sono tutti indizi che mostrano come i due siano legati, uniti, e probabilmente affiatati. Di nuovo, e ancora.

Insieme e felici al compleanno della figlia Sole

Il riavvicinamento con l’imprenditore bergamasco è segnato anche dalle tante occasioni in cui sono stati visti insieme. Dopo che i fotografi di Chi hanno sorpreso Trussardi a passare la notte a casa della conduttrice, c’è stata anche la festa di compleanno della figlia Sole, che il 9 ottobre ha spento 9 candeline.

Tuttavia, secondo Dagospia, ci sarebbe qualcuno contrario al loro ritorno. Non si conosce il nome, ma sul portale di Roberto D’Agostino si legge: “Da settimane si fantastica su una reunion tra i due, ma c’è chi dice (sicuramente) no: una donna gelosa. Vedremo”.

In ogni caso, è indubbio che ormai ci stiano riprovando. Tutti gli indizi fanno pensare a quello, e anche Vittorio Feltri. amico di famiglia dei Trussardi, ha confermato la possibilità che tornino insieme. “Tutto vero”, ha detto. Un’ipotesi che è stata ventilata da lui stesso: a volte ci si lascia, per poi tornare insieme. Più forti di prima.