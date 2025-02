Carlo Conti ha rotto il ghiaccio ed è pronto per farci riascoltare la metà dei brani in gara. Stasera parte Sanremo Giovani

Sanremo 2025 è entrato nel vivo. Dopo l’esibizione dei 29 cantanti in gara, Carlo Conti rinnova l’invito per 15 (o 14) dei cantanti che ha scelto, pronti a far riascoltare il loro brano al pubblico da casa. Cambia anche la strategia di voto, che questa sera coinvolge il televoto e la giuria della Radio, mentre rimane invariata la scelta sulla classifica che viene mostrata in ordine sparso per le prime cinque posizioni. Conducono Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti che torna in scena per la prima volta dopo la diagnosi di tumore alle ovaie che sta ancora curando.

Sanremo 2025, le anticipazioni della seconda serata

Si esibiscono la metà degli artisti in gara che si sottopongono al giudizio del televoto e della giuria delle Radio che pesano per il 50% ciascuno. I primi cinque posti che abbiamo appreso al termine della prima serata sono frutto delle votazioni della giuria della Sala Stampa, tv e Web. Dalla valutazione iniziale sono emersi i nomi di Giorgia, Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro e Simone Cristicchi.

Questa sera cantano 15 degli artisti in gara e assisteremo anche alla prima competizione tra i Giovani. Assisteremo quindi alle sfide a due tra i quattro finalisti Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. In questo caso, a esprimersi è il televoto con la giuria delle Radio e quella della Sala Stampa tv e web che pesano rispettivamente per il 34%, 33% e 33%.

Nella seconda serata, si esibiscono:

Gli ospiti

Super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è Damiano David, che ha appena avviato la sua carriera da solista dopo il grande successo riscosso coi Måneskin. L’artista romano è proiettato verso la pubblicazione del suo primo album, dopo i singoli che hanno anticipato il nuovo lavoro sulla lunga distanza, ed è amatissimo a livello internazionale nonostante sia momentaneamente separato dal gruppo con il quale ha trionfato sul palco del Teatro Ariston e Eurovision Song Contest. Grande attesa anche per Carolina Kostner, che ci proietta verso Milano-Cortina 2026.

A Sanremo 2025 anche il cast di Follemente di Paolo Genovese che conta sulla presenza di Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria, oltre ai protagonisti delle fiction Rai Belcanto, da lunedì 24 su Rai1, in cui compare ancora Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio, e Champagne – Peppino di Capri, su Rai1 dal 24 marzo, con Alessandro Gervasi, 6 anni, promessa del pianoforte, il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino adulto). Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibisce invece Big Mama.