Tomaso Trussardi, la confidenza agli amici su Michelle Hunziker

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Non è stato un anno facile per molte coppie (o ex) vip. Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito ad alcuni addii che mai avremmo ritenuto possibili, come tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi o Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma la conduttrice e l’imprenditore si erano riavvicinati: volevano far funzionare le cose. Ma nulla è andato per il “verso giusto”, perché, alla fine, si sarebbero già allontanati. In molti si erano detti contenti del loro riavvicinamento, soprattutto per le figlie, Sole e Celeste, che così avrebbero potuto ritrovare i genitori uniti.

Tomaso Trussardi conferma la rottura con Michelle Hunziker

Voci di corridoio, indiscrezioni, foto in cui li abbiamo visti insieme: se dovessimo ripercorrere gli ultimi mesi, ne avremmo di notizie da ricordare. Come l’anello al dito di Michelle Hunziker, che aveva indossato di nuovo e ancora, più volte, a testimonianza di quel legame che la univa all’ex marito. A confermare ulteriormente la rottura tra la Hunziker e Tomaso Trussardi è stato il portale Pipol, che ha citato l’imprenditore.

“Lui avrebbe confidato agli amici di averci riprovato, ma nulla sarebbe servito a ricomporre le fratture del rapporto”, si legge sul portale di Gabriele Parpiglia. Il tutto va a confermare anche le parole di Vittorio Feltri: avrebbero voluto ricomporre il matrimonio, raccogliere i cocci, riparare il “vaso”. Ma a nulla sarebbero serviti i tentativi di riavvicinamento, tanto che Chi ha dato la Hunziker e Trussardi ormai per single.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il riavvicinamento

L’amore non si era sopito, o forse sì. Nessuno dei due aveva mai davvero confermato il riavvicinamento, eppure era sotto gli occhi di tutti: le foto con Odino della Hunziker, il cane di famiglia, le foto dei paparazzi, la vacanza insieme in montagna, con Sole e Celeste. Le cene romantiche. Sempre insieme, negli ultimi mesi, per provare a mantenere viva la fiamma. Erano state anche fissate delle regole, o almeno così si diceva: delle “condizioni” per evitare di fare di nuovo gli stessi errori.

Ma Trussardi non è stato presente agli ultimi eventi di famiglia, soprattutto legati alla gravidanza di Aurora Ramazzotti. Quando si erano recati tutti alla clinica a Lugano, dove Aurora ha scelto di partorire, l’assenza di Trussardi aveva fatto rumore. Non è ovviamente un addio: Michelle e Tomaso hanno sempre le bambine, e dovranno imparare a convivere con la fine definitiva del loro amore.

I motivi della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La loro storia d’amore è durata per anni, e ne avevano comunicato la fine su Ansa. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”, così avevano scritto nella nota.

“Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa”, aveva detto Trussardi. Ma cosa li ha condotti a separarsi? Due caratteri diametralmente opposti; due modi di vivere agli antipodi. E, alla fine, forse proprio queste differenze hanno avuto un peso anche per il riavvicinamento. Perché l’amore, da solo, si sa, non sempre può tutto.